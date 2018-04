El empeño de Ciudadanos en negar la evidencia de la "Operación Cataluña" ejecutada por la brigada política de la cúpula policial –a pesar de las grabaciones inculpatorias del ministro Fernández Díaz reveladas por este diario– llevó a la formación de Albert Rivera hasta el extremo de prepararse para la comisión del Parlament de Catalunya reuniéndose precisamente con un socio del excomisario Villarejo, uno de los más destacados miembros de las cloacas de Interior, tal como demuestra el informe sobre los documentos incautados por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, al que ha tenido acceso Público.

El 23 de mayo de 2017 a las 15.00 horas se iniciaba en el Parc de la Ciutadella la primera sesión de la comisión parlamentaria de investigación sobre la "Operación Cataluña", con la comparecencia de los dos periodistas de Público que llevamos varios años destapando Las cloacas de Interior. En la sala, por parte de Ciudadanos interrogaba el diputado Matías Alonso y entre los nombres que se le mencionaron estaba el del policía en segunda actividad y socio del comisario José Manuel Villarejo Pérez –ahora en prisión acusado de cohecho, blanqueo y organización criminal–, Antonio Giménez Raso, relacionado con la desmantelada agencia de detectives Método3 y que estuvo en prisión por una operación de narcotráfico en el puerto de Barcelona, aunque finalmente resultó absuelto.

A las 18.58h de ese mismo día, muy poco tiempo después de que acabaran de declarar los periodistas de Público, Antonio Giménez Raso –conocido como El Bigotes– “se sentó en la terraza del bar DAPS, ubicado en la Avd/. Diagonal número 469, esquina con la calle Villarroel 277, con el Sr. David HEREDIA TAPIA, Secretario Primero de la Mesa del Consejo General del Partido Político Ciutadans y con el que mantuvo una conversación de unos 60 minutos aproximadamente”.

Así consta en el informe elaborado por la Policía Nacional sobre la documentación incautada en las furgonetas de los Mossos d'Esquadra que se dirigían a una incineradora de Sant Adriá de Bésos y que ha sido entregado a la Audiencia Nacional en la causa que se sigue contra el major Josep Lluís Trapero y la cúpula de la policía autonómica por los presuntos delitos de sedición y organización criminal:

Fragmento del informe de la Policía Nacional sobre los materiales incautados a los Mossos d'Esquadra.

Sin embargo ni siquiera la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional ha accedido a investigar un supuesto espionaje de los Mossos a dirigentes de Ciudadanos, aireado –con sorprendente conocimiento del informe policial antes de que fuera presentado en el juzgado– por la formación de Rivera, por algunos sindicatos policiales, por Sociedad Civil Catalana y por Vox. Una acusación contra los Mossos cuya veracidad es nula, tal como puede extraerse de la propia información que aporta la Comisaría de Información de Policía Nacional en su larguísimo análisis, que Público está desvelando en exclusiva.

La novia de uno de los exdetectives de Método3 denunció ante los Mossos amenazas de éste para que no revelara su relación con el socio del comisario Villarejo

En el mes de febrero, la novia de uno de los ex detectives de Método 3 había denunciado ante los Mossos amenazas de éste para que no desvelara su relación con el socio del comisario Villarejo y los presuntos trabajos e informes pagados de los fondos reservados que había realizado junto a su compañero Julián Peribáñez, relacionados con la familia Pujol, con Podemos o con la financiación ilegal y el espionaje en el PP de Madrid. No sólo la novia lo había denunciado, sino que también lo había hecho en esas fechas el anterior jefe de los detectives, Francisco Marcos, por lo que los Mossos habían abierto diligencias de investigación perfectamente normales.

Es por ello que los epígrafes de los informes escritos por los Mossos siempre recogen como sujetos del seguimiento o de la vigilancia a Peribáñez, Tamarit o Giménez Raso. Por ejemplo, como “encuentros relevantes” detallan en el mes de febrero, cuando se inician las denuncias, bajo el titular "11-02-2016.- Reunión con "El Triangle":

“Se reunieron el Sr. Jaume REIXACH RIBA (director de la publicación), el Sr. Antonio TAMARIT FEBRERO (Detective y ex trabajador de Método 3) y el Sr. David PUIG AlTISENT (vigilante de seguridad privada)":

Fragmento del informe de la Policía Nacional sobre los materiales incautados a los Mossos d'Esquadra.

En el mes de mayo de ese año se reactivan los encuentros, o al menos los que la Policía recoge, ya que fue abundante la información de prensa que se dio sobre estas investigaciones. El 4 de ese mes se vuelven a reunir con el director de El Triangle “unos 15 minutos en el banco situado en el medio de la Plaza Letamendi de Barcelona entre el Sr. Jaume REIXACH RIBA y los detectives Antonio TAMARIT FEBRERO y Julián Ángel PERIBAÑEZ RIUS, actualmente socios”.

