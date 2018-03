La exjefa de prensa de Camps, en el juicio de la Gürtel: "Todo pasaba por Costa en el PP"

Nuria Romeral, exjefa de prensa del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y exdirectora de Canal 9, ha testificado este jueves en el juicio del caso Gürtel que en 2007 y 2008 en el PP valenciano "todo pasaba por Ricardo Costa", exsecretario general regional de la formación y uno de los acusados.

La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos en B y facturas falsas de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunidad valenciana para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008.

La primera testigo en declarar este jueves ha sido Nuria Romeral que en 2007 era la jefa de prensa de Francisco Camps, que la nombró tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año secretaria autonómica de Comunicación.

Nuria Romeral, que actualmente es responsable de comunicación en una empresa privada, ha asegurado que conoce al acusado Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, pero solo de verle en actos del partido y hablar ocasionalmente con él de cuestiones como el montaje de las vallas publicitarias.

Ha aclarado que ella no despachaba en el día a día de los actos electorales de Camps con Álvaro Pérez sino con Ricardo Costa tanto en la campaña de 2007 como en la de 2008, cuando ya era secretario general del PP de Valencia. A preguntas de la fiscal ha dicho que no recuerda quién le dijo que hablara con Ricardo Costa incluso en 2007 cuando aún este no era secretario general regional de la formación.

No obstante ha comentado: "Ricardo Costa es un hombre supertrabajador, muy responsable y todo pasaba por él en el partido". Para apostillar su declaración al respecto el juez José María Vázquez Honrubia ha preguntado a la testigo "quién mandaba y quién controlaba el partido en Valencia en 2007 y 2008" y Nuria Romeral ha contestado: "Ricardo Costa sin ninguna duda".

Preguntada por la defensa del acusado Vicente Rambla, exviceresidente del Gobierno valenciano, ha señalado que "no era una persona del partido sino del Gobierno" y que su papel como director del comité de la campaña electoral de 2007 fue de estrategia de contenidos.

Esto ha sido corroborado por el otro testigo que ha declarado este jueves, el exsecretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Generalitat Valenciana Rafael Ripoll Navarro, que ha indicado que en dicho comité Rambla no se encargó de asuntos económicos.