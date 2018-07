Ha venido a hablar de su libro. La cita a Francisco Umbral se sustenta sobre el discurso de José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944): tiene su programa de gobierno plasmado en varios libros, mientras que los otros cinco candidatos a reemplazar a Mariano Rajoy se niegan a desvelar los suyos, si existen -o eso dice-. Es el único "verso libre" y "outsider" que presume de estos títulos tras cuarenta años en política, y también el precandidato a la Presidencia del Partido Popular que más ha visibilizado su interés por celebrar un debate con sus rivales, sin que estos aceptasen.

En entrevista con Público, en la recta final de la primera etapa de la carrera sucesoria, el diputado y exministro de Exteriores dedica varios dardos a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y vende que el PP requiere de una "revolución tranquila". El sistema aprobado por Génova obliga a que los militantes voten este jueves, para que únicamente dos candidatos pasen a una segunda fase en la que la última palabra quede en manos de los compromisarios del partido (20 y 21 de julio). "En unas primarias como dios manda no hay lugar a una segunda instancia, a un colegio cardenalicio o a un colegio de ayatolás que corrijan la voz de los militantes de base", defiende.

Margallo, además, es el único de los cuatro candidatos más conocidos que ha accedido a entrevistarse con este diario; mientras desde el equipo de Santamaría y Pablo Casado han rechazado esta petición sin ofrecer alternativas, desde la candidatura de María Dolores de Cospedal accedieron a responder a un cuestionario cerrado, pero no a una entrevista personal, alegando problemas de agenda.



¿Ha escuchado la intervención de José María Aznar este martes en 'Onda Cero'? ¿Qué le ha parecido?

Coincido con Aznar en que es necesaria una revolución tranquila, pero revolución. Y esto no se ha tratado en la campaña; aquí hay muchísimas cuestiones de actualidad, pero nadie habla de cómo encajar la cuestión catalana, de cómo actualizar las pensiones, si hay que hacer una reforma de la Constitución… los grandes temas se han quedado en el tintero, y lo más que he oído ha sido a la exvicepresidenta diciendo que Sánchez toma paracetamol, cosa que está muy bien, pero no me parece que clarifique cuál es su programa.

Si Sáenz de Santamaría se hace con la Presidencia del PP, ¿se ha planteado si seguirá en el partido?

Seguiré siendo militante del PP. Si sale, sobre todo espero que haga una definición ideológica más precisa de la que tenía hasta ahora, lo cual no es difícil porque no tenía ninguna. También espero que clarifique cuáles son sus proyectos políticos, lo cual tampoco es excesivamente complejo, porque yo no le he oído ninguno. Sé lo que ha hecho en Catalunya, en materia de reformas en las instituciones, y desde luego eso no me gusta. Espero que, como dice el Tenorio [Don Juan Tenorio], que un punto de contrición dé a un alma la salvación.

De cara a la votación del jueves, se especula con la posibilidad de que los militantes voten una cosa y después los compromisarios otra, en la segunda vuelta, el día 21. ¿Puede pasar? ¿Puede dejar en mal lugar a los militantes, que ya ha han tenido una baja participación?

Puede pasar. Las primarias que yo propongo son primarias de verdad, sin inscripción previa, con debates para conocer la opinión de los militantes, y no tendría sentido un colegio de ayatolás por encima. En unas primarias como Dios manda no hay lugar a una segunda instancia, a un colegio cardenalicio o a un colegio de ayatolás que corrijan la voz de los militantes de base.

Usted recuerda a menudo que su programa lo ha plasmado en libros, y critica que no se haya hablado más de lo programático en campaña. Tampoco se ha abordado cómo se regenera el PP. ¿Cuál es el tema estrella de la campaña?

El mío es abrir puertas y ventanas en todos los sentidos, y que el militante se sienta reconocido. ¿Por qué los militantes nos han abandonado? Primero, porque las políticas de gobierno no han satisfecho sus necesidades, y si hubiera debates públicos en el partido se podría haber hablado de estas cosas.

