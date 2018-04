Gabilondo se ofrece formalmente como candidato a presidir Comunidad de Madrid

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha ofrecido este jueves formalmente como candidato a presidente de la Comunidad tras la dimisión de Cristina Cifuentes al contar con el visto bueno de su grupo parlamentario.

"Me veo en el agradecimiento y la obligación de estar a la altura que este tiempo requiere en la Comunidad de Madrid", ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha dicho que la candidatura de Gabilondo es una cuestión de "coherencia política", ya que fue planteado como candidato alternativo a Cifuentes en la moción de censura presentada por los socialistas.

Una moción que decayó tras la dimisión este miércoles de Cifuentes después de varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y de la publicación de una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

"Si hemos sido el grupo parlamentario que ha presentado la moción de censura para terminar de una vez con esta situación, en coherencia hemos decidido presentar como candidato a la investidura (...) a Ángel Gabilondo", ha señalado.

Gabilondo ha explicado que quien lo ha propuesto como candidato es su grupo parlamentario en la reunión de este jueves "con el apoyo del partido federal y el partido en Madrid" y ha asegurado que no tiene "voracidad por llegar a ser presidente".

"Estoy en disposición por compromiso y por responsabilidad", ha apuntado, al tiempo que ha instado a celebrar el pleno de investidura "con celeridad", ya que "existe en esta Asamblea una mayoría que podría cambiar el gobierno de Madrid".

El portavoz socialista ha defendido que la región "necesita un cambio profundo" y cree que "el tiempo nuevo tiene que empezar ya".

"Acaba una época, se puede prolongar la agonía de la época todo el tiempo que haga falta pero ha acabado un modo de hacer que la ciudadanía ha encontrado insostenible", ha manifestado.

Por ello, se ha dirigido a "los otros grupos" parlamentarios en la Asamblea para "encontrar la alternativa al modelo del PP", especialmente a Ciudadanos, que considera que "lo más razonable es que el PP proponga un candidato alternativo cuanto antes a Cifuentes".

"No compartimos esa idea de dar el voto de cualquier manera al PP, ése no es el camino", ha comentado Gabilondo.

Además, ha recordado que mientras que en la moción de censura que habían planteado los socialistas (que decayó tras la dimisión de Cifuentes) era necesaria la mayoría absoluta, para la investidura de presidente bastaría con mayoría simple en una segunda votación.

"Si un partido tiene dudas, cabe la posibilidad de abstenerse", ha dicho en alusión implícita a Ciudadanos.

Sobre Podemos, ha dicho que "ellos dirán qué tipo de apoyo quieren hacer", aunque ha indicado que "en coherencia con la moción de censura" habría que "tener un proyecto de mayorías para cambiar Madrid".

Preguntado sobre si tienen un "as en la manga" que ofrecer a Ciudadanos, ha respondido que la Comunidad de Madrid "no se vende por un as ni por dos ases".

"No tenemos ninguna cosa especial que ofrecer porque no entramos en tratos, entramos en negociaciones y conversaciones políticas donde no hay un mero intercambio de intereses sino la búsqueda de un interés general", ha apuntado.

Franco también ha apremiado a Ciudadanos a que "decidan lo que prefieren": "si optan por un gobierno decente que encabece Gabilondo o si prefieren seguir apoyando un gobierno del PP".

Gabilondo, por su parte, ha vuelto a rechazar la posibilidad de configurar un gobierno de coalición, opción que ya descartó cuando estaba vigente la moción de censura.

"No es interesante a un año de las elecciones comprometerse políticamente con otro grupo", ha declarado.

Podemos, dispuesto a apoyar a Gabilondo



La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho hoy que su grupo está dispuesto a apoyar como candidato a presidente de la Comunidad al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ya que considera que "cualquier alternativa al PP" es "mejor".

"Nos parece una buena solución para la crisis que vive la Comunidad de Madrid"

"La alternativa de tener a Ángel Gabilondo como presidente interino para el próximo año nos parece una buena solución para la crisis que vive la Comunidad de Madrid", ha declarado a los medios en los pasillos de la Asamblea la portavoz de Podemos.

"Si se reúne con nosotros y nos hace una propuesta de gobierno que nos resulte razonable, como creo que todo apunta, por supuesto contará con nuestro apoyo", ha añadido.

