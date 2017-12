"Hemos entregado todo a cambio de nada". Carlos Sánchez Mato (Madrid,1970) no oculta su frustración al pronunciar estas palabras, pero empieza y acaba esta entrevista con 'Público' dejando claro que "siempre" combatirá las "políticas de miseria" del PP, que ha logrado un importante "triunfo" al condicionar las políticas del Ayuntamiento de Madrid para el próximo año.

Relevado este lunes como concejal de Economía y Hacienda por la alcaldesa, Manuela Carmena, tras negarse a votar a favor del Plan Económico y Financiero (PEF) aprobado ese mismo día por el Pleno del Consistorio, Sánchez Mato insiste en que el responsable de su cese es el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, artífice del "chantaje" que el Ayuntamiento que gobierna Ahora Madrid "ha aceptado". "Tengo fe en que sea una rendición parcial", suaviza. "Lo peor para quienes venimos a modificar las políticas del PP es tener que realizar sus políticas bajo amenaza, con una pistola puesta detrás para que las hagamos", apostilla.

De verbo rápido y sonrisa fácil, el concejal del distrito de Vicálvaro y responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida explica qué caminos podrían haber seguido para plantar cara a Montoro; critica que la alcaldesa no quisiera consultar la decisión sobre el PEF a los militantes, y advierte a Ahora Madrid de que no debe desviarse de su programa ni de su plan de gobierno, ni tampoco restar importancia al recorte de 552 millones que se han visto obligados a aceptar. Y, tras pasar casi de puntillas por el resultado de Catalunya en Comú-Podem en las elecciones del 21-D —"No podemos estar satisfechos, el eje de la izquierda hemos sufrido un duro golpe"—, sostiene que sigue apostando por las confluencias "en general" y por Ahora Madrid en particular, para "ganar el país a la derecha".

Se cumplen cinco días de su destitución como concejal de Economía y Hacienda. ¿De qué se siente más orgulloso y en qué está ahora mismo?

Si algo no hemos hecho durante estos dos años y medio ha sido estar mano sobre mano. Estoy absolutamente satisfecho con la modificación de las condiciones de contratación pública, con la inclusión de cláusulas sociales, o con el hecho de que el comercio justo tenga un papel en el Ayuntamiento. También hemos eliminado todos esos elementos absolutamente negativos que iban asociados a la contratación pública de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, y que han dado lugar a tantos casos de corrupción que han dejado en evidencia al PP; casos que, además, hemos investigado. Nos sentimos tremendamente orgullosos por este trabajo, y si hay algo fundamental es que esto no cambie a partir de ahora. Sería tristísimo que ahora nuestro Gobierno cambiara o derivara en hacer otro tipo de cosas. Estoy absolutamente seguro de que mi compañero Jorge García Castaño [nuevo delegado de Economía y Hacienda], y el resto del equipo de gobierno, lo que van a hacer es potenciar que este tipo de prácticas se sigan realizando. Contarán con todo mi apoyo para que sea así.

Usted ha puesto mucho énfasis en denunciar la venta de vivienda pública a fondos buitre, así como las irregularidades del PP en lo que respecta a la M-30. ¿Ha podido investigar todas las irregularidades que ha detectado, o todavía quedan rastros por seguir?

Queda mucho por hacer y hay que hacerlo. Estamos hablando de que el PP ha constituido una verdadera trama organizada de saqueo de lo público, y no sólo lo ha hecho en Madrid. El saqueo puede ser legal o ilegal, y hemos actuado en ambos escenarios, y simplemente quiero pedir que sigamos por ese camino. El hecho de que yo fuera objetivo a abatir o pieza de caza mayor para el PP tiene que ver con eso.

¿Hasta qué punto tiene que ver el hecho de que fuera "pieza de caza mayor" para el Partido Popular con su destitución? ¿Cómo ha desembocado en esto?

Tiene que verlo todo. No es que yo fuera incómodo; lo incómodo eran las políticas que estábamos llevando a cabo.

Pero quien toma la decisión de destituirlo es la alcaldesa.

Claro, pero hay que ver quién dispara...

Ella ha dicho que lo cesó porque usted no quería apoyar el PEF. ¿Hay otros motivos?

