El Gobierno aprobará un real decreto para prohibir las "narcolanchas"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas un real decreto por el que se prohibirán las llamadas "narcolanchas", con el objetivo de luchar contra el narcotráfico y el contrabando en el Campo de Gibraltar.

Zoido ha hecho este anuncio al término de la reunión que ha mantenido esta tarde en Sevilla con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que se ha prolongado durante dos horas, para abordar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, un asunto ante el que ambas administraciones han mostrado un "compromiso firme y sin fisuras".

"No ha sido una brindis al sol, ha habido mucho de compromiso en la reunión", ha asegurado el responsable de Interior en su comparecencia ante la prensa junto a la presidenta andaluza, quien ha coincidido en que cuando "las administraciones trabajan unidas, el Estado siempre gana".

El responsable de Interior ha avanzado también que "próximamente" se va a aumentar el número de efectivos de la Policía Nacional, aunque no ha concretado en qué medida.

Medidas de la Junta de Andalucía

Por su parte, Díaz ha anunciado que la Junta aumentará el personal de intervención social en los barrios más conflictivos, al tiempo que pondrá en marcha un plan extraordinario de formación ocupacional, con una dotación presupuestaria de 1,5 millones de euros, para aumentar la cualificación de los trabajadores en grandes industrias e idiomas, que son las materias más demandadas.

Además, la Junta, que invertirá este año 56,5 millones en el municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz), se ha comprometido con el ayuntamiento de esta localidad a impulsar un programa de formación dual con las grandes industrias del Campo de Gibraltar y la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Ello permitirá la formación de alumnos en las necesidades concretas de cada empresa para su posterior contratación, ha destacado. Según la Junta, el Gobierno de la nación se ha comprometido también a incrementar los medios en el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria, así como a intensificar las labores de información y coordinación con Marruecos y Gibraltar.

Sobre el reforzamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Zoido ha reconocido que todavía hay vacantes de la Guardia Civil que se tienen que sacar a concurso porque la formación dura dos años, aunque ha subrayado que en este momento hay "un refuerzo muy importante" del Grupo de Acción Rápida del instituto armado, al tiempo que lo habrá "muy próximamente" de la Policía Nacional.

Como prueba de este refuerzo, ha destacado que en el 2017 se ha incrementado un 300 % la incautación de cocaína en la zona y un 45 % la de hachís, aunque ha dicho que hay que "avanzar" para seguir mejorando la lucha contra narcotráfico.

Aunque ha admitido que la tarea no va a ser "fácil", ha asegurado que no les va a "temblar el pulso" para recuperar la normalidad en el Campo de Gibraltar, que no va a ser "un terreno en el que puedan campar los narcotraficantes".