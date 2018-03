Ha sido uno de los más sangrientos atentados de la democracia, que sacudió a la sociedad catalana en plena cuenta atrás del procés independentista, pero no sólo parece haber desinterés en investigarlo sino que desde el Ejecutivo se está frenando todo intento de desentrañar los motivos de que se cometiera tan tremendo fallo de seguridad nacional, precisamente cuando Interior alardeaba de la eficacia de sus medidas antiterroristas.

Aunque lo que más alarmó a la opinión pública catalana fue descubrir que el cerebro de los atentados –en los que perecieron 16 personas y más de 120 resultaron heridas–, el imán de Ripoll (Girona), el marroquí Abdelbaki es Satty, estuvo en contacto en 2014 con los servicios secretos (el Centro Nacional de Inteligencia) mientras permaneció preso en Castellón por tráfico de drogas. Una revelación que reforzaba las sospechas levantadas por el hecho de que Es Satty tuvo el teléfono pinchado por la Policía, con luz verde judicial, ya en 2005 por sus vínculos con organizaciones yihadistas.

Abdelbaki Es Satty no fue expulsado tras cumplir condena por narcotráfico y pudo viajar por los centros yihadistas de Bélgica

Sin embargo, cuando terminó de cumplir su condena por narcotráfico no fue expulsado de España –como suelen decidir los jueces en casos así–, sino que incluso logró recomendaciones para llegar a actuar como imán (clérigo islámico) en Catalunya, una responsabilidad religiosa muy sensible puesto que sus prédicas pueden exacerbar o aplacar el fanatismo de algunos fieles.

Es Satty acabó muriendo en un chalet de Alcanar (al sur de Tarragona) al estallar el polvorín de explosivos con el que su célula yihadista pretendía sembrar el terror en Catalunya, pero antes gozó de una notable libertad de movimientos –incluso viajando al extranjero por centros del islamismo internacional en Bélgica– que le permitió organizar una banda de jóvenes terroristas que acabaron cometiendo la matanza de Las Ramblas el pasado 17 de agosto y fueron abatidos al intentar otra en Cambrils al día siguiente.

Una historia digna del guión de una película de espías pero de la que ninguna autoridad ha dado explicaciones hasta ahora, mientras los grandes medios de comunicación se han centrado en la filtración de un aviso genérico de la inteligencia de EEUU sobre la posibilidad de atentados en lugares turísticos muy concurridos de Catalunya, como las Ramblas barcelonesas, este último verano.

Así que Esquerra Republicana de Catalunya y el PDECat han decidido pedir la creación en el Congreso de una comisión de investigación como la que examinó las cloacas de Interior que en su día reveló Público. Por tanto, hemos entrevistado a Gabriel Rufián, coportavoz de ERC en el Congreso, para que nos explique los motivos que les mueven a poner en marcha una iniciativa tan polémica.

¿Por qué habéis solicitado una comisión de investigación sobre las relaciones del imán de Ripoll con los servicios de inteligencia?

La verdad es que viene de lejos. Después de lo que publicasteis vosotros en Público, nosotros solicitamos en la Diputación Permanente poder pedir explicaciones al ministro en sesión extraordinaria de la Comisión de Interior por la relación confesa entre el imán y el Centro Nacional de Inteligencia [CNI]. La verdad es que no es ninguna hipótesis ni ninguna teoría, sino que es una relación, confesa y publicada, entre el CNI y el cerebro de uno de los peores ataques terroristas de la historia de este país… y la respuesta fue que "no ha lugar". Ni siquiera nos dejaron debatir ni exponer el tema en la Diputación Permanente.

¿Qué motivos adujeron?

"La Comisión de Secretos Oficiales es una estafa para ocultar lo que no se quiere que se sepa"

Tienen la coartada de la Comisión de Secretos Oficiales, que es una especie de estafa para intentar ocultar lo que no se quiere que se sepa. Porque es una comisión a puerta cerrada donde la opacidad es absoluta… de hecho está penado que un diputado diga lo que ahí se comenta… y ya está anunciada desde noviembre la sesión de esa comisión en la que el director del CNI [Félix Sanz] se supone que iba a explicar esta relación. De todas formas, aunque tarde o temprano se convocará [Sanz comparecerá a petición propia el 6 de marzo], a causa de la presión de la oposición, es absurdo, porque ese señor llegará a puerta cerrada, sin cámaras ni nada, y comentará lo que quiera sin que ningún diputado pueda explicar lo que allí se ha dicho. Y nos parece que es absurdo porque en un país democrático normal, a tenor de los hechos y de la gravedad de lo acontecido, estos hechos no sólo han de ser portada de todos los diarios sino que también merecen una comisión de investigación que los esclarezca.

Os centráis en la relación entre el CNI y el imán cuando estuvo en prisión, pero sabéis que cinco años antes, en 2005, había tenido el teléfono intervenido…

Sí, por orden del juez Grande Marlaska.

Exacto. Fue ese juez el que autorizó la intervención, pero ese pinchazo no fue solicitado por el CNI, sino por la Policía, y eso es algo que se hace habitualmente con los confidentes. ¿También hay que averiguar si actuó como confidente de la Policía Nacional?

