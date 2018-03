El ex número dos de Camps en la Generalitat niega las acusaciones de Costa y Bárcenas sobre los pagos ilegales al PP

El exvicepresidente valenciano Víctor Campos ha desmentido en el juicio al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa al negar que llevase las relaciones con empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente al partido o que le dijese que su sucesor, Vicente Rambla, se encargaría de ello.

Durante su declaración como testigo en el juicio de la trama valenciana de la Gürtel, Víctor Campos también ha desmentido en varias ocasiones al extesorero del PP Luis Bárcenas, que declaró el pasado 13 de febrero como testigo, y ha dicho que nunca se reunió con él ni con su antecesor, Álvaro Lapuerta, en Valencia para recibir una donación de un empresario: "No he tenido ninguna reunión con Bárcenas ni Lapuerta".

El ex número dos de Francisco Camps en la Generalitat valenciana ha sido el primer testigo en declarar este martes en la Audiencia Nacional en el juicio de diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 a través de la trama Gürtel.

Entre ellos se encuentran el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa; el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla; y los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, que era el responsable de Orange Market.

Según la Fiscalía, gastos electorales de dichas campañas fueron abonados por empresarios que no podían por ley hacer donaciones al PP por tener contratos con administraciones públicas valencianas. Por ello, para satisfacer la deuda del partido se materializaron pagos por supuestos servicios prestados por Orange Market a sus empresas, pero que en realidad no se habían producido.

Víctor Campos ha asegurado que no sabía que Orange Market, filial de la trama en Valencia, tenía una deuda con el PP regional y que "en absoluto" sugirió que la solución era girar facturas falsas a empresarios para saldarla.

Precisamente, fue Costa, con quien, según ha dicho, tenía "una amistad de muchos años", el que reveló en su declaración que Campos le enseñó "sobres con dinero en efectivo" de "empresarios que tenían relación con la Administración o que querían ayudar al partido y que era un encargo de Francisco Camps y Juan Cotino", expresidentes de la Generalitat y de las Cortes valencianas, respectivamente.

Pero este martes Campos ha recalcado que no se trataba de empresarios sino de "responsables de partido" o "afiliados" que le hacían llegar donativos "en algunas reuniones comarcales" y que se los entregó "en alguna ocasión" a la entonces gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, "para que lo ingresase en la cuenta legal del partido".

Ha negado, como también apuntó Costa, que, cuando dejó sus responsabilidades en el PP, en 2007, le dijese que a partir de entonces "Rambla se encargaría de aportar dinero" al partido y de tramitar las facturas falsas de empresarios para financiar al PP. "Eso es falso", ha dicho.

Campos no ha sabido explicar por qué su nombre aparece en un informe de la contabilidad de Orange Market con el epígrafe "Víctor Campos" al lado de "Total Castellón 123.400 euros": "No sé por qué está mi nombre en la contabilidad de esa empresa: sería para tener una referencia, no lo sé".

Ni tampoco ha dicho conocer a qué obedece el rótulo "Resumen temas campaña Valencia" con una cuantía asociada al nombre "Deuda V.C.", que luego pasó a "Deuda V.R.".

Víctor Campos ha dicho que es "inverosímil" lo que dijo Ricardo Costa acerca de que éste se reunió con Luis Bárcenas y le contó el supuesto sistema de financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana.

Y ha negado también que luego Costa le trasladase los resultados de ese encuentro en el que Bárenas le dijo "que esa era una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa II".

Y, aunque Bárcenas dijese que él era "el tesorero de facto en el partido", Campos se ha desligado de cualquier responsabilidad económica en el PP valenciano y ha dicho que no sabe "quién tenía la última palabra" en materia económica.

Hoy también ha testificado la actual tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, que ha comenzado señalando que, cuando fue citada, ya comunicó por escrito a la Audiencia Nacional que no entendía que tuviera que comparecer, porque ella se incorporó al partido en 2010.

Ha recordado que era el jefe de Auditoría del PP, Carlo Luca, el que se encargaba de las instrucciones de contabilidad de los procesos electorales que se enviaban a las sedes regionales del partido.

El juicio seguirá mañana con más testigos, entre ellos Francisco Camps y Juan Cotino.