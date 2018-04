A Feliu Guillaumes (Camprodón, Girona,1962) le esperan unos meses de mucho trabajo. A su labor de diputado en el Congreso por el PDeCAT se le suma ahora la presidencia de la comisión de investigación del accidente del Alvia en Santiago, que causó 80 muertos y 141 heridos en 2013. Se trata de una comisión incómoda para el PP y el PSOE (que han intentado frenarla en varias ocasiones) de la que también pueden salir maltrechas Renfe y Adif. Por eso ha tardado cinco años en ver la luz y por eso ha estado bloqueada siete meses después de ser aprobada por el Pleno por falta de consenso en la elección de la mesa. Presidirla no es precisamente un regalo, pero Guillaumes ha aceptado el encargo consciente de que será una "tarea complicada" y asumiendo la responsabilidad de que "sirva para algo".

La comisión del Alvia llevaba siete meses bloqueada por falta de consenso en la elección de su presidente. ¿Cómo se ha desarrollado la negociación?

El caso del Alvia ha sido un problema transversal porque en él pueden estar implicados gobiernos del PSOE y del PP. Eso explica que la comisión de investigación se aprobara cinco años después del accidente y que los grupos tardaran siete meses en elegir presidente. Normalmente no suele haber problemas, pero el proceso catalán genera desconfianza. Sin embargo, los grupos finalmente han cerrado filas.

¿El PP se ha mostrado contrario a que fuera un diputado independentista quien presidiera la comisión?

Es cierto que varios partidos han tenido salvedades en ciertos momentos, pero se han acabado solventando y eso es lo que hay que tener en cuenta ahora.

El PP intentó hasta el último momento que esta comisión no viera la luz. ¿ Puede suponer eso un problema para la investigación?



Todos los grupos han acabado entendiendo que estamos hablando de 80 muertos y 141 heridos. Las discrepancias pasadas se deben gestionar con mucha delicadeza y siendo absolutamente conscientes de que ésta es una comisión muy difícil.

¿Será difícil porque exministros del PP y del PSOE deberán comparecer en ella?

No, lo que me asusta no es que vengan ministros o exministros.

"Si la comisión consigue acuerdos que en el futuro salven vidas, no habré hecho nada más importante como diputado"

¿Qué es lo que le asusta entonces?

Lo único que me asusta es que la comisión se cierre sin resultados. Por mi experiencia, sé que hay dos tipos de comisiones de investigación: las que intentan llegar a acuerdos y las que no. Nuestra obligación es convertir esta —que parece una de las segundas— en una de las primeras porque 80 muertos no merecen menos.

La sociedad es escéptica con las comisiones de investigación...

Y con razón. Muchas comisiones de investigación se constituyen casi con ninguna posibilidad de llegar a acuerdos, pero nuestra obligación como diputados es que no sea así. El día que volvamos a casa, queremos poder decir: 'hicimos un buen trabajo que salvará vidas en el futuro'. Nuestro orgullo será que la comisión tenga conclusiones.

Las víctimas piden responsabilidades políticas. ¿Cree que se obtendrán?

Lo vamos a intentar. Para mí hay tres niveles de objetivos: conseguir acuerdos para establecer medidas que eviten que una tragedia así vuelva a repetirse, aclarar exactamente qué pasó y obtener responsabilidades políticas. Ninguno de ellos es menor, pero el último es siempre el más complicado. Mi intención es que la asociación de víctimas, que me ha sorprendido por su profesionalidad y nivel técnico, vea que hemos sido capaces de llegar a acuerdos.

¿Con qué problemas cree que se va encontrar?

El principal es la transversalidad. Aunque es un inconveniente y, a la vez, una ventaja. Si la responsabilidad sólo recayera sobre un partido, ya sabemos cómo acabaría. En cambio, son varios gobiernos los que pueden estar implicados en el caso, lo que supone un problema porque todos querrán decir que no tienen ninguna responsabilidad y una ventaja porque a la hora de llegar a acuerdos, se podrá reconocer una responsabilidad transversal.

"Intentaré que la comisión llegue a acuerdos, esclarezca qué ocurrió

y obtenga responsabilidades políticas"

¿Cuándo empezará a trabajar la comisión?

He dado un mes a los grupos para determinar la documentación necesaria y para que pidan todas las comparecencias. Trataré de ser estricto en este primer plazo e intentaré que la comisión se reúna cada 15 días.

¿Comenzaran las comparecencias antes de las vacaciones?



Buena pregunta. Cuando vea la lista de comparecientes se lo diré. Estarán todos los que tengan que estar y el grado no será un criterio para elegir. Aun así, muchos de ellos tendrán agendas complicadas, así que habrá que mostrarse comprensivos excepto si me piden cuatro meses. Hacer el horario de esta comisión va a ser un drama pero igual que los comparecientes tienen el derecho a decir que están muy ocupados, yo tengo el derecho a decirles que están obligados a venir.

¿Qué supone para el PDeCAT ostentar la presidencia de esta comisión?

Ya lo puse en un tuit: '¿No dicen que sólo nos encargamos del monotema?' Pues no. Se nos planteó presidir una comisión de investigación sobre un accidente que causó 80 muertos en el que pueden tener responsabilidades dos partidos y varios empresas públicas [Renfe y Adif] y aceptamos para hacer el bien. Si salgo de esta legislatura habiendo conseguido acuerdos que en el futuro salven personas, creo que no habré hecho nada más importante como diputado.