Sí, sí. De hecho en nuestro escrito también constatamos esa intervención telefónica decidida por el juez Grande Marlaska… Nos fijamos más en el primer contacto que se hizo con él a tenor de su vinculación del yihadismo, en la cárcel de Castellón, donde estaba por tráfico de hachís, que le detienen en 2014 en Ceuta. Pero no sólo queremos fijarnos en esa relación sino en toda la trayectoria de Es Satty. También hacemos referencia en nuestro escrito de solicitud de la comisión a unas declaraciones de un inspector que dice que “debe haber unos 10, 11 o 12 confidentes del tipo de Es Satty, y todos ellos están controlados al milímetro". En todo caso, ninguno de ellos podría entrar y salir impunemente del país como Es Satty hizo, que estuvo en Bélgica tres meses… Es todo muy raro y nosotros queremos saber por qué es todo tan raro.

¿Por qué raro?

"Es intolerable que los Mossos no tengan acceso a los archivos ni a las bases de datos de la Policía Nacional, de Interpol, del CNI"...

Es un tipo que estuvo durante meses en Ripoll conformando una célula terrorista, y manipula explosivos en Alcanar y nadie sabe nada… Y no se da aviso a los Mossos d’Esquadra. Y eso es algo que también queremos investigar porque es intolerable que los Mossos no tengan acceso a los archivos ni a las bases de datos de la Policía Nacional, de Interpol, del CNI. Más que nada porque hay diferentes avisos o diferentes peticiones de información en torno a Es Satty por parte de los Mossos, y los Mossos informan siempre lo mismo: no tenemos datos de este señor, porque no tienen acceso, hasta veinte días después de los atentados, a las bases de datos.

Castellón no fue la primera relación de Es Satty con las fuerzas de seguridad en relación con el yihadismo; en 2005 se le pinchó el teléfono precisamente porque había estado conviviendo en un piso con miembros de una célula relacionada con el 11-M...

Lo que tenemos entendido, aunque igual no lo sabemos bien, es que en Castellón el contacto es más, digamos, oficial.

¿Más oficial? ¿Quieres decir más personal?

Exacto, exacto. Y en el caso de Grande Marlaska… aunque sí que es cierto que se suele pinchar el teléfono de los confidentes… por lo que sabemos o por la información que tenemos, es más un investigado que un confidente. En cambio, en Castellón sí que se establece –o eso es lo que parece ser– una relación de colaboración. Pero, vamos, no tenemos certeza de ello y por eso queremos investigarlo todo.

Lo más reservado que hay en la Policía es el archivo de confidentes, así que por eso os remiten a la Comisión de Secretos Oficiales...

"Relatar todo lo que sucedió sería obligado en cualquier país normal, y aquí ni se comenta; casi, casi, parece que molesta"

Sí, pero creo que todo el mundo, independientemente de las siglas, puede estar de acuerdo en que es un tema tan grave y generó tanto daño que, si algún confidente merece ser destapado o alguna información relativa a los confidentes debe ser conocida por el público, es en este caso. Relatar todo lo que sucedió en Barcelona y Cambrils este verano es algo que sería obligado en cualquier país normal. Y sería motivo no solamente de una comisión de investigación sino también de asumir responsabilidades políticas. Y aquí no se comenta nada, no pasa nada… de hecho, casi, casi, parece que molesta, ¿no?

De lo que sí se ha hablado mucho es de la famosa “the nota” de los servicios de inteligencia de EEUU, confirmada y desmentida una y otra vez como si fuese una cortina de humo. Y está involucrado el CITCO que dirige José Luis Olivera . ¿Se pidió comparecer a Olivera?

No, no se le pidió. Pero, evidentemente, si la comisión de investigación va adelante, la pediríamos. Y eso es algo que comentamos con Ciudadanos, incluso. Porque Ciudadanos intentó pedir también, hace unas semanas, una comisión de investigación… pero se centraban casi exclusivamente en esa campaña de calumnias que tienen contra los Mossos d’Esquadra y entonces se basaron en “the nota”. Y nosotros les dijimos que no tenemos absolutamente ningún problema en investigar qué tipo de gestión han hecho los Mossos, y si es cierto o no es cierto… Independientemente de la opinión que tengamos cada uno, yo creo que merece ser investigado. Ahora bien, lo que no nos parece justo, no nos parece correcto, es que en esta comisión de investigación que proponen en ningún momento hablen de Es Satty ni de su relación con el CNI, ni de toda la gestión de la Policía Nacional ni de los servicios de inteligencia… Y, claro, la respuesta fue que "no ha lugar"… bueno, lo de siempre. Así que, por nosotros no hay ningún tipo de problema para que se investigue absolutamente todo.

¿Qué posibilidades veis de que haya suficiente apoyo en el Congreso para que se establezca esa comisión de investigación?

Pues todo depende del PSOE… Y la verdad es que últimamente cuando algo justo, ético y decente depende del PSOE, pues no se hace. Tenemos pocas esperanzas. Intentaremos siempre intensificar los contactos con Robles y compañía, pero… yo soy escéptico. Ojalá me equivoque, y es algo difícil de explicar para el PSOE, si votan en contra, pero también venimos de una serie de votaciones difíciles de explicar por parte del PSOE y no pasa absolutamente nada.

¿Sería Margarita Robles la interlocutora del PSOE, por su trayectoria, en este caso?

Sí, la verdad es que tanto Joan Tardà, como Ester Capella, como yo mismo, si con alguien hablamos en el PSOE o tenemos más relación con alguien del PSOE es con la propia Margarita, por motivos obvios, porque es la portavoz, y también por su trayectoria. Y yo estoy convencido de que Margarita Robles, como jurista, votaría a favor de esto. Si vota en contra será simplemente por esas guerras intestinas que tiene ahora mismo el PSOE y principalmente el grupo parlamentario en el Congreso. Pero ojalá nos encontremos al mejor PSOE y vote a favor de la comisión de investigación. Ahora bien, muchas esperanzas no tenemos.