Llegó a la política con Podemos para transformarla, dispuesta a "mantener un pie en la calle y otro en las instituciones". Lorena Ruíz-Huerta tiene claro el objetivo de su formación mientras ocupa la primera línea política madrileña desde hace unas semanas al ser una de las principales voces que está enfrentando a Cristina Cifuentes en la polémica que se ha levantado en torno al máster de la URJC y de las informaciones que desvelan que lo consiguió de forma fraudulenta. Afirma que estamos viviendo el fin, no sólo de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, sino de todo el PP y de su forma de hacer política. Apuesta por una moción de censura con el PSOE para ofrecer un gobierno alternativo que, aunque sólo dure un año, paralice las propuestas del PP madrileño que "están siendo un verdadero desastre en la región".

Debido al momento actual, tengo que empezar por preguntarte por la polémica de Cristina Cifuentes y su máster de derecho en la URJC, ¿cómo crees que va a acabar todo esto?



Con el nuevo anuncio de Ciudadanos creo que esto va a terminar con el final de la presidencia de Cristina Cifuentes, esa señora que se presentó ante todos nosotros hace tres años como un mirlo blanco y que venía a regenerar el PP, representando una ruptura con el pasado y sus antecesores, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Esto ha terminado: estamos asistiendo al fin de la carrera política de esta señora, y al final del PP y de una forma de hacer política en esta región durante los últimos 25 años. Aunque finalmente Ciudadanos no dé el apoyo a la moción de censura y consiga llegar a un acuerdo con el PP para un relevo, creo que da lo mismo, y estamos asistiendo al final de un partido en la historia de este país que llegó a las instituciones para parasitarlas y obtener un provecho de ellas en beneficio personal y de su propio partido.

De momento, el PP de Madrid ha rechazado la opción de Ciudadanos en la que ha pedido la dimisión de Cifuentes y que presenten a un candidato alternativo, ¿crees que al final cederá?



Está todo en manos de Ciudadanos. Le han dado hasta el 1 de mayo para que entreguen la cabeza de Cristina Cifuentes y en caso contrario votarán la moción de censura para investir a Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad. El PP nacional ha desautorizado al PP madrileño y ha dicho que quería tener un último contacto con Ciudadanos para tratar de convencerles de que esto no sea así, pero Ciudadanos ha dicho que no y quiere mantener este órdago. Es evidente que la prioridad de Ciudadanos es mantener al PP en el gobierno sí o sí. ¿Cuantos dirigentes hacen falta que aparezcan con un máster fraudulento para que se den cuenta de que el problema es el PP y no la figura de Cristina Cifuentes? Todos los dirigentes hicieron en la Asamblea de Madrid y durante la Convención Nacional en Sevilla una ovación cerrada a Cifuentes, ¿nos van a contar desde Ciudadanos que cuando pongan a un sustituto en realidad es un mirlo blanco que ha roto con Cifuentes y que representa un nuevo tiempo? ¿Se lo creen ellos de verdad?

¿Qué candidato crees que pueden proponer desde el PP?



Es indiferente. Todos ellos forman parte de una estructura absolutamente corrupta. Como dijo la fiscal Concepción Sabadell, han hecho de la corrupción una forma de vida. Y de su estancia una forma de parasitar las instituciones públicas. Ya se habían ocupado de cargarse prácticamente todo: empezaron con las cajas de ahorros, el canal de Isabel II, TeleMadrid... les faltaba por tocar la universidad, y estamos viendo como también lo han hecho, instrumentalizando la URJC para colocar a sus amigos y familiares, obtener máster que luego facilite retiros dorados cuando dejen la política, etc. Yo creo que ningún candidato vale, porque el problema se llama PP y la manera que han tenido de hacer un uso fraudulento de las instituciones públicas.

Lorena Ruíz Huerta: "Todo el PP forma parte de una estructura absolutamente corrupta" - JAIRO VARGAS

Parece que Ciudadanos ahora está abriendo la opción de la moción censura, ¿crees que hay posibilidades reales de que la apoyen?



Han lanzado un órdago ante todos los medios de comunicación y ante toda la opinión pública. Ayer el número 3 del PP le volvió a pedir que recapacitaran para buscar una salida dialogada y han dicho que no. Han dado de plazo hasta el 1 de mayo y si no se entrega la cabeza de Cifuentes, van a tener que apoyar la moción porque así se han comprometido a hacerlo.

El problema es qué va a pasar si el PP de Madrid decide adelantar la moción de censura a antes del 1 de mayo y en ese caso qué va a hacer Ciudadanos, ¿apoyar la moción de censura o seguir jugando al póquer con los ciudadanos madrileños? Insisto en mi pregunta: no sé cuántos dirigentes más tienen que aparecer con un máster fraudulento para que se den cuenta de que el problema es el PP y que lo que tienen que hacer es apoyar un gobierno alternativo. Necesitamos ya, con urgencia, un gobierno que no mienta a los ciudadanos madrileños y que pueda dedicarse a resolver los problemas de la gente porque el problema del PP es que está continuamente ocupado de ocuparse de las acusaciones que le hacen y no puede ocuparse gobernar. La huida hacia adelante es cada vez más imposible, ya no tienen defensa ni excusa, y están creando una crisis de gobierno que afecta a seis millones de personas que viven en esta región.