Con la secretaria general y un vicesecretario en la carrera electoral, y con la mayoría de integrantes de la cúpula ya posicionados con algún candidato, ¿quién está al mando del PP hoy?

Hay tres candidatos del sistema y un outsider, que soy yo. Los del sistema son Santamaría, que ha tenido un poder omnímodo, ha tenido la administración periférica y ha colocado a sus peones en toda España, y han hecho su trabajo; María Dolores de Cospedal, que ha tenido el poder del partido, y por tanto una enorme influencia en los partidos regionales, y Pablo Casado, que ha tenido Nuevas Generaciones y era vicesecretario de Comunicación del partido hasta antes de ayer.

Llama la atención que un candidato que se vende como 'outsider' haya estado en política durante 40 años. Que haya sido diputado desde 1977 con UCD, con el PP desde 1989, después eurodiputado y luego ministro, ni más ni menos.

Lo que no pueden hacer es llamarme una cosa y la contraria. No pueden decirme que he sido un verso libre, que siempre he dicho lo que me ha parecido bien antes, durante, y después de ser ministro, y al mismo tiempo acusarme de ser del aparato. No he tenido ningún cargo orgánico en el partido jamás, no he tenido retribución del partido jamás. No se puede ser verso suelto y ser aparato al mismo tiempo.

¿Qué se hace para limpiar la corrupción? De aquí a nada hay nuevos juicios por tramas que afectan al partido, y ya no cuentan con un Mariano Rajoy que pueda dimitir o ser destituido…

José Manuel García-Margallo. J.A. Rojo

Eso son cosas que han ocurrido, está en manos de la justicia, y no se puede... lo que hay que hacer es tomar todas las medidas del mundo para que eso no se pueda repetir. Por eso he propuesto la creación de una comisión de expertos.

¿Qué es lo que hubiera hecho distinto del anterior Gobierno en relación con la corrupción y la regeneración democrática?

Es que yo he estado tan ajeno a la vida del partido... Me he pasado la vida en Europa, tan ajeno a los órganos de dirección, que no me lo sé. Lo que sí sé es lo que hay que hacer de cara al futuro.

Pero la corrupción ha afectado al Gobierno. Primero, con la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad (2014), y después con la moción de censura a Rajoy.

Lo que no se puede es hacer la quiniela el lunes. Yo te garantizo que no sabía que la señora Ana Mato tenía un problema, no de corrupción, sino parece que fue partícipe a título lucrativo. Eso no lo sabes hasta que te lo dice un juez

Había noticias en prensa. Y luego estaba el Jaguar que aparecía y desaparecía.

Sí, pero en un Estado de derecho, afortunadamente, con una presunción de inocencia y jueces independientes. No hay corrupción hasta que un juez dice que hay corrupción. Sólo faltaba que sean los periódicos quienes digan quién es culpable o no. Hay que leerse Yo Acuso, de Emile Zola.

¿Por qué cree que quienes parten como favoritos junto con usted no quieren debatir? Ni Casado, ni Santamaría ni Cospedal... ¿Qué es lo que habría mostrado el debate?

Lo que digo es que predicar que en el futuro quieren un partido democrático y plural y rehuir el debate es una contradicción en los términos. Hurtar el debate a los militantes es tan absurdo como las bodas hindúes en las que conoces a la novia el día de la boda.

Sobre sus diferencias con Sáenz de Santamaría, se ha dicho que sobre todo está relacionadas con Catalunya.

No. También están en el tema de la regeneración de España con este proceso. Yo estoy en una revolución tranquila, en una reforma completa de las instituciones que explico en mi libro. También en la concepción del sistema tributario y del estado del bienestar. Creo mucho en la compensación social, y creo que hay que atender a los colectivos que más han sufrido a lo largo de la crisis.

