Garzón dice que PSOE y C's "están secuestrados" por la política económica del PP 

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha asegurado que tanto PSOE como Ciudadanos "están secuestrados por la hoja de ruta económica del PP" y por ello también serán los responsables de los recortes del futuro. "Esta legislatura será más de lo mismo, porque PP y PSOE son dos caras de la misma moneda", ha añadido.



Además, ha avisado de que el gobierno de Mariano Rajoy "con sus aliados" Ciudadanos y PSOE, profundizarán en los recortes que ya llevaron hace años a España hacia la crisis. "Esta semana llegan al Congreso varias propuestas iniciadas por el PP de las que son también responsables Ciudadanos y PSOE y que recuperan el proceso dramático que nos llevó a la crisis", ha dicho.







Garzón se ha mostrado preocupado por estos recortes que, según ha puntualizado, se traducirán en 5.000 millones de euros "que se recortarán en Sanidad, Educación y demás servicios públicos". Sobre esto, ha remarcado que " tiene que quedar claro que PP, PSOE y Ciudadanos son los que llevan recortes al Congreso".



Además, el líder de IU ha insistido en que el techo de gasto que propone el Gobierno "es bajito" y no deja lugar para el mantenimiento de los servicios sociales. También, ha criticado el "oportunismo" del PP porque durante los años de procesos electorales suspendió su hoja de recortes para ahora volver a activarla. "No quería parecer como el que recorta y se mantuvo con políticas de mantenimiento del gasto público y eso hizo que la economía creciera, pero después de las elecciones ha quedado claro su oportunismo", ha afirmado.



Garzón ha explicado que el PP ha iniciado una reforma en el sistema fiscal como muestra de "más oportunismo electoral" y que traerá un sistema fiscal "más injusto". "El PP sube impuestos a la inmensa mayoría de la población y mantienen ciertos privilegios a las rentas del capital", ha afirmado, al tiempo que ha sentenciado que el PP "es un ejemplo extraordinario de partido antisistema" porque "no lucha en contra de la desigualdad del sistema fiscal".



En suma, ha concluido que las propuestas económicas que llevará al próximo jueves al Congreso no ayudarán al sistema fiscal porque "subirán los impuestos" y también será la "continuación de unos recortes" que no son solo responsabilidad del PP, "son también del PSOE y Ciudadanos". A todo esto, ha añadido que sus diputados votarán en contra de estas propuestas económicas.