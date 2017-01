Errejón destaca dos grandes escollos para el acuerdo con Iglesias

MADRID.- A menos de 24 horas de la reunión con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón afirma que es "razonablemente optimista" de cara al encuentro, en el que también participarán Miguel Urbán y Carolina Bescansa, pero insiste en que hay importantes escollos por salvar para llegar a acuerdos antes de Vistalegre II.

En lo organizativo, el primero está en la facultad del secretario general de convocar consultas a la militancia, que Iglesias quiere mantener -y extenderla al Consejo Ciudadano estatal, círculos y militancia-, y los errejonistas restársela. El documento del líder del partido, presentado este lunes, sostiene que toca primar "la democracia directa" frente a las "tendencias burocratizadoras" en clara alusión a la corriente del número dos. Por su parte, los partidarios de Errejón defienden que su postura no implica dejar de pedir opinión a las bases, sino evitar que Iglesias plantee consultas cuando los números no estén de su parte en el momento en que la dirección deba tomar decisiones.



"Queremos que haya más referéndums y consultas a la militancia", afirmaba el secretario político de Podemos. "Queremos que la militancia no sólo reaccione al toque de trompeta cuando sea llamada a votar sí o no, sino que pueda tomar la palabra, autoconsultarse". "Queremos pasar de la democracia representativa a la participativa", apostillaba.



Por otra parte, Errejón recordaba que en términos organizativos su propuesta y la de anticapitalistas, otra de las tres grandes corrientes del partido, "tienen mucho en común". Con el equipo del eurodiputado Miguel Urbán tienen en común el planteamiento sobre la forma que debe tomar la Comisión de Garantías Democráticas, el tribunal interno de Podemos, y cómo debe elegirse a sus integrantes. "Nos habría gustado ver en otras propuestas un compromiso por una Comisión de Garantías independiente, eficaz y con recursos propios. No podemos tener en Podemos algo que criticaríamos en España; si pedimos un poder judicial fuerte e independiente del resto de poderes del Estado, tenemos que aplicar esto a Podemos", apostillaba.

"Acuerdos de geometría variable"

Durante su comparecencia de este martes en el Congreso, tras registrar una Proposición de Ley, Errejón ha afirmado que en su equipo para la Asamblea Ciudadana, Recuperar la ilusión, son "razonablemente optimistas". "Somos optimistas, de la reunión de mañana pueden salir muchos puntos de acuerdo, pero creemos que el acuerdo no se decreta", apuntaba.



Además de los dos grandes escollos en lo organizativo, las diferencias fundamentales de los errejonistas con pablistas y anticapitalistas se dan en el documento que marca la estrategia política. Cuando se cumple el plazo límite para presentar borradores de textos -político, organizativo, ético y de igualdad-, las diferentes corrientes de la formación ya están desarrollando encuentros para intentar acordar los documentos ético y de igualdad, pero en lo político el terreno es más pedregoso. "Soy optimista con que se produzcan varios acuerdos sobre distintos tipos de documentos", apostillaba.



Y, en caso de que estos acuerdos "de geometría variable" no resuelvan las fundamentales diferencias, el secretario político morado recuerda que su equipo contempla presentar su propia lista a la dirección. "Vamos a ver sobre qué puntos hay acuerdos. Si no los hay, lo más honesto ante la militancia es presentar una candidatura", sentenciaba Errejón.



Este lunes, el secretario general del partido aseguró que si el número dos presenta finalmente una candidatura y es la más votada, será él quien deberá tomar las riendas de la formación tras la segunda Asamblea Ciudadana, a pesar de que la secretaría general y la dirección se escogen en procesos separados, y Errejón insiste en que no aspira a suceder a Iglesias. "El secretario general tiene que ser Pablo", incidía hoy en Al Rojo vivo, de La Sexta.



"Hay que recuperar la iniciativa política"

Por otra parte, Errejón ha afeado la forma en la que el PSOE está tramitando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos UGT y CC.OO. en el Congreso para establecer una renta mínima de 420 euros. "Si uno tiene un compromiso serio la mejor opción no es sólo esperar a que llegue como ILP, que tiene importantes restricciones". "La composición del actual parlamento da para más, para que lo podamos tramitar de manera más ambiciosa", apostillaba.



En este punto, el secretario político y portavoz adjunto del Congreso redirigía la cuestión hacia el debate interno en su partido, y criticaba que hayan quedado en un segundo plano en esta materia. "Hay que comparecer ante los españoles y decir que no somos sólo una fuerza de protesta. Hay que recuperar la iniciativa política", concluía.