El PP estaba muy nervioso por el hecho de que estuviéramos investigando y sacando sus actuaciones claramente lesivas para los intereses generales. Eso es una evidencia y además lo reconocen en privado, aunque sea más difícil que lo hagan en público.

Públicamente lo han convertido en dardo de todas sus críticas...

Eso por descontado. Cuando estás realizando una actuación que deja en evidencia de forma pública sus políticas, eso te convierte en diana. Esa parte la asumo, no pasa absolutamente nada, pero lo que le tiene que importar al Gobierno de Ahora Madrid es que este tipo de actuaciones no eran locuras personales mías; venían en nuestro programa y debemos seguir llevándolas a cabo, independientemente de que no sea yo la persona que las visibilice.

Eduardo Garzón, que fue asesor de la Concejalía de Hacienda hasta el martes, cuando también fue cesado, dijo que a Carmena "le entraron las prisas" con la aprobación del PEF y con su destitución como delegado. ¿Considera que fue así? De haber estado en su lugar, ¿habría cesado a su concejal de Hacienda por negarse a aprobar el PEF?

No he tenido jamás esa responsabilidad y no voy a ponerme en el lugar de Manuela, que bastante tiene con hacer frente a la enorme responsabilidad que supone ser alcaldesa de Madrid. Lo que sí está claro es que los tiempos los marcó el Ministerio de Hacienda...

Pero los acató el Ayuntamiento de Madrid, que fue quien aprobó el PEF.

Evidentemente, y por eso digo que estamos ante un chantaje. Cuando hay un órgano superior, en este caso encargado de la tutela del Ayuntamiento de Madrid por ley, y lo que hace es utilizar mecanismos coercitivos que van mucho más allá de la ley; con indicaciones muy concretas para aplicar de una determinada manera, en un plazo determinado, y cuando a lo mejor tienen que conllevar la salida de alguna persona, eso es chantaje. Creo que sería muy triste mirar el dedo en vez de la Luna; no señalaré jamás a Manuela como la responsable de algo que, en realidad, es responsabilidad del PP, del Ministerio de Hacienda y del Gobierno del señor Rajoy, que querían impedir que este tipo de políticas siguieran por el camino que estaban avanzando.

¿Cuándo supo que iba a ser cesado? ¿Le parece injusta esta medida?

Evidentemente no me ha gustado ser cesado, y me hubiera gustado que este tipo de chantaje no hubiera sido aceptado, pero hay que entender que la presión del PP ha sido absolutamente descomunal. Asumo, como he asumido siempre, las decisiones de nuestra alcaldesa, la respeto muchísimo y la seguiré respetando.

¿Por qué es ilegal la intervención de Montoro? Lo ha afirmado en varias ocasiones.

Sólo hay que leer el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de hace dos días. Señala de manera clara que Madrid no tenía una situación que requiriera la intervención de Hacienda, no se entiende. Lo dice la Autoridad Fiscal Independiente, que no es precisamente una amiga mía; estamos hablando de un organismo independiente, creado a raíz del rescate bancario, y a instancias de la UE. Además, las resoluciones que ha comunicado el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento en relación con el rechazo de los anteriores PEFs no están sujetas a ley. Son ilegales cuando lo diga un juez, evidentemente, pero no están sujetas a ley.

¿Está convencido de que hubieran ganado los recursos que presentaron contra la intervención?

Estoy completamente seguro. La argumentación de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento era solidísima, pero sencilla al mismo tiempo. Planteaban, para que lo entiendan todos los lectores: ¿Dónde está en la ley lo que nos estáis indicando que tenemos que hacer? Y no está. No es que yo sea optimista o pesimista, sino que simplemente es imposible que nos puedan obligar a cumplir algo que no está en la ley. Por eso el Ministerio necesitaba que retiráramos los recursos, porque no querían perderlos.

¿Qué alternativas a la aceptación del PEF había?

