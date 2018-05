Hervé Falciani ha pedido este martes desde el Congreso que no le extraditen a Suiza. Una reclamación que ha hecho al Gobierno junto con Unidos Podemos, que ha registrado una Proposición No de Ley pidiendo que denieguen su extradición. "Me veo en medio de un juego donde se mezclan intereses fundamentales que son de asuntos internos y de asuntos internacionales", ha denunciado Falciani ante los medios de comunicación desde la Cámara Baja.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC. Por estos delitos que le acusan, Falciani destapó los nombres de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad.



De esta forma, el ingeniero informático ha pedido al Gobierno que le proteja de la orden de arresto y extradición al encontrarse dentro de un "juego" de intereses en el que se mezclan asuntos internacionales con temas de política interna, como el conflicto catalán. Así ha respondido a la posibilidad de ser usado como moneda de cambio por Marta Rovira. "No se pueden defender temas de política interior con hechos que están relacionados con delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado en la historia por evitar un juicio", ha denunciado.

Por esto, ha incidido en que su situación no es una decisión jurídica, sino política, y que depende del Consejo de Ministros. "A nivel político, la oportunidad es hacer una oposición clara a la impunidad bancaria y offshore", ha asegurado. "Basta sólo con que el Consejo de Ministros deniegue esta pedida de extradición de un banco para enviar un mensaje histórico, que sería el de 'no a la impunidad'", ha enfatizado.



Unidos Podemos presenta una PNL por su extraditación

Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley para pedir al Gobierno que, aunque así lo acuerde la Audiencia Nacional, deniegue la extradición a Suiza del exempleado del banco HSBC. En la PNL se reclama esta decisión "atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en Hervé Falciani, al haber colaborado eficazmente en la investigación y persecución de conductas presuntamente delictivas, lo que le hace acreedor a la protección de la que son merecedores los alertadores de corrupción".

Miguel Urbán reclama que no es posible la "lucha contra la corrupción" sin "alertadores" como Falciani

En este sentido, la diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, ha afirmado que esta situación permite "que el propio ordenamiento jurídico español" pueda reconocer "que no existe delito cuando una persona dice la verdad" y más cuando los datos que sacó a la luz suponen "una ayuda para solventar muchos casos contra la haciendo pública".

A su vez, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha destacado que las comisiones de investigación en Europa y el trabajo y la lucha contra el fraude fiscal "no hubieran sido posible sin alertadores contra la corrupción como Hervé Falciani" y que lo que se debería hacer es "proteger a estos alertadores contra la corrupción".

Mientras que Àngela Ballester, diputada de Podemos y ponente en la tramitación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, ha señalado que "Falciani es un ejemplo de lo que no se puede hacer con una persona que está colaborando con la justicia para esclarecer casos de fraude fiscal o de corrupción".