Uno de los argumentos de Ciudadanos para no apoyar la moción de censura es el poco tiempo que queda para otras elecciones, ¿qué podríais hacer en un año de gobierno?



Podrían suceder cosas como paralizar las iniciativas que está intentando sacar adelante la señora Cifuentes y que son un verdadero desastre para la región. Por ejemplo, la ley del suelo, que creo que sería la política número uno y se puede hacer sólo con paralizar este proyecto de ley. Otra cosa que puede hacerse es paralizar las intenciones de derribar el Hospital La Paz para construir uno nuevo, que no es más que un intento de hacer de un hospital público y de referencia, que está catalogado a pesar del desastre y abandono que tienen, funciona de manera pionera en toda Europa. Van a intentar privatizar su gestión, y hacer lo mismo que hizo Esperanza Aguirre con los 11 hospitales de nueva construcción y que está suponiendo un detrimento para la sanidad madrileña. O paralizar la ley de universidades, que es un ataque frontal a la autonomía de las universidades y que permite prácticas como las que hemos visto.

"Parar la corrupción generalizada del PP ya es un gran avance"

Simplemente con paralizar todas estas propuestas que está llevando Cifuentes de forma muy velada, sin contar a los madrileños la verdad, y paralizar al situación de corrupción generalizada que supone que la estancia del PP ya es un avance importantísimo. En 12 meses no dará tiempo a mucho más, pero con paralizar este destrozo que está suponiendo el PP y poder poner en práctica unos mínimos de mejora. En Podemos tenemos que hacer nuestro propio programa y nuestras propias propuestas políticas, y también el PSOE, pero es una manera de arrancar. Y, sobre todo, que lo importante es tener un gobierno de higiene democrática ante esta situación de emergencia social.

¿Habéis tenido algún contacto formal con el PSOE para hablar sobre estos acuerdos?

Hasta la fecha no. Este martes el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, me ha propuesto que nos reunamos el miércoles. Una primera reunión formal entre la dirección del PSOE y de Podemos en la que podamos hablar de los contenidos de la moción de censura.

"Toda la energía del partido debería estar centrada en construir una alternativa y empujar para que caiga Cristina Cifuentes y el PP" - JAIRO VARGAS

¿Mantenéis la línea de roja de que sea un acuerdo en base a puntos programáticos?



Por supuesto. Y ya es una garantía que Ángel Gabilondo esté anunciando que sus propuestas programáticas se van a basar en medidas que hemos aprobado conjuntamente Podemos y PSOE. Es posible que Cs también porque cuando hemos votado iniciativas de cumplimiento no obligatorio, es decir, Proposiciones No de Ley, ha apoyado porque siempre se apunta a la defensa de los intereses público y del interés general. El problema de Cs es para aprobar leyes que son transformadores realmente en la vida de la gente como los presupuestos, las universidades, la ley del suelo, que ahí vota con el gobierno.

Por esto, sobre la base de políticas que nosotros también hemos votado parece que se va a hacer esta propuesta de acuerdo. Pero también tenemos que tener en cuenta que si en una primera reunión inicial no estamos de acuerdo en algo tenemos un tiempo para llegar a un acuerdo porque para nosotros es una urgencia echar al PP. Todo el país está pidiendo o esperando de nosotros que encontremos una solución o demos una salida a esta situación de parálisis, así que creo que todos vamos a poner toda nuestra voluntad para llegar a un acuerdo.

Sorprende que se haya creado esta polémica tan grande con el máster y que el PSOE lidere esta moción cuando otras veces no ha sido así, como con la anterior moción de censura por casos de corrupción.



Creo que es un buen planteamiento para hacerle al PSOE porque son ellos los que están apoyando una iniciativa que partió de nosotros. Hace un año que presentamos una moción de censura y en esa ocasión el PSOE no apoyó esta moción, a diferencia de nosotros que le hemos tendido la mano desde el primer momento.

Yo no sé si es más grave o menos grave, lo que sé es que lo de ahora es muy grave porque es un claro caso de corrupción que permite un ataque frontal a un principio básico sobre el que se basa nuestro estado democrático. Nosotros tenemos un estado de bienestar en el que se financian unos servicios públicos que cualquier ciudadano pueda forjarse un futuro en base a su esfuerzo personal y no en base a la casta o la clase a la que pertenezca por nacimiento como sucedía en sociedades más feudales o predemocráticas. Esa es la esencia de nuestra sociedad. Atacar de manera tan frontal esto, utilizar el poder para obtener un título universitario cargándose con ello el esfuerzo económico y que supone para mucha gente los estudios, es un ataque muy directo a uno de los pilares sobre los que se sustenta nuestro estado. Por esto ha generado una respuesta tan grave como una movilización como la de ayer en la que tantos estudiantes y profesores exigieron la dimisión de Cifuentes y que se recupere el prestigio y la independencia de la universidad pública madrileña. Merece no sólo la dimisión de la presidencia, sino que el PP salga de las instituciones.

