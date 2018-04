El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha rechazado este sábado que pitar al himno de España sea un delito, pero ha pedido que, si en la final de la Copa del Rey se hace de forma organizada, "de cara al año que viene se plantee quién puede participar en la Copa del Rey y quién no".

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto con afiliados del PP en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), ha asegurado que silbar al himno "es una falta de respeto" a los símbolos de los catalanes que se sienten españoles, pero que no puede ser un delito.

Aun así, considera que hay que actuar si se convierte en un movimiento organizado: "Si hoy hay una pitada organizada en contra de los símbolos que tenemos el conjunto de catalanes y españoles se debería pasar a una nueva fase".

Albiol ha reclamado que haya respeto institucional en la final de la Copa del Rey que se celebra este sábado y ha expresado su esperanza de que "la fiesta deportiva esté por encima de otros motivos políticos".

Asimismo, ha advertido a los "independentistas que dicen que el independentismo es respeto y paz" de que lo deben demostrar este sábado y no pitar al himno. "Lo que no sería admisible, no entenderíamos como un acto de paz y de gente de buena fe, es que se insulte a aquellos catalanes que nos sentimos españoles", ha alertado.

Posible candidatura de Valls a la Alcaldía de Barcelona

Preguntado por su opinión sobre la posibilidad de que el exprimer ministro socialista de Francia, Manuel Valls, sea el candidato de Cs a la Alcaldía de Barcelona, ha recriminado que Cs "siempre se haya llenado la boca de que a sus candidatos los escogen en primarias", pero que la hipotética candidatura de Valls no lo demuestra.

Ha ironizado sobre que las primarias de Cs "se hayan convertido en el dedo de Albert Rivera", ya que, según él, el partido hace lo que decide Rivera.

Albiol ha reiterado que la situación de bloqueo de la política catalana es "inadmisible" y que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no puede ser candidato a la Presidencia.

Además, ha vaticinado que los partidos independentistas "seguirán mareando la perdiz hasta el último día" y ha instado a los independentistas a asumir lo más pronto posible que Puigdemont no puede ser candidato.