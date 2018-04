El PSOE ha adelantado a este jueves la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y empezará la próxima semana una incesante actividad para intentar consensuarla con los otros dos grupos de la Asamblea de Madrid —Unidos Podemos y Ciudadanos— con el objetivo de que salga adelante.

Según fuentes próximas al candidato socialista, Ángel Gabilondo, el PSOE tiene previsto crear una comisión de varios diputados para abrir el diálogo con las otras fuerzas políticas y recabar su apoyo en base a media docena de acuerdos que sean factibles, realizables y consensuados.

El Grupo Socialista llevará su propia agenda en materia de educación, seguridad, sanidad, reindustrialización, universidades y servicios sociales, pero está abierto a las propuestas que puedan provenir de los otros grupos parlamentarios.

Las fuentes consultadas indicaron que Gabilondo no quiere crear falsas expectativas, ni pretende ni repartir sillones ni un acuerdo de Gobierno, porque no hay tiempo para ello y no es el objetivo esencial de la moción de censura. “Lo que pretendemos es que las transformación y regeneración del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que vuelva la normalidad institucional y que esta Comunidad deje de ser el cortijo donde el PP hace lo que le sale de la punta del pie”, dijo un colaborador muy cercano al portavoz socialista en Madrid.

Gabilondo, que cuenta con el apoyo de Unidos Podemos, no tira la toalla para intentar a Ciudadanos, a los que este jueves mismo les pidió que “rectificaran” el rumbo de apoyo permanente al Partido Popular que están exhibiendo en Madrid. Por ello, el PSOE estaría dispuesto a contemplar las propuestas que pueda hacerles el partido de Albert Rivera si finalmente se sientan a negociar con los socialistas.

Fuentes socialistas destacan la buena predisposición de Unidos Podemos al acuerdo y están dispuestos también a escuchar sus propuestas de acuerdo e incorporarlas. Por ello, critican que Ciudadanos intente "demonizar" cualquier pacto con la formación morada y se refugien en este argumento para no apoyar a Gabilondo.

De hecho, en el PSOE se ve como muy positiva la actitud de Unidos Podemos y creen que puede ser un inicio de un mejor entendimiento entre ambas formaciones, "porque nos pongamos como nos pongamos, si queremos gobernar ahora y en futuro, al final vamos a tener que hacerlo juntos", indicó el citado portavoz madrileño.

Tras la presentación de la moción hay que dar dos días de plazo para ver si se presentase otra moción alternativa, la Mesa de la Asamblea tendrá que convocar el pleno donde se sustancia no antes de cinco días después de la presentación ni después de veinte. Por lo tanto, antes de la fiesta de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo, se conocerá si la Comunidad si Cifuentes sigue al frente del gobierno de la Comunidad.