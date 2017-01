'Els Comuns' apuestan por una república catalana, sin precisar qué relación desean con el Estado español

@mdelasm



BARCELONA. Arranca este domingo un proceso participativo con el que el nuevo sujeto político catalán, conocido por el momento bajo el nombre de 'Els Comuns', espera definir su ideario. El grupo impulsor de lo que será el nuevo partido ha puesto en circulación un documento suficientemente abierto y ambiguo en algunos puntos cruciales, de tal manera que el debate sea posible y que todos los implicados en la iniciativa ‘se sientan cómodos’.



“No es un documento electoral ni estratégico”, ha asegurado Marc Parés, coordinador de lo que llaman ‘ponencias cero’. Tampoco creen que ahora sea el momento de discutir sobre su modelo organizativo, ni sobre el papel que tendrán en el nuevo espacio los partidos preexistentes que lo impulsan. “Ya se verá”, ha dicho.



Tal como adelantó Públic los ejes que marcarán el ADN del ‘nuevo sujeto’ son los que se refieren al modelo económico, al bienestar, a ‘las soberanías’, a la ‘revolución democrática y feminista’, a la defensa de un país inclusivo y plural, y a la diversidad territorial.



La discusión en torno al derecho de autodeterminación de Catalunya y la anunciada convocatoria de un referéndum ha ocupado buena parte del tiempo de reunión que el grupo impulsor ha dedicado a la preparación de este documento, pero han preferido no pronunciarse sobre cuándo y de qué manera ha de tener lugar tal consulta.



“Apostamos por una república catalana”, “España ha de ser un Estado plurinacional”, “la ciudadanía ha de decidir qué relación quiere que Catalunya mantenga con el Estado”, “la relación entre los pueblos ha de ser fraterna”, han explicado este martes los coordinadores de las ponencias, pero han evitado pronunciarse sobre si defenderán la independencia de Catalunya, la federación, la confederación o cualquier otra forma de relación entre naciones del Estado.

A la espera de lo que decida el Govern sobre el referéndum

“Llegados a un punto determinado, que ya veremos si llega”, ha dicho Marc Parés, tendrán que tomar una decisión. “Nosotros no gobernamos”, ha señalado para explicar que están a la espera de las decisiones que pueda tomar el Govern de Carles Puigdemont.

Admiten que ahora no están en condiciones de pronunciarse sobre la posible “unilateralidad” de Catalunya en la toma de decisiones, “en determinado momento”.



Reconocen también la existencia de una movilización social importante en favor de una nueva relación entre Catalunya y España, pero no saben “cuándo se resolverá” el tema del referéndum. Prefieren hablar de las políticas “que se pueden aplicar ya”.

Impugnación del modelo capitalista

“Tenemos muy claro el modelo de país que queremos” han dicho. Cuestionan el modelo económico actual. Impugnan el modelo capitalista. Creen que se trata de superarlo con otro modelo 'ecológico' y 'basado en el bien común', pero el término “anticapitalismo” no aparece en el documento que someten a debate entre todos aquellos que se registren para tomar parte en el ‘proceso participativo’ que abren este domingo.



Apuestan por “democratizar” y “refundar” Europa. La que existe “no nos gusta”, dicen, y por eso defienden su “transformación desde abajo”, mediante alianzas con otras fuerzas del resto del Estado y del continente, pero reconocen que entre los impulsores se ha oído la voz de quienes dicen que “quieren explorar otras alternativas”.



“Hacemos política de manera diferente”. Esperan que el proceso de discusión permita mejorar el documento ‘0’ que ahora presentan y que se encuentra totalmente abierto.

