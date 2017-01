Garzón: "El 2017 será el año de la gran coalición entre PP y PSOE"

MADRID.- "El 2017 va a ser el año de la gran coalición" entre PP y PSOE. Así lo ha asegurado este lunes el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en la primera rueda de prensa del año, en la que ha querido dejar claro que el partido que dirige no será una "izquierda domesticada" antes las reformas que los dos grandes partidos pacten sacar adelante en el Congreso.



Para Garzón, PP y PSOE juegan a un "intercambio de cromos" porque ambas formaciones se necesitan mutuamente: El PP para aprobar leyes y los Presupuestos Generales para 2017 y el PSOE para evitar elecciones anticipadas en las que podría salir aún más perjudicado. "El PP en solitario no puede aprobar las recetas del FMI y el PSOE tendrá que apoyarlo porque no puede ir a elecciones", ha asegurado Garzón.

Garzón ha recriminado al PSOE su "unión" al PP para evitar unas elecciones ante la situación de "interinidad de la gestora tras el motín oligárquico contra Pedro Sánchez".



Ha asegurado que la descripción de la "gran coalición" se ha iniciado al comienzo del año pero se va a "prolongar" durante el resto de 2017 y ha asegurado que nos encaminarán hacia una "segunda Transición", donde "parezca que todo ha cambiado pero no".

En relación con la reforma de la Constitución, Garzón ha asegurado que ellos lucharán por "una reforma total" donde no se apliquen "parches" que "prolonguen los problemas hacia el futuro".



"No vamos a ser una izquierda domesticada, vamos a mantener nuestros principios en la modificación de la Constitución para que pase a una democracia radical", ha señalado el coordinador federal de IU.



Igualmente, ha señalado que para Izquierda Unida es "fundamental" el "blindaje" de los derechos positivos de la Constitución y que "no se están cumpliendo", como el derecho al empleo o la vivienda. A través de la movilización en las calles y de la iniciativa en las instituciones, serán "una realidad", ha asegurado.