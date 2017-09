Todos los ciudadanos de Catalunya podrán votar el domingo y los resultados serán válidos. Lo ha repetido varias veces el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la rueda de prensa que ha ofrecido, en el Centro Internacional de Prensa que ha instalado Mediapro, este viernes junto con el portavoz del gobierno catalán Jordi Turull, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. Al final de la comparecencia y, de forma sorprendente, han querido mostrar a los periodistas una urna. Las urnas del domingo serán de plástico traslúcido, con tapa negra y el emblema de la Generalitat.

De cara al domingo están convocadas a votar 5,3 millones de personas en 2.315 colegios electorales que acogerán 6.249 mesas. Las mesas electorales han sido conformadas como habitualmente, se han enviado notificaciones en base al censo, como se hace en todos los procesos electorales. Asimismo, 7.235 personas voluntarias colaborarán en el dispositivo y en tareas de apoyo a los puntos de votación.

Raül Romeva, Oriol Junqueras y Jordi Turull posan delante del modelo de urna que se va a utilizar el 1-O. | REUTERS

El gobierno catalán ha querido enviar un mensaje de calma y de normalidad. Turull en catalán, Romeva en inglés y Junqueras en castellano, han atendido las preguntas de periodistas de todo el mundo y han querido dejar claro un mensaje: "Ni el Gobierno de Catalunya ni los ciudadanos de Catalunya están haciendo nada malo", ha dicho Junqueras. Y Romeva ha repetido a los periodistas internacionales: "Un referéndum no puede ser considerado un crimen ni ser tratado como tal".

Resultados válidos

Planeaba la duda sobre cómo será el recuento o si serán válidos los resultados en caso de que se cierren colegios. Y Junqueras las ha resuelto rápidamente repitiendo una y otra vez que el domingo "los ciudadanos votarán con la misma actitud cívica y responsable que siempre han demostrado". Ha pedido Junqueras que los ciudadanos "no caigan en las provocaciones de aquellos que quieren impedir el voto" y que la Generalitat hace "todo lo posible para que todos los ciudadanos puedan votar, también los que no comparten nuestros objetivos", ha dicho. Si se cierran colegios electorales o no se forman algunas mesas, Junqueras ha dicho que "hay alternativas" porque "hay muchas formas de votar".

Junqueras: "Los éxitos de la democracia en cualquier lugar son un éxito para la democracia en todo el mundo"

Junqueras ha empezado definiendo Catalunya como un país comprometido y responsable en los asuntos económicos y políticos, y ha explicado que "poner el futuro de una sociedad en manos de los ciudadanos no es hacer nada malo". Considera que el referéndum "es una enorme oportunidad para la sociedad catalana pero también para la española". Y ha añadido que "los logros de la democracia en cualquier lugar son un éxito para la democracia en todo el mundo".

En cuanto a la represión por parte del gobierno central, ha dicho que las personas detenidas el día 20 "son todas personas honestas y honradas que trabajan a conciencia al servicio de la ciudadanía, algo que no pueden decir los que ordenan las detenciones, el asalto a edificios públicos o la incautación de palos y cubos ".

También ha calificado de "situación de excepción en Europa" los hechos represivos de las últimas semanas en Catalunya.



Junqueras ha reiterado, al igual que Romeva, la voluntad de diálogo del Govern de la Generalitat con el gobierno central, una voluntad que no se ha visto correspondida. Junqueras, sin embargo, ha dedicado unas palabras de estima hacia España: "El Govern no quiere perder la oportunidad de recordar el respeto, estima y amor hacia España, las tierras y las gentes de España, la cultura y la lengua española; un amor que debemos expresar para tener las mejores relaciones posibles ".

Observadores internacionales

"El Síndic de Greuges y observadores internacionales estarán atentos a que se respeten "los derechos fundamentales de los ciudadanos"

Respecto al recuento de votos, el Govern ha dicho que los resultados tendrán "la validez que corresponda" y ha anunciado que un grupo de personas "totalmente acreditadas, profesional y personalmente" avalarán el recuento de votos, pero no ha querido dar nombres para evitar "posibles detenciones" . Asimismo, Turull ha dicho que durante todo el domingo, el Síndic de Greuges y observadores internacionales estarán atentos a que se respeten "los derechos fundamentales de los ciudadanos".



El primer mensaje que ha dado Turull, sin embargo, ha sido de agradecimiento a los ciudadanos de Catalunya, "a todos, los que están a favor del referéndum y los que no, los que están a favor de la independencia y los que no, por la actitud que han mostrado estos días a pesar de todos los embates ". Ha calificado la actitud de la ciudadanía catalana "de ejemplar". Finalmente ha mostrado "absoluto rechazo por cómo el gobierno del PP ha atacado derechos fundamentales de muchas personas".



Especialmente en un mensaje dirigido a los medios internacionales, Romeva ha explicado que el referéndum "es una oportunidad para Catalunya, para España y también para Europa". "Democracia significa preguntar", dijo, "y esto no va de independencia sino de democracia". También ha recordado que "el 80% de los catalanes consideran que votar es el camino" y que en todo el mundo hemos visto 53 referendos de autodeterminación. Finalmente ha agradecido el apoyo recibido de todo el mundo y en particular de Escocia, no sólo por la cuestión de la independencia sino en la defensa del derecho a voto.