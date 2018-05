ERC tiene previsto apoyar la moción de censura que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defenderá en el Congreso de los Diputados el próximo jueves. Fuentes del partido republicano catalán han confirmado a Público que el viernes votarán a favor de la propuesta del PSOE para desalojar a Mariano Rajoy del Gobierno.

La decisión de ERC, que cuenta con nueve diputados en el Congreso, viene a aclarar en buena medida la situación, que en los últimos dos días se había complicado de forma un tanto inesperada para los socialistas.

Desde que se presentó la moción el pasado viernes, ERC había manifestado su predisposición a votar a favor de la moción de censura. Su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, dijo el viernes que la apoyaría pero durante el fin de semana se enfrió apoyo inicial. Todos los dirigentes del partido independentista supeditaban la decisión final a lo que decidiera la ejecutiva republicana, lo que abría la posibilidad a poner algunos condicionantes.

En este sentido, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián sí puso condiciones: el pasado lunes exigió a Pedro Sánchez que pidiera perdón "por sus insultos", que visitara a Junqueras en prisión, que levantara el 155 y que no pactara con Xavier García Albiol (PPC) en Badalona (Barcelona).

Además, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, indicó también lunes que antes de adoptar una decisión definitiva habría consultas con sus principales líderes, Oriol Junqueras (en prisión) y Marta Rovira (en Suiza). "ERC hará lo mejor para Catalunya", aseguró Vilalta, manteniendo así la incógnita.

Precisamente este martes la situación ha dado un vuelco después de que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, haya desbloqueado la situación al nombrar a cuatro consellers sin causas pendientes con la Justicia. Eso ya ha tenido un efecto concreto: el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado este mismo martes que el Gobierno central levantará de forma inmediata la aplicación del artículo 155 en Catalunya en el momento en que tome posesión el nuevo Govern catalán.



El apoyo de ERC tiene, además, varias derivadas: su decisión empuja también al PDeCAT, que aún no ha aclarado con rotundidad si va a apoyar la moción o no, aunque todo hace pensar que sí. El PDeCAT no puede quedar como el único partido independentista catalán que no estaría dispuesta a forzar una salida de Rajoy.

Pero también afecta al PNV. Los nacionalistas vascos aún no se han pronunciado sobre el sentido de su voto, pero su presidente, Andoni Ortuzar, dijo el pasado fin de semana que Sánchez se había precipitado, lo que invita a muchos a pensar que quizá los nacionalistas vascos voten que no a la moción.

Si los independentistas catalanes apoyan al moción, el PNV corre el serio peligro de quedarse solo con Cs y Albert Rivera en contra de la moción.