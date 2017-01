Errejón pide a Podemos que recupere la "iniciativa" y no se resigne a "resistir" a Rajoy

MADRID.- Íñigo Errejón ha hecho público este viernes el borrador de su documento político para Vistalegre II, en el que pide cambiar el rumbo para que el partido recupere "la iniciativa" y muestre que es útil a los españoles marcándole la agenda a un "Gobierno débil", frente a un PSOE sumido en una "crisis existencial".



"Podemos está perdiendo un tiempo precioso al no aprovechar la crisis existencial del PSOE para formar una nueva mayoría en nuestro país. Si continuamos por la misma senda resistencialista que iniciamos tras el 20-D, la restauración estará mucho más cerca", reza el documento. “Tenemos que recuperar la iniciativa demostrando que somos capaces de presionar al Gobierno, de liderar acuerdos o instalar temas en la agenda nacional que nos muestren como una fuerza política de futuro”, añade.



El texto, denominado Desplegar las velas, un Podemos para gobernar, desarrolla a lo largo de 42 páginas y a través de tres ejes las claves que este jueves avanzó Público en exclusiva. Plantea pasar de la estructura de "máquina de guerra electoral" al "movimiento popular"; defiende intentar que el partido se desprenda de su etiqueta de formación de izquierdas para llegar a un mayor número de personas, y apuesta porque siga siendo autónoma a Izquierda Unida.



Así, Errejón y los dirigentes afines a sus tesis enfrentan directamente las hipótesis de pablistas y anticapitalistas; les piden "recuperar el tono del Podemos original, capaz de hablar en positivo por la construcción de una nueva mayoría", insisten en que toca salir de la "negación obsesiva y el choque frontal con el PSOE", y critican que la organización haya confrontado con el Partido Socialista "en los momentos y por las cuestiones menos oportunas".



Sin nombrarlo, los errejonistas dedican un párrafo bastante explícito al eurodiputado Miguel Urbán, una de las caras más visibles de Anticapitalistas, que aboga directamente por reivindicar un Podemos de izquierdas y rechaza un partido "domesticado" por las dinámicas propias de las fuerzas tradicionales. "No necesitan 'domesticarnos', les basta con arrinconarnos y dejarnos una cómoda y folclórica existencia en la esquina izquierda del tablero, fuera e impotente ante su reconstrucción del sistema político", reza el texto.



Además de Errejón, el texto lleva la firma de otros conocidos dirigentes y cargos públicos, entre ellos el secretario de Internacional y diputado, Pablo Bustinduy; la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y consejera estatal, Rita Maestre; el responsable de Discurso y Argumentario de la formación, Jorge Moruno -uno de los más estrechos colaboradores de Errejón-; la secretaria de Acción Institucional y diputada, Auxiliadora Honorato; la responsable de Igualdad y parlamentaria autonómica, Clara Serra, y el también diputado en el Congreso Alberto Montero, este último centrado en el apartado económico.



En esta ocasión no ha habido presentación formal ni rueda de prensa para dar a conocer el texto íntegro, sino que la iniciativa errejonista, Recuperar la Ilusión, ha comenzado a difundirlo en redes sociales en torno a las 11.00 horas de este viernes, casi a la misma hora en la que se esperaba que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, hiciera lo propio con su iniciativa. Con todo, a diez días de que se abra el plazo para fusionar textos, y con los documentos abiertos a nuevas incorporaciones, Recuperar la Ilusión aún no ha presentado los otros tres textos que puede plantear para la asamblea de refundación del partido.

