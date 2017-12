Podemos exige a ERC que abandone la vía unilateral y al PSC la "veda del PP" para pactar

Podemos condiciona un hipotético pacto con ERC y PSC en Catalunya a que el primero renuncie a la "hoja de ruta unilateral" y a que el segundo abandone "la veda del 155 y de Rajoy". El portavoz de la Ejecutiva y secretario de Organización de la formación, Pablo Echenique, ha incidido este lunes en que, para "hablar" con Esquerra, este partido debería dejar de "plantear la república independiente para pasado mañana", y posicionarse "por resolver los problemas de los catalanes, aquí y ahora".

Y, en lo que respecta a los socialistas catalanes, el número dos de Podemos les exige que abandonen "la veda del PP y del 155". "Si el señor Iceta se desmarca públicamente y clarísimamente de la hoja del ruta del PP sería un avance". "Sería un buen avance para empezar a hablar de algún tipo de acuerdo" de investidura o gobierno.

No obstante, también ha precisado que Catalunya en Comú- Podem, la candidatura en la que participan de cara a las elecciones del 21-D, no estudiará investir a otro presidente que no sea su candidato, Xavier Domènech, a no ser que sea "imposible" que éste se convierta en president de la Generalitat, un escenario que se antoja difícil, a juzgar por las encuestas. Esgrimía que el líder de En Comú Podem es el candidato que genera "menor rechazo", y que harán lo posible por auparlo hasta la Generalitat antes de plantearse otras opciones. "Estamos avanzando muchas pantallas", apuntaba Echenique, insistiendo en que estas hipotéticas negociaciones no tendrían lugar hasta "muchos meses" después de los comicios.

La opción de un pacto con ambas fuerzas tras los comicios ha sido defendida en varias ocasiones por el líder de la formación morada, Pablo Iglesias. El pasado miércoles, día de la Constitución, Iglesias volvía a apostar por un "Gobierno transversal y progresista" en Catalunya. El portavoz de la Ejecutiva -Consejo de Coordinación- han comparecido este lunes en rueda de prensa tras la habitual reunión del órgano en la sede de la formación, en Madrid.