El 23 de mayo, el día que supuestamente los Mossos siguieron al diputado David Heredia, hay tres reseñas de encuentros de Giménez Raso y los detectives Y, como se desprende del relato que hace constar la propia Policía en su informe acusatorio, todo hace referencia a una investigación abierta por los Mossos d'Esquadra:

“23-05-2017.- Reunión en el domicilio Sr. PERIBAÑEZ. El Sr. Julián Ángel PERIBAÑEZ RIBA (detective y ex trabajador de Método 3) se reunió en su domicilio con su socio Sr. Antonio TAMARIT y el ex policía del CNP Sr. Antonio GIMENEZ RASO. La reunión duró más de 3 horas.

- Esta reunión fue posterior a la toma de declaración el 16-05-2017 por parte de la UCSP a los detectives señores PERIBAÑEZ Y TAMARIT por un procedimiento administrativo”:

Fragmento del informe de la Policía Nacional sobre los materiales incautados a los Mossos d'Esquadra.

Una muestra de que había periodistas que estaban al corriente de esta investigación formal abierta por los Mossos son los artículos publicados:

"-Posteriormente, el 25-05-2017 El Confidencial mediante el periodista Sr. Antonio FERNÁNDEZ, publicó un artículo titulado ''Presiones e Interrogatorios: los Mossos tratan de demostrar la Operación Catalunya''. El 26-05-2017 otro artículo con el título ''Así interrogan Los Mossos a los espías españoles: No me hable como a un niño... ''. El 27-05-2017 un artículo con el título "Una orden política provocó el interrogatorio de los Mossos a detectives" con extractos de la voz de la declaración de los detectives grabada por ellos mismos. Y el 01-06-2017 un artículo con el título ''La Audiencia Nacional investiga los interrogatorios políticos de los Mossos'':

Fragmento del informe de la Policía Nacional sobre los materiales incautados a los Mossos d'Esquadra.

Siguiendo el relato del material incautado a los Mossos que hace la Policía Nacional, queda más que claro que a quienes seguían los agentes de la policía autonómica era a Antonio Giménez Raso y a los detectives, y que la aparición del diputado de Ciudadanos, David Heredia, es algo fortuito. Sólo hace falta leer párrafos literales como éste:

“El Sr. Antonio GIMENEZ RASO, después de salir de casa del Sr. PERIBAÑEZ, se dirigió a un bar en la Avd/ Diagonal donde se reunió con el Sr. David HEREDIA TAPIA, Secretario Primero de la Mesa del Consejo General de Ciutadans. Esta persona se presentó por este partido político en la posición n° 60 por la provincia de Barcelona, en las elecciones del Parlamento de Catalunya del año 2015”.

En otra parte del documento vuelven a relatar este encuentro, que ocurre al terminar la primera sesión de la comisión de investigación de la Operación Cataluña:

“ Salida Sr. Antonio GIMENEZ RASO de Vía Augusta 109.

- A las 18:30 horas del día 23 de mayo de 2017 se observa cómo de la dirección Vía Augusta 109, salía el Sr. Antonio GIMÉNEZ RASO, alias -El Bigotes- relacionado con la llamada Operación Catalunya.

- A las 18:37 salió el Sr. Antonio TAMARIT FEBRERO y a las 18:42 horas, salió el Sr. Julián Ángel PERIBÁÑEZ RIUS (trabajadores de Método 3)”.

Fragmento del informe de la Policía Nacional sobre los materiales incautados a los Mossos d'Esquadra.

Una nota a pie de página de la propia Policía Nacional aclara que los Mossos NO vigilaban a dirigentes políticos de ningún partido

A pie de página, es la propia Policía Nacional la que hace un apunte que clarifica mucho a quiénes vigilaban los Mossos, y no eran en absoluto dirigentes políticos de ningún partido:

“Queda confirmado que en dicha zona había un puesto de vigilancia y observación hacia dicho inmueble, dado que se van señalando las horas a las que van saliendo sus objetivos”.

Es decir, que los Mossos vigilaban el inmueble de la calle Vía Augusta que utilizaban habitualmente los investigados en ese momento. Después, continúan siguiendo al socio de Villarejo y es cuando Giménez Raso se sienta en una terraza con David Heredia, tal como hemos señalado anteriormente. La Policía Nacional vuelve a hacer una anotación que aclara que a quien siguen es a El Bigotes:

“Dicha cita se tuvo que efectuar después de haber salido del inmueble de la Vía Augusta 109, ya que es el mismo día, y lleva puesta la misma camisa de color amarillo. Por lo que, además del punto de vigilancia y observación situado en dicho inmueble, se deduce que disponían de equipos de seguimiento, para realizar los mismos sobre los objetivos que fuesen detectando y de su interés”:

Fragmento del informe de la Policía Nacional sobre los materiales incautados a los Mossos d'Esquadra.

La tarde no acaba ahí porque el seguimiento a Giménez Raso –que no a Heredia– continúa, ya que aún se ve con una tercera persona:

“A las 19:54 horas del día 23 de mayo de 2017, el Sr. GIMENEZ y el Sr. HEREDIA, mientras se encontraban en el interior del bar DAPS, ubicado en la Avd/. Diagonal 469, recibieron la visita del Sr. Ginés SABATER GARCIA. A los pocos minutos de llegar el Sr. SABATER y después de mantener una conversación, se despidieron los tres dándose la mano mutuamente. El Sr. GIMÉNEZ se marchó en transporte público hasta su domicilio”.

