García Castaño asegura que Madrid recuperará sus "plenas competencias" y  la deuda "será historia"

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha asegurado que con el Plan Económico-Financiero (PEF) aprobado hoy "se va a acabar la tutela" ministerial, heredada de la anterior Corporación, del PP, generadora de "un cuadro financiero al borde de la quiebra", el Ayuntamiento de Madrid "recuperará sus plenas competencias", el problema de la deuda "será historia" y se liberarán decenas de inversiones "para poner al día la ciudad".

Castaño ha destacado que el Consistorio seguirá dando la "pelea política de la regla de gasto" y reclamando un marco financiero para las corporaciones locales "razonable".

Lo ha indicado este lunes en una rueda de prensa compartida con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

El edil ha anunciado la negociación con Hacienda de las inversiones, una a una, con el remanente de tesorería y un plan de inversiones en equipamientos para el primer semestre de 2018.

El nuevo delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, a su salida del pleno municipal celebrado. EFE/Luca Piorgiovanni

El titular de Hacienda ha remarcado que se seguirá dialogando con las organizaciones sociales el proyecto y el compromiso con el reequiliubrio social y territorial para Madrid y ha dejado claro los acuerdos con organizaciones sindicales en materia laboral. "Los vamos a cumplir todos. Hay recursos de la Delegación del Gobierno que nos ha impedido llevar a cabo políticas pero los acuerdos están para cumplirlos", ha destacado el concejal.

"Conseguir la normalización"

Carmena ha expuesto que con este nuevo PEF, presentado por Carlos Sánchez Mato cuando todavía era delegado de Economía y Hacienda, se podrán levantar las medidas extraordinarias de tutelaje por parte del Ministerio, que "no intervención".

"Es importante conseguir la normalización y esto (la aprobación del PEF) nos pone a cero. Tenemos una situación normalizada presupuestaria y nos da la posibilidad de continuar con las obras paradas", ha añadido la regidora.

La regidora ha apuntado que han aceptado, a pesar del "disgusto" de toda la candidatura, la interpretación de la regla de gasto que hace el Ministerio, divergencias manifestadas en dos procedimientos judiciales en marcha.

"Tenemos que aceptar que la capacidad interpretativa sobre cómo se entiende la regla de gasto la tiene el Ministerio y hacemos como otros ayuntamientos como Cádiz y Zamora (gobernados por la izquierda), que cumplen con la regla de gasto", ha apuntado la primera edil.

Manuela Carmena ha insistido en que el Ayuntamiento "va a seguir disfrutando del nivel de ingresos pero con un sistema distinto de financiación" vía Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). "Vamos a usar más la financiación de este procedimiento especial que son las IFS. No nos preocupa porque no se suprime ninguna prestación a lo largo del 2018 ni ninguna subvención porque no hace falta", ha expuesto.

"La responsabilidad del Gobierno es seguir"

"Creemos que son buenas noticias. No va a pasar nada, afortunadamente. Tenemos ya licitadas escuelas infantiles, por ejemplo, vamos a poder seguir haciendo muchísimas cosas. Da la impresión de que en algunos sectores van al 'cuanto peor, mejor' y no, si hay dificultades las superaremos. Lo vamos a seguir haciendo, porque la responsabilidad del Gobierno es seguir. En cuanto se levante la suspensión (de las medidas cautelares dictadas por el TSJM) se va a ir viendo, como se ha visto todo. Madrid va a estar otra vez llena de obras", ha declarado.

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha reiterado que el Gobierno municpial está "en desacuerdo con la interpretación de la regla de gasto" que hace el Ministerio pero que se ven obligados a acatarla para añadir, a continuación, que "este PEF no afecta a los servicios sociales, a ningún usuario ni actual ni potencial porque permitirá mantener la mirada social en Madrid".

"Vamos a priorizar como siempre a los más vulnerables, a quienes tienen menos recursos. El alarmismo no tiene fundamento. Priorizaremos a las personas vulnerables y los servicios sociales", ha indicado Higueras.