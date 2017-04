Ella que siempre ha sido tan habladora, llevaba más de 24 horas en silencio tras la detención de su delfín y mano derecha, Ignacio González. Este jueves por la mañana ha hablado por fin Esperanza Aguirre. Lo ha hecho en la Cope, donde ha dicho sentirse "conmocionada" por la detención de González.

"Estoy conmovida. Si realmente de lo que le acusan es cierto y es culpable de todas esas cosas de las que hablan, es un disgusto, un mazazo que me deja conmocionada. Si resulta que es inocente, le espera un calvario de años", ha dicho.

Pese a todo, Aguirre ha defendido a una persona a la que le ha dado su "confianza durante muchísimos años". "Estoy convencida que no ha podido hacer semejante cosa", ha indicado.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado la ocasión para reivindicarse a sí misma y repetir una vez más el mensaje de que va a colaborar con la Justicia "para que se juzgue a aquellos que están encausados y si son culpables se les condene y devuelvan todo lo que se han llevado. Yo soy una persona de la que nadie duda que no me he llevado un duro". Sobre su futuro político no ha desvelado nada.

Tras hablar en la Cope, Aguirre ha llegado poco antes de las nueve de esta mañana a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) para declarar como testigo en el caso Gürtel de corrupción política.

Aguirre entró en la sede judicial una hora antes de la fijada para su comparecencia tras bajar de un automóvil. La expresidenta madrileña no realizó declaraciones a los numerosos periodistas que aguardaban en la calle.