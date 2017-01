Errejón afirma que Iglesias y él saben "que es un clamor" que lleguen a un acuerdo antes de Vistalegre II

MADRID. - Íñigo Errejón afirma que tanto él como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, saben que "es un clamor" que lleguen a un acuerdo en lugar de confrontar posturas políticas o listas a la dirección en Vistalegre II, al inicio de febrero. "No es solo lo deseable, es lo que está exigiendo la gente por la calle", afirmaba este martes el secretario político de la formación, que insiste en que todavía "es posible" lograrlo. "Hablamos a diario y los dos tenemos claro que es un clamor", sostenía este martes en el programa Espejo Público, de Antena 3.

El número dos de Podemos insiste en que seguirán "juntos" tras la asamblea de refundación de la formación, en la que no se discute "la tripulación" sino "el rumbo" a seguir. "Vamos a seguir en el mismo barco", apuntaba Errejón, advirtiendo de que en el partido hay quienes pueden estar "escudándose" en la necesidad de que Iglesias siga siendo secretario general para "no hablar de política". "La posición de Pablo no está en cuestión", apostillaba, intentando desmontar la lógica plebiscitaria planteada por el secretario general en el marco de esta asamblea, en el que condiciona su permanencia al frente del proyecto a que el documento de estrategia política que presente sea el más votado. "Iglesias no va a salir derrotado en ningún caso", ha añadido.



Y, en el caso de que finalmente no logren un acuerdo en el plazo establecido por el equipo técnico que coordina la segunda Asamblea Ciudadana -antes del 1 de enero-"será el conjunto de los inscritos" quien decida, apuntaba Errejón, impulsor de la iniciativa Recuperar la Ilusión. "Yo me he acostumbrado a un Podemos en el que uno dice lo que piensa", apuntaba, afirmando que en caso de que no se puedan expresar discrepancias el partido se llenará de "mediocres".



De hecho, durante la entrevista de este martes, Errejón ha defendido algunas de las líneas básicas de su propuesta, que gira en torno a un Podemos centrado en su labor parlamentaria para intentar perfilarse como líder de facto de la oposición, que no dedique tantos dardos al PSOE y que se exprese en un tono menos bronco que logre ganarse "la confianza" de quienes aún no les votan -"los que faltan", por usar sus términos-.