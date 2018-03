El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha pedido hoy una reforma de la Constitución que blinde a los ayuntamientos ante "ocurrencias políticas" y gobiernos que, en un momento dado, "nos puedan eliminar las competencias y la capacidad política".



En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha sido presentado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, Caballero ha demandado el abrigo de la Carta Magna para evitar "tentaciones" e "intereses" de gobiernos con mayoría absoluta que puedan afectar gravemente a las competencias municipales.



Por ello, Caballero ha exigido que cuando se reforme la Constitución, "que se reformará", se haga un debate a fondo sobre las corporaciones locales y las necesidades de los ciudadanos. Y ha descartado que los ayuntamientos compartan competencias con las comunidades autónomas: "Lo que hay que hacer es reasignarlas".



Abel Caballero, que se ha referido a la nueva política del municipalismo, también ha cargado contra el Gobierno de España que "nos tutela" y que, sin embargo, no cumplió con el objetivo de déficit ni con la regla de gasto en los años 2014 y 2015 y tampoco con la deuda en el 2014. "El Gobierno del ministro de Hacienda que tanto énfasis pone en la necesidad de cumplir", ha subrayado.



También se ha referido a las declaraciones del presidente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, quien recientemente en una comparecencia en el Congreso dijo que a los ayuntamientos les sobraban millones, y le ha reprochado que haga "juicios políticos".



Caballero ha lamentado que al que cumple se le castigue diciendo que hay que bajarle la financiación y, por tanto, irónicamente ha comentado que, entonces, lo que habrá que hacer es "no cumplir".



Sobre las competencias no asignadas y que están desarrollando los ayuntamientos, como la educación infantil o los albergues, Caballero ha pedido una reordenación, ya que "no tiene sentido" que dos instituciones estén compartiendo competencias.



Caballero se ha preguntado si acaso es lógico que los ayuntamientos hagan el mantenimiento y la limpieza de las escuelas infantiles y les proporcionen electricidad y agua para que luego las comunidades asuman las obras "un poquito más grandes".



El presidente de la FEMP ha reiterado que no se trata de quitar competencias a las autonomías, y sí de redefinirlas y de diseñar foros de colaboración que compartan las tres administraciones. En su intervención, Caballero ha insistido en que la Constitución del 78 dedica sólo "tres artículos" a la política municipal y a los ayuntamientos.



El presidente de la FEMP ha argumentado que, seguramente, eso se debió a que los constituyentes "tenían otras cosas en la cabeza" y los ayuntamientos de 1978 estaban en derivadas muy distintas a los actuales. "Nada que ver", ha dicho.



Por esto y por el vuelco radical del municipalismo en estos 40 años, Caballero ha demandado una reforma de la Constitución avalada por el hecho de que hoy los ayuntamientos son "grandes actores" de la política desde la visión local pero también desde la visión de Estado.



Respecto a si repetirá en las próximas elecciones como candidato a regidor en el Ayuntamiento de Vigo, Caballero ha confirmado que se presentará y espera mantener el número de concejales, "y las siguientes Dios dirá".