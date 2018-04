Gabilondo: "Quiero de Cifuentes un relato verosimil"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, indicó que espera de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, una exposión con argumentos "razonables, creíbles y consistentes". Y que, más allá de los documentos que presente, "Quiero un relato verosímil"·, afirmó.

Gabilondo dijo que, por respeto a la Asamblea, no quería adelantar su intervención en el pleno del miércoles sobre la obtención del máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por parte de la presidenta, y se limitó a decir que va a plantear preguntas a Cifuentes que "tiene que contestar".

El portavoz socialista indicó que el PSOE no va con intención de organizar bronca ni de provocar un deterioro institucional, y sólo quiere saber cuál fue su actuación en el máster de la URJC. "Solo ella sabe lo que ha pasado y lo que tiene que ver con su actuación. No le pedimos que haga ni de juez ni de rector. Sólo que lo explique", indicó.

En cuanto a la moción de censura, Gabilondo se siguió mostrando muy prudente en cuanto a esta decisión y volvió a repetir que, de inicio, no se descarta nada y todas las posibilidades están abiertas.

No obstante, indicó que lo que el PSOE no va a hacer es "exigir una responsabilidad a la presidenta, y luego no asumir la nuestra", dando a entender que si no convencen las explicaciones de Cifuentes, el PSOE optará por dicha opción.

Eso sí, aseguró que esa salida razonable a una situación que pudiera ser insostenible no pasa por el mero deseo de "ocupar un sillón" En este sentido, Gabilondo indicó que asumir la responsabilidad de ocupar la Presidencia de la Comunidad de Madrid "es un asunto de enorme dificultad en estos momentos y el PSOE no tiene ningún deseo de ocupar un sillón por ocuparlo".

Por ello, el portavoz socialista concluyó que su partido no tiene ninguna voluntad de ocupar nada, "lo que sí tenemos es una obligación de impedir que estén en puestos de responsabilidad personas que no son capaces asumir la responsabilidad de lo que hacen".