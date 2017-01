La "falsa polémica" de los farolillos con 'estelada' de Vic: llevan cuatro años en la cabalgata de Reyes 

MADRID.- El farolillo o fanalet, como se dice en catalán, es toda una tradición en Vic. Los ciudadanos guían con él a los reyes magos de oriente en su larga travesía desde oriente hacia las casas de todos los ciudadanos. Desde 2012, además, muchos habitantes de esta localidad catalana decidieron añadir el adorno de una estelada a estos farolillos. Sin embargo, ha sido este año cuando el Partido Popular y Ciudadanos han 'descubierto' la iniciativa y lo han elevado a polémica nacional.



El propio Mariano Rajoy aludía este martes a la polémica que antes había azuzado Ciudadanos y Xavier García Albiol : "A mi me parece que la fiestas de los Reyes Magos son fundamentales para niños y padres. Me gustaría que todos los niños tuvieran una fiesta como la que hemos tenido nosotros. Todo lo demás sobra. Esto no es política, es sentido común". Antes, José Manuel Villegas, de C's, lo había calificado de "rastrero" y Xavier García Albiol de "mentes mezquinas".

Sin embargo, desde la Assemblea Nacional Catalana (ANC) aclaran, en conversación telefónica con Público, que los farolillos con la estelada se pueden ver en Vic desde 2012 y consideran que se trata de una "falsa polémica" que se da este año de manera "interesada" aprovechando que TV3 retransmitirá en directo la cabalgata de Reyes.



"Es una muestra más de lo poco que se contrastan las informaciones y lo poco que se intenta comprender a los territorios. El farolillo en Vic es una tradición y desde hace cuatro años hay mucha gente que acude con una estelada en el farolillo. Parece que no quieren entender que la estelada es un símbolo de unidad para muchos catalanes sean independentistas o no", explica a Público Natalia Esteve, vicepresidenta de la ANC.



Asimismo, desde la ANC aclaran que la iniciativa del polémica manifiesto, que llama a los ciudadanos de la localidad catalana a recibir a los Reyes Magos con el "fanalet de l'estelada" y a pedir como regalo una República de Catalunya, se impulsó desde la asamblea de la localidad catalana, que es "soberana". "Hay que distinguir lo que pasa en Vic de lo que sucede en el resto del país. En VIC, hace 10 o 12 años, ya era muy visible la estelada en las protestas y concentraciones", señala Natalia, que apunta que es necesario "apartar las miradas centralistas e interesadas en generar polémica".



TV3 mantiene la retransmisión

La polémica ha llegado a tal punto que el presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Mariano Gomà, ha exigido a TV3 que cancelara la retransmisión de la cabalgata de Reyes desde Vic, tal como estaba previsto, por considerarla "escandalosamente propagandística". Gomà ha mantenido que se trata de una "repugnante utilización política de los niños y un adoctrinamiento nada sutil", recordando que el Manual de Uso de los medios públicos pide "fomentar el respeto entre los niños y combatir la idea de que hay bandos enfrentados".



Fuentes de la cadena de televisión, no obstante, ha confirmado que emitirán la cabalgata de Vic a pesar de las protestas tanto de la SCC, como de Delegación del Gobierno en Catalunya, Partido Popular y Ciudadanos.