No cabe la menor duda de que los Mossos no estaban siguiendo a "políticos constitucionalistas" –como han asegurado fuentes policiales a la Prensa– sino a detectives sospechosos de trabajar para el comisario Villarejo

Los trabajos de Giménez Raso para Daniel de Alfonso

En cambio, lo que sí es innegable, según el propio informe de la Policía Nacional, es que Ciudadanos se reunió para preparar la comisión sobre la "Operación Cataluña" y las cloacas de Interior con personas bien relacionados con miembros de la brigada política, cuando no presuntos trabajadores de la misma. Según este informe policial, Giménez Raso habló con el diputado de Ciudadanos “de la actual situación política en Catalunya, mencionando algunos partidos políticos, CNP [Cuerpo Nacional de Policía], CNI [Centro Nacional de Inteligencia], de una posible oferta a su partido...”.

A pesar de ser policía en segunda actividad, y socio del entramado empresarial investigado por blanqueo de capitales, Giménez Raso fue quien hizo trabajos para la Oficina Antifraude en época de Daniel de Alfonso (el interlocutor del ministro en las grabaciones desveladas por Público), como barridos en su despacho y su casa en busca de micrófonos, según admitió él mismo en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Giménez Raso, en su reunión con el diputado de C's Heredia, le instruyó sobre las preguntas que el portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación, el diputado Matías Alonso, le haría más adelante a los que comparecerían ante la comisión de investigación del Parlament después de los periodistas de Público, según recoge el informe:

“Posteriormente, en el marco de la Comisión de investigación parlamentaria de la llamada Operación Catalunya, el representante de Ciutadans Sr. Matías ALONSO RUIZ, preguntó a los ponentes Sr. Carlos QUILEZ (Jefe de investigación del diario digital Crónica Global) el 25-05-2017 y al Sr. Elpidio SILVA (ex juez) el 30-05-2017, explicaciones sobre el interrogatorio al que sometió la PG-ME a dos detectives”.

Público ha enseñado la documentación a miembros de otros cuerpos policiales que no son los Mossos de Esquadra y explican así como interpretan ellos el trabajo de los Mossos de esos días:

“Si pongo una vigilancia en un punto de tráfico de drogas y alguien de Ciudadanos va a adquirir un gramo, no estoy siguiendo a ese político, estoy vigilando al narcotráficante".

Es notable que a los dirigentes de la formación de Rivera nunca les interesó reunirse con los periodistas de Público para documentarse sobre las cloacas de Interior y la "Operación Cataluña", pese a ser quienes hicieron públicas las grabaciones al ministro Jorge Fernández Díaz a causa de las cuales Ciudadanos pidió la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Comisión en la que C's se opuso a que acudiera a declarar el comisario José Manuel Villarejo, pese a que acreditó la existencia de la brigada política y la elaboración de informes falsos por parte de la cúpula policial contra la oposición.

Unas conclusiones que Ciudadanos no quiso que se enviaran a la Fiscalía para ser investigadas. Sin embargo, no tuvo ningún problema en reunirse con el socio del comisario relacionado con un entramado de blanqueo de capitales y que estuvo en prisión por un tema de narcotráfico –del que fue finalmente absuelto– y que, al igual que los detectives también procesados en diferentes causas, llevan desde 2015 interponiendo querellas contra los periodistas de Público para que dejen de desvelar sus actividades.

Los Mossos no siguieron a Rivera a la boda de Fuster-Fabra, sino que tomaron notas de las sesiones de la comisión

Pero ésta no es la única relación directa que Ciudadanos ha tenido con las cloacas de Interior. La periodista de Público desveló ese día, en su declaración en el Parlament –y fue confirmado en días posteriores en la misma sede por el abogado José María Fuster-Fabra y por el excomisario de Asunto Internos Marcelino Martín-Blas–, que Albert Rivera había asistido a la boda de un familiar del citado letrado en la que se reunieron el ex número dos de la Policía y jefe de la brigada política, Eugenio Pino, con el dueño de la Banca Privada de Andorra, Higini Cierco, y se cerró la entrega de los datos de la cuenta de los Pujol a la Policía española.

Esa versión también aparece en el informe de la Policía Nacional y algunos medios de comunicación han dado cuenta de este hecho como si los Mossos hubieran seguido en 2014 a Albert Rivera a esa boda en la comunidad de Madrid. Pero en el contenido del informe es evidente que los agentes de la Comisaría de Información de Mossos d'Esquadra lo que hicieron fue tomar notas durante las comparecencias de la comisión de investigación del Parlament.

Un comisión parlamentaria que, como la del Congreso de los Diputados, acreditó la existencia de una brigada política en la cúpula policial que elaboraba informes falsos con fondos reservados y a la que estaba vinculada el policía en segunda actividad con el que se reunió el diputado de Ciudadanos, David Heredía: el socio de Villarejo, Antonio Giménez Raso.