Enfrentamientos entre comunidades por la deuda antes del Consejo de Política Fiscal

Éste jueves se reunirá por primera vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera bajo la tutela del nuevo Gobierno, y todo apunta a que se desencadenará un enfrentamiento entre comunidades autónomas por la condonación o refinanciación de la deuda, donde hay posturas más que enfrentadas.

En principio, este asunto no está en el orden del día entre los nueve puntos que conforman la agenda de la reunión, pero es el tema que subyace de fondo y que, a buen seguro, estará presente en el encuentro que presidirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet.

El presidente gallego. Alberto Núñez Feijóo ya calentó el ambiente el pasado martes cuando, tras visitar a Pedro Sánchez en La Moncloa, se refirió a este tema mostrándose en contra no sólo de una quita de deuda, sino de la posibilidad de refinanciación o condonación de la misma, al entender que no se puede primar a las comunidades incumplidoras.

Desde la Comunidad Valenciana fue respondido inmediatamente por el vicesecretario general del PSPV, Manuel Matas, que calificó de “insultantes” las declaración de Feijóo para los valencianos y le acusó de torpedear los avances en financiación, para terminar diciendo: “Por tanto, cállate Feijóo”.

Catalunya y Valencia son las comunidades más endeudadas actualmente, seguidas por Andalucía, y quieren una condonación o renegociación de la deuda, que el Gobierno en un principio se apresta a estudiar con condiciones. Sin embargo, otras comunidades, además de Galicia, no ven con buenos ojos esta postura que consideran un trato de favor.

Catalunya no acude

No obstante, Catalunya no podrá hacer frente común con las otras comunidades endedudadas, ya que desde la Generalitat se informó este miércoles de que no acudirá a la reunión, porque quieren llevar estas negociaciones de forma bilateral con el Gobierno.

Por tanto, tampoco estará en las negociaciones para fijar el objetivo de déficit a las comunidades autónomas para el periodo 2018-2021, que es objeto principal de la reunión.

El Gobierno ya ha anunciado que suavizará los objetivos que fijó el PP y, además, probablemente en el Consejo de Ministro del viernes se fije ya el denominado “techo de gasto”, primer paso para la aprobación de los Presupuestos.