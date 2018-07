Llegó Felipe González apoyado en un bastón, con el propósito de no hacer declaraciones. Sólo dijo, ante la insistencia de los periodistas, que ve “positiva” la gestión hecha hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez y, al ser preguntado por el archivo de su etapa que se presentaba, giró la cabeza antes de entrar al acto y dijo: “Mientras otros se dedican a borrar tuits cuando son nombrados algo, yo he decidido hacer público los tuits de mi época”.

Luego, escuchó atentamente a su hija María, a la presidenta de la Fundación, Rocío Martínez Sampere y al ex ministro José María Maravall, cómo explicaban los trabajos y las dificultades para constituir el primer archivo de un ex presidente del Gobierno.

El archivo incluye documentos de los Servicios Secretos que informaban al Gobierno de que los socialistas no se presentarían a unas elecciones generales si antes no estaba legalizado el PC

En el día de ayer, sólo se presentó una pequeña parte de lo que quiere ser este archivo histórico, aportando casi 3.000 documentos perfectamente catalogados, aunque el equipo de la Fundación calcula que cuando terminen los trabajos habrá cerca de medio millón.

El archivo incluye fotografías, documentos oficiales y unos 50 cuadernos personales manuscritos por Felipe González durante su etapa de Gobierno. Todos serán públicos y podrán ser consultados a través de una página web de la Fundación Felipe González.

María González, visiblemente emocionada, indicó que no se trata de la historia de un personaje, “es la historia de una etapa de España”, dijo; y agradeció a su padre que se haya mostrado colaborativo en este trabajo, pese a que siempre estuvo reacio a hacerlo.

Maravall, en un discurso más político, destacó la necesidad de este archivo y animó a que lo hagan otros ex presidentes, “porque España no es un país que preserve la memoria”, dijo.

El ex ministro indicó que el archivo recoge todo: éxitos y fracasos; y desmonta algunos mitos. En concreto, mencionó que el PSOE nunca se opuso a la legalización del Partido Comunista como se ha escrito en tantos libros, y dijo que el archivo incluye numerosa información de los Servicios Secretos de la época en los que informaba al Gobierno de que los socialistas no se presentarían a unas elecciones generales si antes no estaba legalizado el PC, asegurando que ésa siempre fue la posición real de los socialistas.

Pasó de puntillas por la corrupción, el desgaste en el Gobierno y los enfrentamientos internos en el partido y, para referirse a los GAL, apuntó que el archivo también hay numerosa documentación sobre el terrorismo de ETA y “el terrorismo que luchaba contra ETA”.

Al acto asistió toda una época del PSOE. Los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba, Joaquín Almunia o Rosa Conde de la etapa de González; el ex presidente del Congreso, José Bono; el ex secretario general de la OTAN, Javier Solana; la ex vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano; el histórico ex eurodiputado, Luis Yáñez; o su jefe de Gabinete, José Enrique Serrano.

Todos estuvieron mirando atentos las fotografías que se sucedían en una pantalla mientras hablaban en el acto, recordando aquello que comentó a la salida un los asistentes: “Tal como éramos”.