Entre toda esta polémica, están aumentando las presiones hacia Iñigo Errejón para que se adelante el proceso de las primarias que oficialice su candidatura en la Comunidad de Madrid, ¿cómo valoras esto?

Creo que no es el momento. Toda la energía del partido debería estar centrada en construir una alternativa con los otros grupos de la oposición y empujar para que caiga Cifuentes y el PP. No sabemos lo que va a durar esta crisis, pero seguramente que unas pocas semanas, y creo que nadie entiende que en este momento justo pongamos a mirarnos hacia dentro porque no hay ninguna urgencia. Los actores que vamos a seguir trabajando en la Asamblea de Madrid somos los mismos, no va a cambiar porque tengamos un candidato. Ningún otro partido tiene ya designado un candidato, nadie ha designado formalmente. No hay ninguna prisa, queda mucho tiempo: un año entero.

"Llegamos a la escena política como consecuencia de un 15-M que dijo basta al bipartidismo y con el objetivo de cambiar la política y las instituciones". - JAIRO VARGAS

¿Y te planteas presentarte como alternativa a la candidatura de la presidencia en estas primarias?

A mí me ha sorprendido mucho el anuncio por parte de mi partido de que se convoquen ya las primarias. En ese sentido, para mí que estoy concentradísima en mi trabajo y trabajando muy activamente para derrocar al PP, mi única rival en este momento es Cristina Cifuentes y el PP.

"Necesitamos un proceso desde las bases y que cuente con mucha gente que se ha ido desilusionando con Podemos"

Dicho esto, creo que plantear las primarias ahora tiene otro problema. Yo creo que en Podemos es necesario que nos presentemos a las elecciones de 2019 habiendo hecho un proceso amplio de unidad popular. Muy parecido a la manera en que se gestó Ahora Madrid en las elecciones de 2015, que fue un proceso largo, a fuego lento, en el que partidos políticos y movimientos sociales trabajaron en torno a un programa político en el que trataron de confluir los distintos intereses políticos para ser una propuesta lo más amplia posible. Y después se hizo un proceso de primaria muy democrático y muy plural y sólo de esta manera se consiguió ganar el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que la figura de Manuela Carmena fue muy importante, pero no fue lo único. Fue imprescindible todo este proceso de construcción de una candidatura de unidad popular, y creo que esto es lo que tendríamos que hacer en Podemos. Necesitamos contar con la ayuda y la colaboración del resto de actores políticos que están por el cambio, de los movimientos sociales y de las bases.

Llegamos a la escena política como consecuencia de un 15-M que dijo basta al bipartidismo y con el objetivo de cambiar la política y las instituciones. Es imprescindible que no perdamos ese objetivo de vista y que nos mantengamos fieles a esta idea de ganar para transformar. Y esto no podemos hacerlo solos, necesitamos muchos actores y un proceso lento. Convocar primarias inmediatamente no permite hacer un proceso de una candidatura popular de las bases, porque otra cosa es hacer un pacto de despacho y hacer una lista con cuatro nombres de cada lado. Eso no es la unidad popular que estamos demandando. Necesitamos un proceso desde las bases y que cuente con mucha gente que se ha ido desilusionando con Podemos y que está esperando que se retomen estas esencias de lo que fuimos, siguiendo la línea de que aquí mandan los de abajo y obedecen los de arriba.

¿Qué actores son fundamentales para la confluencia de la unidad popular?

Izquierda Unida y Equo son imprescindibles. Pero también tenemos que contar con otros actores: con toda la gente que trabaja por el cambio como quienes trabajan por una vivienda digna como la PAH. No quiero dar nombres específicos porque no se trata de eso pero sí de grandes movimientos: la gente que trabaja en la calle para defender los servicios públicos, las mareas, el movimiento feminista, los pensionistas, los sindicatos... Tienen que sentirse partícipes de esta estructura política que pretende gobernar la Comunidad.

Es imprescindible contar con estos movimientos sociales que, además, están dando ahora una lección de removilización en la calle. Nosotros siempre dijimos que teníamos que tener un pie en la calle y otro en las instituciones. Que teníamos que estar pendientes de lo que ocurría en la calle y ahora la calle se está moviendo así que tenemos que invitarles a participar y hacerles activos. Y tener en cuenta que no es sólo la gente que nos va a votar, es la gente que nos va a sostener cuando tengamos que tomar decisiones valientes y enfrentarnos a los poderes fácticos. Porque ganar es difícil, pero más difícil es ganar para hacer las políticas que nos proponemos hacer y que sean verdaderamente transformadoras.