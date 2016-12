Espinar reitera que será candidato a liderar Podemos Madrid pese a la "ofensiva" contra él por su vivienda

MADRID.- El diputado autonómico y senador de Podemos Ramón Espinar ha reiterado que encabezará la candidatura de Juntas Podemos a la dirección del partido en Madrid, pese a la polémica por la venta de su vivienda, porque no admite ser "objeto de injerencias de nadie" y para afrontar "una ofensiva del poder económico".



Tras mencionar que en los últimos días ha habido especulaciones sobre la posibilidad de que retirase su candidatura a raíz de la información sobre la compraventa de una vivienda pública, Espinar ha dicho que "ése era el objetivo de los poderosos en este país", que no presentara su candidatura, frente a lo que ha decidido dar "otro paso al frente" y mantenerla. "No vamos a ser objeto de ninguna injerencia de ningún poderoso, en Podemos eligen los inscritos y por tanto yo voy a llegar a la urna y voy a darle a los inscritos de Podemos la oportunidad de votar contra una ofensiva del poder económico", ha afirmado Espinar.







Espinar ha presentado la lista de su candidatura a las primarias de Podemos integrada por 27 personas que aspiran a ser una "herramienta de cambio útil para las mayorías sociales" y para ser alternativa al Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.

Espinar ha señalado que la lista incorpora a siete concejales de las candidaturas de unidad popular, ya que su proyecto parte de que "Podemos no agota el espacio político del cambio en la Comunidad", sino que "el cambio político en la Comunidad de Madrid va mucho más allá de las siglas de Podemos".

"No creo que la información que se ha publicado en los últimos días salga del entorno de Adelante Podemos bajo ningún concepto", ha dicho

El senador de Podemos ha expresado su certeza de que la información publicada sobre la venta de su piso no salió del entorno de Adelante Podemos, la candidatura rival que encabeza la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre. "No creo que la información que se ha publicado en los últimos días salga del entorno de Adelante Podemos bajo ningún concepto", ha aseverado Espinar para agregar que no cree que ningún compañero esté utilizando esto en la campaña de primarias.



Precisamente Adelante Podemos, en un comunicado, ha rechazado este viernes el "ataque a compañeros" y ha pedido que el proceso de primarias que comienza mañana "se desarrolle sin tutelas ni injerencias de ningún tipo". Esta candidatura sostiene que "lo que realmente debilitaría a Podemos" es que sus adversarios lograsen dividirlos.

La comunidad rechazó el derecho de tanteo

Respecto a las últimas informaciones sobre la autorización de la Comunidad de Madrid para la venta de la vivienda pública que había adquirido, ha explicado que tiene el documento en el que la administración regional rechaza ejercer el derecho de tanteo sobre la vivienda al precio en que él la compró (146.224 euros) y le autoriza a vender al precio máximo del módulo en ese momento (175.726 euros). Asimismo, ha asegurado que la promotora Vitra también renunció a ese derecho, aunque ha dicho que no tiene ningún papel de la cooperativa.



"Yo no sé de qué se me acusa, yo era un chaval que no se pudo comprar una vivienda porque no tenía dinero para pagarla, se metió en una vivienda por encima de sus posibilidades y cometió un error, que fue el de querer comprar una vivienda por encima de sus posibilidades y la tuvo que vender, esta es la historia tal y como yo la vivo", ha manifestado Espinar, quien no ha respondido a por qué pese haber pedido autorización para vender la vivienda en un principio por 140.343 euros, finalmente la vendió por el precio máximo.

Garzón ve injustas las criticas de Iglesias a Cayo Lara

De otro lado, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha criticado que Pablo Iglesias achacara "miseria moral" a Cayo Lara por censurar el comportamiento de Ramón Espinar, y ha asegurado que las palabras del líder de Podemos fueron "profundamente injustas" y "no debían haber tenido lugar".



En rueda de prensa en el Congreso, Garzón se ha referido así a unas declaraciones de Iglesias, quien ayer en una televisión acusó de "miseria moral" al excoordinador de IU, Cayo Lara, después de que éste afirmara sobre la compra venta de una vivienda protegida por parte del portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, que "especular es especular".

El actual coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos ha explicado que ayer mismo le trasladó a Pablo Iglesias su disconformidad con sus críticas "profundamente injustas" a Cayo Lara y le recordó que "las diferencias políticas tienen que articularse con argumentos políticos". "No compartimos ni sus formas ni esa manera de referirse a compañeros de otra formación por más discrepancias políticas que existan", ha señalado.



Garzón, no obstante, comparte con el líder del partido morado que detrás de las informaciones sobre la venta de la vivienda de Espinar hay una "operación" para atacar a Unidos Podemos, intervenir en las primarias de Podemos Madrid y desviar el foco atención de problemas centrales, como la gravedad de la continuidad del nuevo Gobierno.