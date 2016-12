ERC y Bildu plantarán al rey en la Apertura Solemne de la legislatura

MADRID. - Esquerra Republicana (ERC) y Bildu volverán a 'plantar' al rey, esta vez no asistiendo a la Apertura Solemne de la XII Legislatura que tendrá lugar el próximo día 17 en el Congreso, un acto que Felipe VI presidirá por primera vez desde su proclamación en 2014.



Los catalanes y vascos no han acudido a ninguna de las cinco rondas de consultas que el Jefe del Estado ha tenido con las distintas fuerzas parlamentarias desde el pasado mes de enero para tratar de conformar Gobierno. No obstante, Amaiur sí estuvo en su día en el Palacio de la Zarzuela y también Esquerra cuando era portavoz Alfred Bosch y Juan Carlos I era el Jefe del estado.







Es un acto de "pleitesía"

Desde ERC venían esgrimiendo que no se reunirían con Felipe VI hasta que éste no reciba al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Ahora fuentes del partido recalcan que no participarán de la Sesión de Apertura Solemne de la presente legislatura porque, a su juicio, se trata de un acto de "pleitesía" al que no se sienten vinculados.



Por su parte, la coalición abertzale sigue justificando su ausencia de las convocatorias reales en que no se sienten "súbditos" de una monarquía que, a su juicio, representa el "mayor símbolo del carácter antidemocrático del Estado español".



En la ceremonia del próximo 17 de noviembre, que tendrá lugar en el Hemiciclo, sí habrá, no obstante, representación del resto del fuerzas con representación en el Congreso y en el Senado, en mayor o menor medida.

El PNV solo envía a su portavoz

En nombre del PNV sólo acudirá su portavoz, Aitor Esteban, mientras que Francesc Homs encabezará la representación de la antigua Convergència (CDC), confirmaron fuentes parlamentarias. Además de los diputados y senadores, en la Apertura estarán presentes otras autoridades del Estado y el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy.



Para la ocasión se abrirá la Puerta de los Leones (que sólo se utiliza en los actos a los que acude el Rey y en las Jornadas de Puertas Abiertas) y se organizará un acto castrense en la Carrera de San Jerónimo. Ya en el interior del Salón de Plenos, el jefe del Estado y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pronunciarán sendos discursos.



Esta sesión inaugural supondrá el regreso al Hemiciclo de los Reyes, que no han vuelto al Palacio del Congreso desde el acto de Proclamación de Felipe VI, que tuvo lugar el 19 de junio de 2014.