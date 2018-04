Podemos ha suspendido su participación en el grupo de trabajo que se ha constituido este martes en el Congreso para tratar el tema de las 'fake news'. Lo ha abandonado denunciando irregularidades y opacidad en el formato de este nuevo órgano: "Hay una grave interferencia del poder ejecutivo dentro del poder legislativo" señalan fuentes de Podemos a Público, ya que esta iniciativa se pone en marcha a petición de la ministra de Defensa, María Dolores Cospedal.

A pesar de la salida de Podemos, este órgano se ha aprobado con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos. La iniciativa surge a raíz de una propuesta de Cospedal para crear un "grupo de trabajo" de "diputados, editores de los principales medios de comunicación y otros actores implicados, como plataformas digitales". Pero en él no se seguirá el mismo formato que se sigue de forma regular en las subcomisiones del Congreso: sus reuniones serán a puerta cerrada y no se tomará acta. Ante esto, Podemos ha advertido que "si se quiere tener una comisión se tiene que asumir la responsabilidad política de proponer una subcomisión con luz y taquígrafos. No un grupo secreto a espaldas de la ciudadanía".

El secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafael Mayoral, han sido los diputados que han participado en la primera reunión de este grupo de trabajo y han denunciado estas irregularidades. Mayoral, durante la intervención en la que han anunciado la salida del grupo parlamentario ha señalado que "es absolutamente inadmisible que la Comisión de Defensa, que tiene que estar destinada a otras cuestiones, vaya a tratar derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de prensa".

Instituciones internacionales alertan de los riesgos de tratar la desinformación en debates sobre defensa o seguridad nacional

¿Por qué se produce esto y se trata en Defensa un tema de libertades básicas? Instituciones internacionales ya han alertado de de la regulación en caliente contra la "desinformación" y de los riesgos que supone tratar la desinformación en debates sobre defensa o la seguridad nacional, por servir de base para "establecer límites injustificados y desproporcionados a la libertad de expresión".

En este sentido, Podemos expone a Público que esto desvela que la ministra Cospedal "tiene interés en incluir esta narrativa asociada a la Defensa. Por esto, se esfuerzan en confundir y mezclar los conceptos de ciberseguridad y desinformación con el de ciberguerra en todas las intervenciones públicas." Y lo peor, lo que señalan que está provocando: "La manera en la que están abordando este asunto lleva a pensar en una injerencia sobre la libertad de información y de prensa. El sellado de noticias, la prohibición del anonimato en internet o regulación de ciertas libertades podría poner en peligro principios constitucionales como han señalado algunos expertos y la PDLI. Una Ley Mordaza 2.0."

Podemos también ha cargado contra la posición del PSOE que ha votado a favor de la creación de este grupo de trabajo, denunciando que los socialistas han cambiado su postura respecto a este tema en diferentes órganos: "Estamos alarmados por lo que el PSOE hace en el Pleno y lo que hace después en las comisiones; el PSOE ha sido escudero del PP en este grupo de trabajo".

Por todo ello, la formación morada espera de que se reconsidere la iniciativa y que vuelva a llevar a "cauces constitucionales el debate sobre derechos y libertades". Mientras no suceda esto, no participarán en él.

¿Cómo comenzó a tratarse el tema de las 'fake news'?

Para explicar cómo se crea esta grupo de trabajo es necesario volver unos meses atrás cuando el tema de las 'fake news' comenzó a tratarse en la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso. Una comisión que se creó a toda velocidad y que tuvo su punto culmen con la comparecencia de la miembro de FAES e investigadora del Instituto Elcano Mira Milosevich, solicitada por el PSOE. En esta sesión se defendió la teoría de los hackers desplegados para romper España por parte de Vladimir Putin y que ligó a Podemos en este conspiración. Teoría que ya ha sido rechazada y desmontada por organismos internacionales.

"Utilizan la apología de la guerra y sabemos cómo ha acabado esto en otros momentos: pensamiento único, persecución de la disidencia y caza de brujas"

"Cuando comenzamos a trabajar este tema en la comisión de Seguridad Nacional pensábamos que había acabado allí de rebote, pero más tarde todo ha cogido más sentido al ver la nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada por el Gobierno donde incluye la desinformación como una amenaza. Esto es una novedad respecto al plan de Seguridad Nacional anterior", alegan desde Podemos. La elaboración de esta Estrategia de Seguridad no contó con la formación morada, fue planteada por PP, PSOE y Ciudadanos.

A partir de aquí el tema de las 'fake news' y la desinformación comienza a ser cada vez mas protagonista del debate público, de la mano de una ofensiva a nivel mundial "para acabar con la libertad y la neutralidad en la red". Para Podemos esto viene de la mano del comienzo de la teoría sobre la conspiración de los hackers rusos: "Todo se corresponde con la doctrina clásica de la seguridad nacional, que señala como objetivos a los enemigos que amenazan a la patria y el orden internacional. Un enemigo interno (los independentistas catalanes) y un enemigo externo (la Rusia de Putin). Utilizan alegremente la apología de la guerra y la banalización del concepto estado de guerra, y definen para ello a los amigos y a los enemigos del Estado. Y ya sabemos cómo ha acabado esto en otros momentos de la historia: pensamiento único, persecución de la disidencia y caza de brujas."