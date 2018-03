La comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular ha acordado este miércoles citar a la secretaria general del partido y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el próximo 22 de mayo.

Cospedal comparecerá en una sesión monográfica y, a diferencia de lo que ha ocurrido con la mayoría de personas que han desfilado por la comisión, podrá hacer una exposición inicial antes de responder a las preguntas que le formulen los comisionados, según han precisado fuentes parlamentarias.

Además, los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión, salvo el PP, han decidido también llamar días antes, en concreto, el 8 de mayo, al matrimonio que en su día formaban el que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP regional Jesús Sepúlveda, y la exministra de Sanidad Ana Mato, que fue vicesecretaria de Organización del PP nacional.

Aguirre y González tras Semana Santa

Antes, concretamente el 24 de abril, tendrán que acudir al Congreso el fundador de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y su yerno Javier López Madrid, ambos imputados en el caso 'Púnica'. La agenda del supuesto cabecilla de esta trama, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados recogía supuestas donaciones irregulares del presidente de OHL al partido que después podrían haber sido recompensadas con la adjudicación de obra pública.

De su lado, López Madrid se ha visto envuelto también en la investigación sobre el caso Lezo por el que fue detenido aunque luego quedó en libertad bajo fianza. Además, es uno de lo exconsejeros de Caja Madrid que van a ser juzgados por la salida a Bolsa de la entidad.

Tras el paréntesis de Semana Santa, la comisión de investigación retomará sus trabajos el 10 de abril con el testimonio de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González, cuyas comparecencias ya habían sido programadas hace semanas.

Costa y el 'yonki del dinero'

Los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión también han puesto fecha este miércoles a otras comparecencias que quedaron pendientes. Así, el 11 de abril se escuchará al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que no pudo atender la primera citación del Congreso porque tenía que acudir a la vista oral que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta financiación ilegal de su antiguo partido.

El mismo día se espera a Marcos Benavent, apodado 'el yonki del dinero', que no pudo acudir hace unas semanas a la comisión porque hubo un problema con la entrega de la notificación de la Cámara. Benavent está procesado por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia.

Ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente Alfonso Rus.

Para el 17 de abril se ha decidido citar al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, quien tenía que haber comparecido este martes, pero no pudo hacerlo porque el Congreso envió su citación a un domicilio en el que ya no reside, según informó a la Cámara su abogado tras conocer la irritación que había causado entre los comisionados que su cliente no hubiera recogido la notificación que llevaba casi dos semanas en Correos.

El mismo día ya había sido convocado Ramón Blanco Balín, quien fuera cerebro financiero de la red Gürtel, que tendría que haber comparecido a principios de febrero, pero no pudo por coincidirle con el juicio. Ese 17 de abril se había citado también a Arturo Fasana, considerado 'contable' de Francisco Correa y asesor fiscal que llevó a la red Gürtel a Suiza por tratar de eludir impuestos, que ya ha comunicado que no podrá asistir porque vive fuera de España.