Un festival de música electrónica tensa las relaciones del equipo de gobierno de un ayuntamiento del cambio madrileño

El festival 'Amanecer Bailando', anunciado para el 8 de septiembre en el Parque Natural ‘El Soto’ de Móstoles ha generado tensión en el equipo de gobierno del municipio. Ganar Móstoles, socio del gobierno del PSOE en, asegura a ‘Público’ que la Concejalía de Medio Ambiente que dirige no firmará la autorización correspondiente para la celebración del evento en “el principal pulmón verde de la ciudad”.



Justifican su postura en un informe técnico negativo de impacto medioambiental en el que se afirma que "es inadmisible ceder este espacio natural por 15 días para un uso no público para realizar una actividad que puede perfectamente ser realizada en otros ámbitos".

Sin embargo, desde otros medios apuntan a que el Ayuntamiento confirma que el festival finalmente se celebrará en la fecha fijada. Desde el departamento de Festejos se ha emitido un comunicado en donde se explica que se trata de “una iniciativa valorada muy positivamente que viene a enriquecer la oferta de conciertos musicales de nuestra ciudad”. Se trata del primer año del festival 'Amanecer Bailando' ya que es un nuevo evento creado por los organizadores de las anteriores ediciones de música electrónica ‘4every1 Festival’ que se celebraba en Getafe.

Gabriel Ortega, portavoz de Ganar Móstoles y concejal de Cultura, Bienestar social y Vivienda, pide al PSOE y a la alcaldesa, Noelia Posse "que opten por la sensatez" por el bien de los ciudadanos y que no permita que se dañe un espacio público tan importante para localidad.

Que se celebre pero no el ‘El Soto’

Desde Ganar Móstoles no quieren definir la situación de tensa y afirman que el festival es bienvenido pero en un lugar que no perjudique a los vecinos del municipio, y aseguran que “hay espacios alternativos”. Así mismo, aclaran que Miguel Ángel Ortega Sanz, concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, no autorizará ni permitirá que el se celebre en el Parque Natural 'El Soto'.

En el informe técnico, fechado el 17 de abril, se advierte de que "la presión de una afluencia de público estimada en unas 40.000 personas, con elevadas concentraciones en algunos espacios produciría daños irreparables o que tardarían mucho tiempo en repararse en las praderas". Además, se añade que "es inadmisible ceder este espacio natural por 15 días para un uso no público para realizar una actividad que puede perfectamente ser realizada en otros ámbitos".

Esta situación ha generado cierta preocupación en el sector ecologista por los posibles daños que se puedan generar si finalmente se llega a celebrar el festival en 'El Soto'. Así lo manifiesta el activista Jorge Riechmann, que asegura que “las macro-concentraciones en parques y espacios naturales pueden ser muy destructivas” y pide la búsqueda de "otras formas de producir y consumir".