El ministro Margallo junto a Sáenz de Santamaría en el Congreso. EP

El Gobierno, cuando usted estaba en él, y con Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz, vendía eso, que estaba ayudando a esos colectivos. A esos y a todos los demás…

Donde yo creo que se ha fallado es ahora. En la época de la crisis, por aquello tan Ignaciano [por San Ignacio de Loyola] de no hacer mudanza en tiempo de tribulaciones, las exigencias se embalsan. Cuando empieza la recuperación económica es cuando vienen las reivindicaciones que hemos escuchado.



Cuando se publicó que Santamaría podría ser la nueva portavoz parlamentaria, usted dijo que haría lo posible porque no llegara a este puesto.

Sí, pero porque creía que sus propuestas no habían sido buenas para España. ¿Aquí hay que cambiar o no hay que cambiar? Si hay que cambiar, no parece que tenga mucho sentido que las personas que han abanderado las políticas anteriores sean las más aptas para hacerlo

Casado dijo este lunes, recordando que usted estuvo en el Gobierno durante cuatro años: “No entiendo por qué la gente reniega de su pasado”

No he renegado de mi pasado jamás. Yo era ministro de Exteriores, y creo que en política exterior fui un revolucionario. Hice tres leyes que no se habían hecho nunca: la Ley de Acción Exterior, la Ley de Tratados y la Ley de Inmunidades, no se habían hecho en la vida. Si te parece poca revolución...

¿Qué habría hecho distinto a Rajoy?

Las reformas.

¿Era viable parar la moción de censura? Después de la Gürtel, ¿no había otro escenario posible?

Todo el proceso de reformas, el proceso de regeneración, se tenía que haber hecho desde el principio. Desde el minuto uno. La reforma constitucional la tengo escrita desde 2012.

¿Cuál es el punto fuerte de su candidatura? ¿Qué es lo primero que haría si llegara a presidente del PP?

Tengo experiencia de Gobierno, tengo conocimiento de la escena internacional. Nunca he mezclado emociones personales con política, y eso me permitiría lograr una reconciliación interna del partido. Tampoco me tiembla el pulso cuando creo que hay que hacer una cosa. Lo único que no se perdona en política es no mandar.

Con todo, esto son elecciones a presidir el PP. ¿Qué es lo primero que haría como líder del partido?

Convocaría un congreso para reformar los Estatutos, incluyendo las 32 propuestas que he colgado en mi página web, y que constituyen una originalidad. Tengo un programa dirigido a devolver el partido a los afiliados, a escucharles. Crearía la figura del defensor del militante, daría a conocer sus propuestas en una web pública, celebraría reuniones trimestrales entre militantes y dirigentes políticos. También habría una especie de rendición de cuentas, y crearía una comisión de transparencia, para indagar cualquier indicio de irregularidad.

¿Con cuál de los candidatos cree que se integraría mejor? ¿A cuál ve con más simpatía?

Depende de las propuestas que planteen. No he visto propuestas, y las que veo son terriblemente vagas. Decir que quieres un partido unido... hombre, es obvio, no vas a decir que quieres un partido dividido.

¿Ve factible una candidatura conjunta tras el día 5? ¿Es deseable?

Depende de los proyectos. Ya lo he sido todo en política, no tengo ningún afán de ocupar ningún cargo, ninguno. Lo que sí tengo claro, y lo he dicho alguna vez, es que aquí lo que sobra es codicia, y lo que falta es ambición de país, ambición de España. Lo que quiero es transformar mi país.



¿Eso se puede cambiar desde un partido con la fuerza de 66.700 inscritos? Da la sensación de que el PP se ha quedado en los huesos, de que parecía contar con otro tejido. ¿Dónde están los que faltan?



Eso tiene que ver con que tengas las ideas, y yo las tengo. Tiene que ver con que tengas la determinación y el coraje de querer sacarlas adelante, y con la convicción absoluta de que con esfuerzo puedes hacerlo. Charles de Gaulle empezó la resistencia con 20 y el del trombón.