Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, es de esas personas que hablan claro. Sin cortapisas. Gusten o no sus opiniones. Rara vez se le ha podido ver leyendo desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Ayer [por el martes] tampoco lo hizo. Desde el estrado de la cámara baja, Tardà tachó al PSOE de "cínicos" ,"hipócritas" y "oportunistas". También de manipular a las víctimas del franquismo a su antojo. "Quizá estaba muy exaltado. Me sentí muy ofendido", reconoce un día después el político republicano en conversación telefónica con Público.

¿El motivo? Los socialistas llevaron al Pleno una Propuesta No de Ley (sin efecto vinculante alguno) para declarar nulas las sentencias de los tribunales de represión franquistas. Y Tardà explotó. Explotó porque el dirigente de ERC ha llevado al Congreso esta misma petición en múltiples ocasiones. Durante el debate parlamentario de la Ley de Memoria Histórica, que se aprobó en 2007, y después también. De hecho, la última vez fue este mismo año. Los socialistas siempre votaron en contra de la propuesta de los republicanos catalanes. Es más, el ministro de Justicia de Zapatero Francisco Caamaño argumentó en 2010 que la propuesta de ERC era un "imposible jurídico". Antes incluso, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a declarar nulas las sentencias. A la vista esta que no cumplió.

Ustedes [ERC] votaron en el Congreso en contra de la Proposición No de Ley del PSOE que pedía declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas. Es más, acusó al PSOE de "cinismo" desde la tribuna. ¿Por qué?

Las sentencias de los tribunales franquistas solo se pueden anular mediante una ley. Ya sea una ley ad hoc o modificando el punto 3 de la Ley de Memoria

El motivo es evidente. Las sentencias de los tribunales franquistas solo se pueden anular mediante una ley. Ya sea una ley ad hoc, solo para esto, o modificando el punto 3 de la Ley de Memoria Histórica que señala que los tribunales franquistas son ilegítimos (pero no ilegales). El PSOE sabe esto. De sobra. Pero decidieron presentar una PNL que no tiene efectos jurídicos. Siguen manipulando a las víctimas del franquismo y a sus familiares haciéndoles creer que la Ley de Memoria Histórica o la PNL que aprobaron ayer es suficiente para declarar nulas las sentencias. Y eso es falso. Yo mismo demostré tiempo atrás que los juzgados militares están rechazando anular las sentencias franquistas porque esa posibilidad no tiene cabida dentro de la Ley de Memoria Histórica.

Sin embargo, el PSOE sigue insistiendo en hacer creer que han anulado las sentencias. Nosotros lo hemos dicho bien claro: no se puede anular una sentencia judicial sin una ley. De hecho, ayer mismo pedimos que se presentara la misma enmienda a la Ley de Memoria Histórica, que ya presentamos en 2007, para que se puedan anular las sentencias de verdad. El PSOE nos dijo que no. ¿Eso qué es?

Dígamelo usted

Te lo cuento con un ejemplo. Hoy he recibido dos llamadas muy tristes de dos familiares de víctimas del franquismo. Me mostraban su alegría ya que el Congreso por fin había anulado las sentencias. Lo habían leído en algún periódico. Les he tenido que informar, con mucho dolor, que no es así. Que el Congreso no solo no anuló las sentencias sino que el PSOE rechazó modificar la Ley de Memoria Histórica o tramitar una nueva ley. Lo de ayer fue una declaración. Sin más efecto jurídico. Es muy lamentable.

Asco tu cinismo de hacer creer a las víctimas que ayer se anularon sentencias franquistas como en Cat. No te da vergüenza? @sanchezcastejon — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) September 13, 2017

Estamos en 2017 y el PSOE continúa jugando al oportunismo y manipulando los sentimientos de personas que llevan 40 años luchando para que se anulen las sentencias que mandaron frente a un pelotón de fusilamiento o a prisión durante 20 o 30 años a sus seres queridos. No tiene perdón. Es muy degradante. Por eso yo les dije, desde la tribuna, que es muy triste que manipulen a sus muertos, pero que dejen en paz a los nuestros [en referencia a Lluis Companys]. Me siento ofendido por el PSOE.

El Congreso no solo no anuló las sentencias sino que el PSOE rechazó modificar la Ley de Memoria Histórica o a tramitar una nueva ley

¿Le sorprendió que Unidos Podemos diera su apoyo a la PNL e introdujera una enmienda que se limita a añadir que todas las víctimas del franquismo eran "honorables"?

¿Era necesario? Es decir, ¿es necesario decir que las víctimas del franquismo son honorables? Me sorprendió y me entristeció. Pero aquí que cada uno haga lo que quiera. Nosotros hemos sido coherentes con nuestros planteamientos y hemos hecho todo lo posible por las víctimas. En Catalunya hemos declarado nulas de pleno derecho todas las sentencias que se dictaron en suelo catalán. No podemos anular las que se dictaron en tribunales que no están en Catalunya, ni las del Tribunal del Orden Público, que tenía su sede en Madrid.