La portavoz de Podemos ha insistido en que para su grupo la "urgencia es sacar al PP de las instituciones y de la Comunidad de Madrid" y, por ello, "cualquier alternativa al PP" les parece "mejor".

Además, ha recordado que apoyaron a los socialistas cuando registraron la moción de censura contra Cifuentes, que decayó tras la dimisión de ésta.

"Si estábamos dispuestos a apoyar un gobierno del PSOE con una moción de censura planteada hasta ayer, lógicamente nuestro apoyo continuará si Gabilondo se reúne con nosotros y nos hace unas propuestas que sean razonables para nosotros, como todo apunta", ha razonado.

Preguntada sobre si en Podemos descartan presentar un candidato a presidir la Comunidad, ha respondido que no es un asunto que hayan abordado, pero le "extrañaría" que así fuera por ser la "tercera fuerza" en la Asamblea, por detrás de PP y PSOE-M.

"La principal fuerza de la oposición es el PSOE. Son quienes más votos tienen y lógicamente tiene sentido que sean ellos quienes encabecen una opción de gobierno como ésta", ha defendido.

Ruiz-Huerta considera que sólo puede empezar "un tiempo nuevo si no tenemos al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid a un integrante del PP".

"Si el PP y Ciudadanos consideran que investir a Garrido o a cualquier integrante del PP es un tiempo nuevo, están muy equivocados, sobre todo los señores de Ciudadanos, que contaron a la gente que venían a las instituciones a regenerar la vida pública", ha afirmado.

Por ello, ha pedido a la formación naranja que "haga el gesto de modificar" la situación en la Comunidad de Madrid tras recordar que "bastaría con su abstención" para investir a Gabilondo como presidente, ya que en una segunda votación sólo haría falta mayoría simple.

"Es urgente tener un gobierno decente en la Comunidad de Madrid, que no mienta a la ciudadanía y que garantice que en 2019 tengamos unas elecciones limpias", ha sostenido.

Ábalos pide a Cs que apoye la candidatura "o se reserve"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido hoy a Ciudadanos que apoye la candidatura de Ángel Gabilondo a la presidencia de la Comunidad de Madrid "o se reserve" pero, en ningún caso, participe del proceso "podrido y en descomposición" del PP.

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Ábalos, que ha hecho estas consideraciones tras hacerse público el ofrecimiento formal de Gabilondo como candidato a la Presidencia de la Comunidad, ha dicho al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "este es el momento de hablar" cuando hay una investidura, "que tiene un carácter positivo".

Ábalos ha insistido en que Rivera no ha tenido "ni un minuto" para dialogar con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y ha asegurado que la formación naranja sólo está preocupada "por sus expectativas electorales, no por los madrileños".

"Lo único que está claro" es que hay un candidato "que es el señor Gabilondo", dice Ábalos

De momento, ha dicho, "lo único que está claro" es que hay un candidato "que es el señor Gabilondo" que dispone de 64 diputados frente a los 48 del PP, que va diciendo que "busca un candidato limpio", algo que ha calificado de "proeza" insólita.

Por todo ello, ha instado a Rivera -"desde lo público ya que desde lo privado no hay posibilidad"- a que no opte por un proyecto "podrido y en descomposición" salvo que quieran seguir en lo mismo.

Y les ha dicho que si les "revuelve" respaldar a Gabilondo "que no lo apoyen, que se reserven, y trabajen para el proyecto limpio de 2019".

En definitiva, Ábalos ha recordado a Ciudadanos que tiene tres opciones: apoyar la candidatura socialista, la del PP o ninguna.

Pero si se decide por esta última, les ha dicho, será muy difícil de justificar.

El responsable de Organización del PSOE también ha recordado que sin moción de censura no se habría planteado este proceso y ha reprochado a Ciudadanos que "se ponga las medallas".

Ábalos ha insistido en regenerar la calidad democrática en la Comunidad de Madrid y en tener un partido que "oxigene" y ha lamentado que estas formas de hacer políticas, todos estos "escándalos" del PP todavía no han acabado.

Finalmente, Ábalos ha señalado que "llegados a este punto" lo que toca es hablar porque "ya no te cargas a nadie, la presidencia de la Comunidad de Madrid está vacante".