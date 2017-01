Errejón se acerca a Anticapitalistas en su modelo de partido para Vistalegre

MADRID.- En lo político pablistas y anticapitalistas defienden prácticamente lo mismo,

una estrategia diferenciada de la Íñigo Errejón, pero en lo organizativo errejonistas y anticapitalistas están bastante cerca. La iniciativa que encabeza Errejón para Vistalegre II, conocida como Recuperar la ilusión, desvelaba este martes algunas de sus propuestas sobre el modelo de partido a adoptar tras esta segunda Asamblea Ciudadana, y confirmaba así la evidente sintonía con las medidas planteadas por Anticapitalistas en este marco. Teóricamente persiguen garantizar una mayor pluralidad y ceder competencia a los territorios, descentralizando la organización.

Errejón plantea que los territorios decidan sobre cómo concurrir a las elecciones autonómicas y municipales

Entre otras propuestas, la iniciativa del número dos del partido morado pide que la nueva Ejecutiva sea elegida por el Consejo Ciudadano (la dirección estatal), y no por el secretario general (hasta ahora la elegía el Consejo Ciudadano, pero a propuesta del líder de la formación); o que la Comisión de Garantías Democráticas (máximo órgano fiscalizador interno) sea elegida de forma independiente al proceso de elección de listas a la dirección y sus integrantes no tengan otros cargos.



En esta línea, los errejonistas también defienden imponer un limitación de un cargo orgánico por persona para repartir el poder, el blindaje de un 10% del presupuesto del partido para igualdad, y la inclusión de un informe de impacto de género en la aprobación de los presupuestos, garantizando que no hay más hombres que mujeres en los órganos.



Por otra parte, y como también reivindica Anticapitalistas, en materia de integración territorial Recuperar la ilusión aboga por dar más recursos y poder de decisión a los órganos de los respectivos territorios (por ejemplo, pare decidir cómo concurrir a las elecciones), además de reservar 40 asientos en la dirección estatal a representantes de estos territorios (hasta ahora estaban representados por los 17 secretarios generales autonómicos).

Información con cuentagotas

Las propuestas defendidas este martes por Recuperar la ilusión suponen sólo una parte de su borrador de modelo organizativo, y aseguran que surgen de la recopilación de propuestas de simpatizantes en distintos actos presenciales. Mientras que Anticapitalistas presentó todas sus ideas para los cuatro tipos de documentos que se votan en Vistalegre II en una única rueda de prensa el pasado jueves, pablistas y errejonistas sólo han desvelado sus textos políticos -ambos parcialmente avanzados por Público-, donde radican las principales diferencias, y presentarán los tres textos que quedan a lo largo de esta semana, antes del sábado 21 de enero.



El encargado de presentar estas medidas ha sido el propio Errejón, en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, y de forma paralela algunos de los máximos dirigentes del partido afines a sus tesis, a través de las redes sociales.



Lo que hoy han puesto sobre la mesa no son medidas novedosas, pero su adopción viene a confirmar la línea adoptada por esta corriente en el proceso madrileño, cuando coincidieron en lo organizativo con muchas de las propuestas de Anticapitalistas, pero chocaron con sus ideas en lo político, como está ocurriendo en la ruta hacia la segunda Asamblea Ciudadana.