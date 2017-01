Errejón no descarta un acuerdo con Iglesias "en el tiempo de descuento"

Íñigo Errejón reconoce que el margen temporal de menos de cuarenta y ocho horas para sellar un acuerdo con Pablo Iglesias de cara a Vistalegre II es escaso, pero insiste en que desde su equipo apurarán hasta el último minuto intentándolo. "Estamos todavía en tiempo de descuento, pero hay veces en las que las cosas se solucionan en los tiempos de descuento", defiende.



En el caso de que no haya acuerdo antes de que se cierre el plazo para que presenten documentos y listas conjuntas -a las 23.59 horas de este miércoles-, Errejón pide desdramatizar y recuerda que las bases de la formación podrán elegir entre sus distintas propuestas y equipos para la dirección. Este martes, tras su comparecencia posterior a la reunión de la Junta Portavoces en el Congreso de los Diputados, en los pasillos de la cámara, Errejón ha respondido a preguntas de la prensa sobre la interna de su formación y ha pedido a Iglesias "más compromisos" que no sean "sólo proclamados", sino también "realizados".



El secretario político y líder de Recuperar la ilusión se refería así a la "imposición unilateral" sobre cómo y cuándo se votará la renovación de la Comisión de Garantías Democráticas de su partido, el tribunal de Podemos. El órgano que todavía está en vigor emitió este lunes una resolución adelantada por Público cuando todavía no era firme, elaborada a propuesta de los cuatro miembros pablistas del Equipo Técnico -el grupo de trabajo que diseña las bases de Vistalegre II-, y desde entonces su equipo y el propio Errejón han criticado esta medida.



"Estas normas han sido impuestas unilateralmente por encima del órgano que tenía que regir, el Equipo Técnico". "Es nuestro poder judicial, tiene que ser independiente al resto de poderes", afirmaba el número dos del partido, pidiendo a la Comisión, liderada por Gloria Elizo - integrante del núcleo duro del secretario general- que emita una rectificación. "No puede ser que las normas de un proceso compartido las dicte sólo una parte", apostillaba.





Errejón, a Espinar: "Hay que rebajar las estimaciones de uno mismo"

Por otra parte, Errejón ha sido preguntado por las declaraciones del secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, que este martes difundía en su canal de Telegram nuevas críticas a los documentos rubricados por el número dos del partido para la Asamblea Ciudadana. "Íñigo sabe que, si gana su lista, tendrá mi cargo a disposición de la nueva dirección". "Lo deseable sería tener documentos que piensen en la organización y no en cláusulas ad hoc como las que pretenden que Pablo [Iglesias] no pueda repetir como secretario general o que [Pablo] Echenique no pueda ser secretario de Organización", apuntaba Espinar.



"Hay que rebajar un poco las estimaciones de uno mismo", respondía Errejón, negando la existencia de cláusulas ad hoc en sus textos. "No estamos pensando en una persona concreta, hay que rebajar las aspiraciones de cada uno", apostillaba, recordando que su documento no impide a Iglesias repetir como secretario general, sino que aboga por limitar a seis años el periodo de mandato de quien ostente este cargo, que en el primer Vistalegre se limitó a ocho, pero con la posibilidad de extenderlo hasta los 12 años.