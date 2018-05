Familiares de presos llevan al Europarlamento las "vulneraciones de derechos"

Han viajado a Estrasburgo para denunciar "todas las vulneraciones de derechos que estamos sufriendo: de derechos civiles, de los derechos de los niños, del derecho de defensa". Así se ha expresado este lunes desde la ciudad francesa Diana Orilla -pareja del conseller destituido y encarcelado Raül Romeva-, actuando como portavoz de la Associació Catalana de Drets Civils (ACDC), que agrupa a familiares de los dirigentes soberanistas presos y exiliados. Y que el martes participan en un acto con diputados del Europarlamento para denunciar la situación de los derechos fundamentales no sólo en Catalunya, sino en todo el Estado.

Los familiares de los presos "entendemos que el testimonio, más directo, de los familiares puede ayudar a mover sensibilidades, o como mínimo puede aportar más información" en Europa, según ha explicado Orilla. Y de ahí su presencia en el acto, este martes a partir de las nueve de la mañana en la Eurocámara, en el que, por parte de los presos catalanes, tomarán parte la propia Orilla, Anna Forn -hija del ex consejero cesado Joaquim Forn- y el abogado Andreu Van den Eynde, que defiende a una parte de los políticos procesados en la causa contra el sobiranismo.



El acto, pero, no se limita al caso catalán. Queda claro en su título (Defending Fundamental Rights in the UE: the Spanish Case), pero participarán también familiares de los jóvenes de Altsasu -que llevan más de un año en prisión preventiva, acusados de terrorismo tras una pelea en un bar-, y miembros del grupo de apoyo al rapero Valtonyc, que emprendió el camino del exilio la semana pasada para no ser también encarcelado.

En el acto, además, participarán los diputados Josep Maria Terricabras (ERC), Ramon Tremosa (PDeCAT) y Estefanía Torres (Podemos), además de representantes del PNB o EHBildu y los abogados Juan Moreno y Amaia Izko.



Los familiares de los presos catalanes -se ha desplazado media docena a la ciudad alsaciana: las ya citadas y Ferran Pegueroles (hijo de Carme Forcadell), Xavier Sànchez (hermano de Jordi Sànchez), Montserrat Bassa (hermana de Dolors Bassa) y Francesc Riera (cuñado de Oriol Junqueras)- consideran fundamental internacionalizar la denuncia de las "violaciones de derechos" en España. Y creen que ahora es un buen momento, mejor que en los primeros momentos posteriores al 27-0. "No es que en Europa nos hayan dado la espalda, estaban a la expectativa", ha valorado Orilla, que también ha visto un cambio de actitud de los interlocutores europeos desde la segunda tanda de encarcelamientos dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el 23 de marzo. "He recibido muchísimas más llamadas desde Europa desde entonces", relata.