ERC ve "tremendamente cuestionable a nivel democrático" el viaje del rey a Arabia Saudí

MADRID.- El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "tremendamente cuestionable a nivel democrático" que el rey Felipe VI vaya a visitar Arabia Saudí, un país que vive bajo una dictadura que no respeta los Derechos Humanos.



La Casa Real anunció este lunes que el monarca realizará este fin de semana la visita que tenía previsto realizar el pasado mes de febrero a Arabia Saudí, pero que tuvo que cancelar ante la inestabilidad política.







En declaraciones a los medios ante de la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, el diputado independentista ha admitido que "no es nada nuevo" que el jefe del Estado español viaje al citado país árabe, con el que su padre, Juan Carlos I, también tenía buenas relaciones. "Lo del viaje de un Rey del Estado español a un régimen tan absolutamente antidemocrático no es nada nuevo, pero es cuanto menos denunciable y tremendamente cuestionable a nivel democrático", ha dicho Rufián.



En esa línea, el portavoz de PDECat, la antigua Convergència (CDC), en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, ha preguntado si Felipe VI va a mantener el mismo "interés" que su padre, el Rey Juan Carlos I, por países como en Arabia Saudí, un país que vive bajo una dictadura que no respeta los Derechos Humanos.



Homs se ha mostrado "sorprendido" por la "persistencia" e "interés" que "indudablemente" ha tenido siempre el rey emérito en los países árabes y, concretamente, en el régimen saudí, y en la "poca transparencia" que, a su juicio, ha habido en torno a esas buenas relaciones. En todo caso, el independentista catalán desconoce si Felipe VI mantendrá el mismo "interés" que su padre tenía en ese país. "No sé si el rey actual seguirá la misma tónica" que Juan Carlos I, ha insistido.

Podemos censura el viaje del Rey a Arabia Saudí: "Nos avergüenza que se haga fotos con dictadores"

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso Irene Montero ha censurado el viaje del Felipe VI y ha señalado que a su partido le "avergüenza" que "se haga fotos con dictadores". "Debería avergonzarnos que el rey, que representa la imagen de todo nuestro país, se haga fotos con dictadores. No querríamos que esas cosas pasaran", ha respondido Montero a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja.



En esta misma línea se ha expresado el portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, quien ha añadido que "a lo mejor" que el Rey haya elegido Arabia Saudí como el primer destino al que acudir con un Gobierno en plenas funciones no sea precisamente "el más adecuado". "Nosotros no habríamos elegido ese destino. Hay que tener más cuidado a la hora de elegir a qué países se le hacen guiños", ha apuntado el dirigente de la formación morada, quien, en todo caso, espera que el nuevo jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis, esté "a la altura" y se "posicione" sobre las violaciones de Derechos Humanos que se practican en ese país.

El PP ve "oportuno" el viaje

De otro lado, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha considerado "oportuno" el viaje eral a Arabia Saudí, país en el que, según ha destacado, España tiene "importantes" intereses económicos.



El dirigente conservador ha querido dejar claro que "nadie puede cuestionar" que el Rey como el Gobierno son favorables a la defensa de los Derechos Humanos, lo que no implica que España "comulgue" con las políticas que se practiquen en ese país. De ser así, ha dicho, España y con ella sus empresas estarían "muy limitadas" en su acción exterior. "Y precisamente si España ha salido en parte de la crisis ha sido gracias al sector exportador, al que hay que respaldar", ha apostillado.



Hernando ha defendido que nuestro país tiene intereses económicos "enormemente relevantes" en Arabia Saudí que afectan al empleo de "miles" de españoles que trabajan en el sector naval y en las infraestructuras. De ahí que vea "oportuna" esa visita del monarca.