Era un escenario absolutamente cambiante, con el Ministerio modificando una semana lo que había dicho la anterior. Necesitábamos ganar tiempo antes de aprobar el PEF con una prórroga de presupuestos, que es algo que en todo caso se va a tener que hacer, incluso con ese PEF. Y en ese tiempo que hubiésemos ganado habríamos podido comprobar si finalmente se cumplía o no la Regla de Gasto al final del ejercicio 2017, y buscado un escenario en el que poder aprobar otro tipo de presupuesto para 2018. Y, si hubiera sido necesario un PEF, podría haberse aprobado en unas condiciones en las que tuviéramos un marco legal que permitiera hacer Inversiones Financieramente Sostenibles, algo que ahora mismo no tenemos. Por decirlo de alguna manera, hemos entregado todo a cambio de nada. En dos meses podríamos haber tenido un acuerdo mejor.

Pero se hubiera mantenido la intervención.

Claro, pero pensar que no estamos intervenidos ahora por haber aprobado un PEF que dice que tenemos que hacer lo que quiere el Ministerio es también plantear un dilema falso. Es como plantear que la única forma de que no vengan a vigilar a casa es obedecer al vigilante, y eso no resuelve el problema de los madrileños y madrileñas. Que ahora, teniendo enormes capacidades en cuanto a recursos, y enormes necesidades en la ciudad, tengamos que decir que hay cosas que tenemos que posponer, es el gran triunfo del PP, porque condiciona nuestras políticas. Lo peor para una fuerza política transformadora, lo peor para quienes venimos a modificar las políticas del PP, es tener que realizar las políticas del Partido Popular bajo amenaza, con una pistola puesta detrás para que las hagamos.

¿Qué habría pasado si no se hubiera aprobado el PEF? ¿A qué escenarios podría haber llevado?

Nosotros siempre hemos cumplido todas las indicaciones del Ministerio. Las hemos denunciado desde el punto de vista legal y político, diciendo que no estaban sujetas a ley, que eran injustas, pero las hemos cumplido. Podemos hacer política ficción acerca de qué hubiera sido lo siguiente. ¿Podrían haber entrado con carros de combate en Cibeles? No, no creo que fuera esa la situación. No puedo decir qué se le puede ocurrir al Ministerio contra el Ayuntamiento de Madrid, además de todo lo que ya ha hecho. Lo que sí sé es que la forma de resolverlo no es entregar las inversiones de los madrileños al señor Montoro.

El PP, el señor Rajoy y el señor Montoro consideran que nuestras políticas son un verdadero problema para ellos. Si en la ciudad de Madrid las encarna Manuela Carmena, Manuela Carmena es el objetivo de sus políticas. Lograr que haga otras políticas es una manera de que Manuela Carmena no sea la amenaza que es para ellos. Tenemos que intentar evitar ser marionetas del PP, que es lo que intentan. Tenemos las herramientas económicas, las capacidades técnicas, y hemos demostrado durante estos dos años y medio que sabemos hacerlo de manera diferente. Por eso no me gusta que nos rindamos.

¿Considera que esto ha sido una rendición ante Montoro?

En el momento actual nosotros hemos aceptado un chantaje del PP. Y, evidentemente, bueno, nos hemos rendido. Pero tengo absoluta fe en que estamos hablando de una rendición parcial, porque muchos y muchas vamos a seguir peleando para que sólo sea parcial.

El jueves, en entrevista con este diario, el nuevo secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, afirmó que él posiblemente habría dimitido en su caso.

Respetando lo que ha dicho el compañero Julio Rodríguez, al que aprovecho para saludar por su reciente nombramiento, tengo que decir que quizás le falten algunas claves sobre lo ocurrido . A mí también me resulta muy complicado hablar de estrategias en el ámbito militar, algo que él seguramente domina mucho más. El tiempo demostrará que hemos hecho lo que había que hacer, y que quizás aceptar el chantaje del PP nos dificulta algo mucho más importante, algo que tanto IU como Podemos queremos: ser creíbles a la hora de decir que hay una alternativa a nivel estatal. Cuando el ministro de Economía sea el compañero Nacho Álvarez, o el compañero Alberto Garzón, las presiones serán brutales, mucho más duras que las que ya ha recibido el Ayuntamiento de Madrid, y tendremos que ser capaces de decir ¡no!

