Errejón manda "ánimos" a los detenidos por quemar fotos del rey en la Diada

MADRID. - El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha mandado un mensaje de ánimo a los detenidos este lunes por haber quemado fotos del rey durante la manifestación de la Diada y no haber comparecido ante el juez el pasado miércoles 7 de diciembre.







"¡Ánimo, Nora! ¡Ánimo, Aitor Blanc! ¡Ánimo a todo el resto! No estáis solos (ni tan sólo en Madrid)", ha publicado en catalán en un apunte en la red social Twitter.





El mensaje menciona los perfiles de Nora Miralles y Aitor Blanc, que es portavoz de SOM Gramenet en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y acaba con la etiqueta #CapPor (#NingúnMiedo).



ERC de Sant Andreu apoya al concejal del distrito detenido

El grupo municipal de ERC en el distrito barcelonés de Sant Andreu ha expresado su "máxima solidaridad y apoyo" al concejal del distrito detenido por no acudir a una citación judicial por haber quemado fotografías del Rey en la manifestación del 11 de septiembre, Ivan Altimira, arrestado este lunes, cuando también se ha detenido al trabajador del Ayuntamiento de Navàs (Barcelona) Jordi Almiñana y el portavoz de SOM Gramenet, Aitor Blanc.



Ha asegurado en un comunicado que no participará en el pleno del distrito de este miércoles si el concejal sigue detenido, ya que considera que "no está garantizada la pluralidad política", y ha emplazado al resto de grupos a sumarse a la iniciativa si no puede asistir Altimira por seguir arrestado, por los mismos hechos por los que también fueron citado Nora Miralles y Roger Santacana, ambos vinculados a la CUP.



ERC de Sant Andreu critica la "persecución judicial que ha propiciado su detención por orden de la Audiencia Nacional", y ha expresado su rechazo a lo que ve una represión que ejercen estamentos jurídicos y políticos del Estado en contra de la libertad de expresión de movimientos independentistas.