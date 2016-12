Garzón se felicita por mantener viva a la izquierda tras un año muy volátil

MADRID.- Alberto Garzón está satisfecho porque este año se haya conseguido "asegurar la supervivencia de la izquierda organizada" en España. El coordinador federal de Izquierda Unida cree esta tarea es vital y nada fácil "en un momento de implosión del sistema de partidos".



Garzón ha dirigido una carta a los militantes de IU para felicitarles el año y hacer balance de 2016, un años en el que "ha tenido lugar la sexta convocatoria electoral en apenas dos años" lo que, a su juicio, es "un reflejo más de la enorme volatilidad e inestabilidad política por la que atraviesa" el país.







"Afortunadamente, en este tiempo hemos conseguido dos objetivos estratégicos. Por una parte, hemos asegurado la supervivencia de la izquierda organizada en nuestro país en un momento de implosión del sistema de partidos", señala Garzón.

"Nunca un espacio a la izquierda del PSOE había cosechado tanta simpatía" en España, señala Garzón

Añade que no era una "tarea fácil" y que "en juego estaba la desaparición de la única organización de izquierdas con tradición marxista en nuestro país".



"Gracias al esfuerzo de nuestra lúcida militancia hemos logrado evitar ese escenario", continúa el líder de IU quien destaca asimismo que su formación ha "logrado también iniciar un proceso de unidad electoral" con Podemos que, "hasta el momento", le ha "permitido participar en gobiernos municipales y en un espacio electoral estatal que representa en torno a uno de cada cuatro votantes".



Asegura que se trata no sólo de una "anomalía histórica" en España, donde "nunca un espacio a la izquierda del PSOE había cosechado tanta simpatía", como de una "anomalía europea", pues este país es "de los pocos" en los que "la crisis no está evolucionando pareja a un crecimiento de la extrema derecha".



Garzón reconoce que el "gran reto no resuelto" de IU el pasado año fue "la incapacidad propia de atraer electorado suficiente" porque muchos de sus votantes en las elecciones generales de diciembre de 2015 no les apoyaron en las del 26 de junio,



Sin embargo se declara "orgulloso" de que IU esté "mejor de lo que ha estado en décadas", con la representación en el Congreso y el Senado "más alta desde 1996" y un espacio político "que representa el 25% del electorado en estos momentos".