Los recortes que incluye el PEF aprobado el lunes superan los 500 millones de euros. ¿En qué se traducirá esto en el día a día de los ciudadanos de Madrid?

Es mucho dinero. Entiendo que los detalles están por ver todavía, pero no se pueden tocar las nóminas de los empleados públicos, ni los contratos a largo plazo, algunos de ellos firmados por el PP. ¿Qué se resentirá? Los nuevos contratos no podrán salir. Creo que, como organización política transformadora que tiene que decirle la verdad a la gente, nos hacemos un flaco favor si minimizamos el daño de lo que está ocurriendo. No creo que dándole gato por liebre a la gente vayamos a hacer un buen trabajo, ni para quienes nos han votado ni para quienes no lo han hecho.

¿Qué representan 552 millones con respecto a la capacidad de gasto de Madrid?

La cifra de gasto ronda los 3.732 millones, así que es muchísimo, una cantidad brutal. Y, como decía, capítulos como la nómina de los funcionarios, que rondan los 1.300 millones, no se pueden tocar. Hay algunas cosas que se pueden compensar, cuando haya marco, con las Inversiones Financieramente Sostenibles, que ahora sólo permiten realizar labores de reparación o reforma, pero no obra nueva. Tenemos un plan de obra nueva que, en su primera fase, en estos dos años, se ha centrado en la redacción de proyectos, la selección de parcelas y otras tareas, y este año era el de la ejecución. Si no se puede ejecutar, gran parte de nuestro plan de gobierno se ve comprometido, y hay que señalar al responsable, que no es Manuela Carmena, y por supuesto tampoco soy yo. El culpable es el PP, que está haciendo oposición a la ciudad de Madrid desde las instituciones. Es una cosa muy poco compatible con un Estado de derecho.

Antes de que se aprobase el PEF, IU planteó que se sometiera a consulta por parte de las bases de Ahora Madrid. ¿Qué razones se han dado para no hacerlo?

Nuestra alcaldesa no lo consideró oportuno, y en este caso creemos que eso sí que es perder algo fundamental de lo que nos llevó a ser una candidatura ilusionante en 2015. Más allá del importante papel que por supuesto tiene Manuela, hay elementos que hicieron que esa candidatura subiera, y están relacionados con la democracia interna, con la capacidad de la gente para interlocutar directamente y no esperar una decisión más o menos adecuada, sea de Manuela o de cualquiera de nosotros.

¿Esto es ir en contra de las líneas generales de ese programa?



Por supuesto. Pero eso no es cosa de un problema en el caso de la aprobación o no de un PEF, es un déficit registrado durante estos dos años y medio. Y puedo asegurarte que desde mi organización hemos pedido que se potencien los mecanismos y el despliegue del propio Ahora Madrid, y eso lo decimos y lo hemos dicho abiertamente. La democracia interna no puede ser subyugada en una cosa tan importante como ésta. Y, como organización política, en IU siempre hemos dicho que asumiremos lo que decidan las bases.

¿En algún momento este asunto ha puesto en peligro las relaciones entre IU y Podemos? Tienen un pacto profundo a nivel estatal que se refleja en el Congreso de los Diputados.

Evidentemente cualquier tipo de situación crítica como esta puede hacer daño, pero desde IU hemos dejado claro que nos jugamos el país en las confluencias. A efectos del futuro de las confluencias, me preocuparía que en lo fundamental no estuviéramos de acuerdo, pero lo estamos. Estamos de acuerdo aunque podamos tener diferencias en táctica, y estas diferencias se resuelven hablando mucho, teniendo el cariño que nos tenemos.

En esto de hablar mucho, ¿qué rol han tenido Pablo Iglesias y Alberto Garzón a la ahora de mediar en esta crisis?

Han intentado evitar que la situación de crisis llegara donde por desgracia finalmente ha llegado, pero también han trabajado para limitar los daños que esa situación pueda producir. Se lo agradezco a mi compañero y amigo Alberto Garzón, y también al compañero, con el que tengo una excelente relación, Pablo Iglesias.

Visto el panorama, ¿repetirían una fórmula similar a Ahora Madrid? ¿Sigue siendo Carmena la candidata más idónea?

