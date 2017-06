El líder de IU, Alberto Garzón, ha logrado este jueves del socialista Pedro Sánchez el compromiso de que el PSOE apoyará la despenalización de la eutanasia en el trámite de enmiendas parciales en las próximas semanas, así como avanzar en la proporcionalidad en el marco de una reforma de la ley electoral.

De nuevo el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ejerció de portavoz de la reunión, y de nuevo hizo una valoración positiva del encuentro.

Ábalos indicó que ambas formaciones han acordado llegar a acuerdos en cuanto a medidas para el denominado Plan de Rescate a los Jóvenes, la reforma de la Ley Electoral y otras medidas de regeneración democrática.

Pero el dirigente socialista destacó sobre todo que ambos partidos han acordado presentar conjuntamente una propuesta para la despenalización de la eutanasia. Ábalos recordó que el PSOE ya tiene prácticamente preparada la propuesta, y la compartirá con Izquierda Unida, que podrá hacer sus aportaciones.

Eso sí, reprochó a IU que les critique su voto en contra en el pleno de hoy porque, como ya explicó Público, los socialistas quieren diferenciar entre la regulación de una muerte digna y la ley de Eutanasia, que además debería ser formulada como ley orgánica al afectar hasta puntos del Código Penal. Ábalos aclaró que el PSOE dice sí a ambas cosas, pero regulándolas de forma diferente. Posiblemente, estas iniciativas se presenten en el próximo otoño.

Ábalos también destacó que Sánchez ha querido reunirse con el líder IU por considerar que es una formación con identidad propia, y con la que los socialistas han tenido etapas de colaboración a lo largo de muchas legislaturas.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida calificaba de "victoria democrática" el haber forjado un compromiso de colaboración parlamentaria con el PSOE para derogar leyes del Gobierno de Mariano Rajoy, así como para impulsar nuevas iniciativas desde la oposición.

Como ejemplos inmediatos están, además del trámite de enmiendas parciales para lograr la despenalización de la eutanasia, la derogación de la ley mordaza y el compromiso de trabajar en una reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional, una de las demandas históricas de IU que, hasta ahora, el PSOE no había respaldado.

Garzón comparecía en el Escritorio del Congreso de los Diputados tras conversar durante cuarenta minutos con el líder del PSOE; y afirmaba que IU participará en las reuniones de equipos de trabajo que mantenga el PSOE con su grupo parlamentario de Unidos Podemos, recordando que su formación es autónoma.

Sobre la moción de censura a Rajoy, que el líder del partido morado y presidente del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Pablo Iglesias, quiere presentar ante de Navidad, Garzón reconocía que el "foco" del PSOE no está en está en este asunto por el momento. "La moción de censura no se ha descartado porque no se puede descartar nada en el futuro"; afirmaba, pero reconocía que esto no estaba ahora entre "las prioridades del PSOE".

Por otro lado, el líder de IU indicó que no han hablado sobre la reforma de la Constitución, y tampoco ha precisado si el PSOE está dispuesto a derogar la reforma laboral que ellos mismos impulsaron en 2010, como pide la formación de Garzón.

El líder de Izquierda Unida también se ha alegrado porque este tipo de reuniones se puedan institucionalizar y normalizar, y conducir a la posible derogación de leyes del PP como la reforma laboral o la ley mordaza, aunque ha reconocido que no han puntualizado si también habría que derogar la reforma laboral del PSOE.