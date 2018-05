Así explica el Gobierno porqué finalmente incluirá en los PGE los 200 millones para el pacto contra la violencia de género

Una fuente muy cercana a la ministra Dolors Monserrat afirma que lo que ha pasado con los 120 millones que no aparecían en los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno, de los 200 comprometidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género, es que “algunos grupos parlamentarios han deducido tácitamente que las comunidades autónomas no iban a cumplir, con los 4200 millones de financiación de más que tienen”. “Tienen firmado un pacto”, dice. Es decir, que el Gobierno sigue enrocado en negar que en el Pacto contra la violencia de género, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos, incluido el PP, pone negro sobre blanco que es el Gobierno quien tiene que financiar de manera "directa y finalista" este pacto.



Finalmente una enmienda transaccional, promovida por el PSOE y aprobada por unanimidad por todos los grupos, incluido el PP, será la que sume a los 80 millones que el Gobierno había previsto para este tema, en sus cuentas para este año, los 120 que no aparecían por ninguna parte.



Ésta es la conversación y las explicaciones de nuestra fuente en el ministerio sobre lo ocurrido:

-El pacto dice que los 200 millones los pone el gobierno.

- ¿Tú sabes lo que aprobamos hoy aquí? Aprobamos 4200 millones para las comunidades autónomas. ¿Tú tienes dudas de que las comunidades autónomas van a luchar contra la violencia de género? Yo no.

- Y si creen que el Gobierno ya había incluido esos 200 millones ¿por qué van a votar que sí a la enmienda transaccional que los añade?

-Porque somos un gobierno súper comprometido con el acuerdo, con el consenso. Porque nosotros sí que estamos comprometidos. Lo muy fuerte es la incongruencia de subir aquí y luego votar en contra. Nosotros somos el gobierno de España que más dinero en la historia va a dedicar tanto en competencia estatal como en competencia autonómica. Jamás nadie ha transferido tanto dinero a las comunidades autónomas, ni jamás nadie ha dedicado tanto en el presupuesto estatal a este tema. Y eso pasa porque tenemos un compromiso real, porque no solo valen las palabras, valen las acciones. La acción del Gobierno es que está el dinero.

-¿Y no se arrepienten de no haberlo hecho desde el principio? Si total los doscientos millones los iban a poner igual...

-Lo importante es lo que se aprueba hoy.

-Pero se podían haber evitado este lío.

-¿Qué lío? Si los presupuestos están aquí.

-Las protestas de las feministas, las críticas a la ministra, la oposición en pie de guerra, la enmienda transaccional…

-Los presupuestos están aquí y las acciones se demuestran votando y hoy van a decir que no Psoe y Podemos, esto es una incongruencia absoluta.



Con este diálogo de besugos el ministerio responde no respondiendo a las preguntas y negando la mayor: que estaba incumpliendo la dotación presupuestaria comprometida en el Pacto contra la violencia de género, que lleva en el limbo presupuestario desde su aprobación, el pasado 28 de septiembre, hace 8 meses y, a pesar de la importante movilización social feminista.