Seguimos apostando a nivel general por las confluencias, y también por Ahora Madrid.

¿Con los mismos actores?

Con los mismos actores, pero tú vas a las personas y yo las personas las dejo para el final. Lo primero son los ejes programáticos, los ejes para conformar ese puzzle, y para definirlos hay que ver los elementos en los que no hemos acertado, o no hemos sido suficientemente buenos, durante estos dos años y medio. Alguna sombra habrá, pero han sido dos años y medio con muchísimas luces. La clave es que no hay que tenerle miedo a la participación de la gente, a que las bases hablen.

¿Ha habido movimientos por suceder a Manuela Carmena? Primero dijo que no se presentaría a la reelección, luego abrió la puerta a hacerlo... ¿En algún momento se ha planteado postularse como sucesor de la alcaldesa?

Yo no [ríe]. No estoy en esas batallas. Está clarísimo en qué batalla estoy y en qué batalla voy a seguir: construir esa confluencia y que sea ganadora para el año 2019, en Madrid y en el resto del Estado. Tengo responsabilidad federal en Izquierda Unida, y voy a dejarme la piel para que vayamos con otros y otras a ganarle el país a la derecha.

¿Le gustaría volver a ser concejal de Hacienda si revalidan el Ayuntamiento?

Si algo puede haber quedado claro en esta situación es que lo de los puestos no es algo que me importe, o que me pegue demasiado por ellos. Si llega el momento, pongo los principios por delante del sillón.

El miércoles, este diario publicó una noticia sobre una circular que Hacienda remitió al Ayuntamiento en septiembre, a su área. Contenía información sobre plazos para presentar un PEF. Fuentes municipales afirmaron que el hecho de que esta misiva se remitiese desde su departamento a Alcaldía con 10 días de retraso sin duda contribuyó a tensar su relación con la alcaldesa, aunque Hacienda no mencionara después este retraso como motivo para tumbar el PEF que presentaron al mes siguiente. ¿Contribuyó esto a tensar sus relaciones con Carmena? ¿A qué se debía esta tensión?

Yo no puedo decir lo que puedan sentir otras personas. Desde el área de Economía y Hacienda, y por mi parte, siempre hemos trabajado de manera absolutamente leal hacia el Gobierno del que formamos parte. Lo hemos hecho así siempre, no con una circular concreta. Siempre, en todo caso. Incluso dejándonos la piel en situaciones que a lo mejor no compartíamos, como era este último PEF. Yo lo elevé a la Junta de Gobierno, lo trabajamos y lo determinamos, dejando muy claro que ésa no era la solución, pero lo trabajamos siendo leales a lo que me indicó la alcaldesa de Madrid. Entiendo que pueda haber gente que intente ensombrecer nuestro trabajo, pero yo no voy a contestar a ese tipo de acusaciones absolutamente infundadas.

Tras dos años y medio como concejal, ¿qué habría hecho distinto? ¿Qué podría haber hecho mejor?

Muchas cosas relacionadas con el hecho de que el día no tiene suficientes horas para todos los retos que tenemos encima de la mesa. A mí me hubiera gustado hacer todavía más cosas, pero es verdad que hemos sido bastante prolíficos. En lo que respecta a Economía Social hemos logrado una actuación muy solvente, muy fuerte, abriendo muchos caminos, pero hay todavía muchas cosas que podríamos haber puesto en marcha.

¿Algún proyecto concreto?

Hay muchos, pero si los cito encima estoy condicionando la acción de gobierno posterior.

En varias entrevistas ha dicho que seguirá dando la batalla. ¿Desde dónde?



Veré cómo me sitúo. En el propio Gobierno municipal tengo una responsabilidad que sigo y seguiré ejerciendo mientras así lo quiera la alcaldesa, que es la Concejalía del distrito de Vicálvaro, y sigo siendo responsable federal de IU en materia de Economía. Voy a seguir luchando contra el PP donde sea, lo voy a hacer siempre. Me da igual tener un cargo público o no; una responsabilidad en IU o no. Trabajaré lealmente donde me diga mi organización, y mientras esté en el grupo municipal lo haré donde consideren que puedo aportar algo. Hace falta algo más para que me rinda y tire la toalla.