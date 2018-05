Las reacciones políticas al anuncio de la designación de Quim Torra como próximo candidato a la investidura como president no se han hecho esperar. Uno de los más rápidos ha sido el Gobierno, que ha vuelto a insistir en que cualquiera que aspire a ese cargo tiene "la obligación de respetar la ley y gobernar para todos los catalanes". "Catalunya necesita un gobierno legal y efectivo, que se ocupe de los intereses de los ciudadanos y que gobierne para todos", han incidido fuentes del Ejecutivo.

Por parte del PP, el presidente de la formación en Catalunya, Xavier García Albiol, ha sido más vehemente y ha afirmado en un mensaje en Twitter: "Salimos del fuego y caemos en las brasas". García Albiol ha publicado diversas imágenes con mensajes atribuidos a Torra que dicen "vergüenza es una palabra que los españoles no han eliminado de su diccionario" o "los españoles solo saben expoliar". "Aquí tenéis el pensamiento del posible nuevo President de la Generalitat", ha dicho el líder el PP catalán al respecto:

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas también ha recurrido a Twitter para reaccionar a la designación de Torra. "Otro candidato puesto a dedo en el último momento nombrado por ser fiel a Puigdemont y al procés", ha declarado la líder de la formación naranja.

Arrimadas ha destacado los "8 años de procés" y "6 meses de bloqueo" y ha dicho sobre la decisión de proponer investir a Torra : "¿Más de lo mismo?". "Necesitamos un Presidente que reconozca el fracaso del procés, que respete las leyes y las resoluciones y gobierne para todos", ha concluido la líder de Cs.

Por su parte, el PDeCAT ha agradecido al expresidente Carles Puigdemont su "generosidad al renunciar a ser investido a pesar de tener la mayoría parlamentaria suficiente" y ha trasladado su "apoyo total" a Torra, al que también ha deseado "el máximo acierto". En un comunicado, el partido ha destacado su "compromiso de preservar el liderazgo político y moral" de Puigdemont y expresa su "confianza" hacia el expresidente "para culminar la tarea que le ha sido encargada".

Mientras, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha deseado "suerte y aciertos" a Torra en un escueto mensaje en su cuenta oficial de Twitter. El diputado de ERC del Congreso Gabriel Rufián también ha felicitado a Torra y ha enviado un mensaje a la Guardia Civil: "Una cosa Guardia Civil. Se llama Quim Torra, no Joaquín Tuesta", ─la traducción literal de su nombre─.



Òmnium Cultural, entidad de la que Torra fue presidente, ha celebrado la elección, también a través de la misma red social: "En la familia de Òmnium conocemos el compromiso de Torra con el país. Expresidente de la entidad y queridísimo por todos, celebramos que sea candidato a ser el 131 presidente de la Generalitat". En tanto, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha asegurado que investir a Puigdemont es el "acto de soberanía del Parlament que restituye el Govern legítimo", por lo que "investir otro president sería un error". La ANC, sin embargo, ha cerrado filas con Quim Torra y ha dejado claro que estará "a su lado".

Desde el PSC, Miquel Iceta ha pedido al recién nombrado candidato a la presidencia de la Generalitat que "respete la ley y las instituciones" y "piense en el conjunto" de Catalunya y "no solo en los independentistas", aunque ha remarcado que su trayectoria no permite a los socialistas "confiar" en él. El líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha opinado que Catalunya "necesita Govern, recuperar las instituciones y hacer frente a la crisis política y social" y ha advertido de que Torra "no reúne ni la transversalidad ni la trayectoria necesaria para el momento que vivimos".

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha cargado contra el candidato por sus mensajes en Twitter. "Ni personas que vendan odio en La Moncloa ni en el Palau de la Generalitat", ha escrito el político de la formación 'morada'.