Para el lector menos iniciado, ¿cuál es la diferencia entre decir que los tribunales franquistas eran ilegítimos, tal y como recoge la Ley de Memoria, y declarar nulas las sentencias, tal y como ha hecho el Parlament de Catalunya?

La nulidad de una sentencia solo se puede adquirir si se declara al tribunal como ilegal. Un tribunal ilegítimo es un tribunal legal y sus sentencias, por tanto, también lo son. La cuestión es importante por varios motivos. Por una parte, por nuestra propia dignidad. No queremos reconocer la legalidad del franquismo. Por otro lado, es importante porque abre la puerta de la justicia a muchas víctimas o familiares de víctimas de la dictadura.

Si se declarasen nulas las sentencias, aquellos que fueron condenados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas a multas o que le fueron requisadas sus propiedades, ¿podrían reclamar jurídicamente esos bienes?

"Estamos en 2017 y el PSOE continúa jugando al oportunismo y manipulando los sentimientos de personas que llevan 40 años luchando"

La declaración de nulidad de esas sentencias permite una puerta mucho más ancha para esas reclamaciones que la que permite la Ley de Memoria Histórica.

Ustedes ya denunciaron durante el debate parlamentario de la Ley de Memoria Histórica que declarar los tribunales franquistas ilegítimos no era suficiente, que se debía declarar nulas de pleno derecho esas sentencias.

Sí, de hecho, nosotros votamos en contra de la Ley de Memoria Histórica. Fue una de las condiciones que pusimos a Zapatero para apoyar su investidura, pero finalmente nos quedamos solos en el "no" a esta ley.

¿Por qué?

Porque la Ley de Memoria no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo y solo reconociéndolas jurídicamente esas personas pueden acudir a los tribunales para pedir justicia. Si el Estado no te reconoce jurídicamente como víctima, no puedes reclamar nada. Esta es la parte fundamental. Pero todo está ligado.

Recuerdo un debate parlamentario, en 2010, en el que ustedes presentaron esta misma enmienda a la Ley de Memoria Histórica y que el PSOE lo rechazó junto al PP. Usted dijo entonces que algún día los jóvenes socialistas recriminarían a sus dirigentes su falta de valentía con las víctimas.

Sí. Es una reclamación que hemos traído al Congreso 7 u 8 veces. Cada vez que la hemos traído, la contestación del PSOE ha sido más violenta. Hemos insistido y mucho.

¿Seguirán insistiendo?

"Nunca hemos estado tan lejos del PSOE como estamos ahora"

Sí. Vamos a llevar la Ley que hemos aprobado en Catalunya a Madrid. La ley catalana tiene un único punto que afirma que los tribunales franquistas eran ilegales y sus sentencias nulas de pleno derecho. En el Parlament, el PSC votó a favor. Veremos cómo vota en el Congreso. El PSOE tendrá otra oportunidad de hacer en el Estado español lo mismo que el PSC ha votado en Catalunya. Una más.

No sólo el PSOE cambió su voto en el Congreso. PP y Ciudadanos también votaron a favor en el Parlament y en contra en Madrid.

Aquí en Catalunya no se traevieron a votar que "no". No obstante, el único responsable es el PSOE. Lo podrían haber solucionado cuando gobernaban. Y ahora, que están en la oposición, tampoco se atreven a llevarlo adelante en forma de ley. Lo de ayer no se lo vamos a perdonar nunca. Nunca. El daño que hicieron ayer a las víctimas del franquismo, sean muchas o pocas las que queden con vida, no se lo vamos a perdonar nunca. El PSOE no tiene perdón.

¿Interpretó esta PNL del PSOE como un gesto hacia Catalunya en un momento tan delicado como este? ¿Una especie de guiño?

No. Lo que sucedió ayer es un insulto para sus víctimas. No se puede ser tan insensible y ofender a las víctimas durante tanto tiempo. Es incomprensible. Pero ellos sabrán. Fue una ofensa a los antifascistas, a los antifranquistas, a los republicanos... Si querían acercarse a las víctimas catalanas, francamente, fue lamentable. Es de un cinismo impresionante. Me produce verdadero asco. Si el PSOE hubiera aceptado la enmienda que nosotros propusimos... ya estaría todo arreglado. Ayer se demostró que hay mayoría parlamentaria suficiente para modificar la Ley de la Memoria Histórica y declarar, de verdad, nulas todas las sentencias.

Este nuevo enfrentamiento con los socialistas, ¿les aleja de un posible pacto de investidura que lleve a Pedro Sánchez a la Moncloa?

No solo lo que sucedió ayer. Hay que mirar la posición que tiene el PSOE respecto al referéndum. Nos quieren meter en la cárcel. Han hecho suyo el vocabulario del PP. Hablan, por ejemplo, de desafío. En los últimos años, nos hemos ido alejando, pero ahora estamos más lejos que nunca. El PSOE es cómplice de la represión del PP en Catalunya.