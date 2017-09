Manuela Carmena ha anunciado este jueves que no descarta presentarse a las próximas elecciones municipales en 2019. La alcaldesa ha reconocido que está recibiendo "muchas presiones" y que sólo quiere hablar del presente, aunque agradece que le pidan que repita como candidata.

Así lo ha asegurado a la prensa tras entregar los premios del primer concurso infantil de poesía Gloria Fuertes en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa. "Ya dije hace unos meses que no hay pregunta, que no quiero hablar del futuro, que quiero hablar del presente. Hay mucha gente, por lo que sea, que me dice que me presente, me anima a presentarme y les doy las gracias. De momento sólo puedo decir que de eso no quiero hablar", ha contestado a los periodistas.

"Lo único puedo deciros ahora es que tengo muchas presiones y que yo no quiero hablar de eso. Quiero trabajar, queda tanto trabajo todavía en el Ayuntamiento... No quiero que nos pongamos a pensar en el futuro", ha declarado.

"De momento, sólo quiero hablar del presente", apunta la alcaldesa

Su mano derecha, Marta Higueras, manifestó que Manuela Carmena podría ser la candidata de Ahora Madrid a las próximas elecciones municipales dado que "hay una puerta que no se ha cerrado, que está entreabierta". "Os dije en alguna ocasión que estaba tratando de convencerla. Todos estamos tratando de convencerla para que siga al frente de este grupo", apuntó.

Manuela Carmena ha apuntado que "mucha gente" le insiste para que se presente, una confianza que ella agradece. Preguntada si cree que un único mandato no es suficiente, la alcaldesa ha argumentado que "todos los equipos necesitan un tiempo" para que se terminen los proyectos que están puestos en marcha pero que, independientemente de que ella esté al frente o no, "siempre puede haber un Ayuntamiento progresista que continúe con los proyectos que se tienen en este momento".

Por su parte, Podemos ha intentado convencer a la alcaldesa para que se presente a la reelección. Desde la formación morada afirman que Carmena ha superado los meses más duros en lo tocante a los ataques políticos y mediáticos, y sostienen que "hay muchas ganas" de que repita.