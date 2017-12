El Gobierno cifra en 669.480 euros el coste del desfile militar del 12 de octubre

Tal y como informó Público en su día, Defensa no comunicó el coste total de los actos de la fiesta nacional de 2017. No obstante, el general Alexandre sí adelantó el gasto previsto para el desfile: 420.000 euros. Pese a que matizó que se trataban de datos provisionales, la realidad es que los gastos del desfile han superado todas las expectativas y deja unas cifras de escándalo.

Según ha respondido el Gobierno a preguntas de Compromís, el coste en diversos conceptos suma los 426.110,59 euros más 243.369,72 euros en el montaje de las gradas, en total, 669.480,31. A los que se tendría que sumar el brindis posterior de la Casa Real, la publicidad, el coste de retransmisión por la radio televisión pública, seguridad extra de autoridades, desplazamientos de diputados, senadores, y altos cargos autónomos que se carga también a las arcas públicas.

Tal y como ha declarado el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, para “un acto que dura unas pocas horas, se gastaron seguramente sumando los totales, más de un millón de euros de dinero público, eso, como mínimo, parece una frivolidad, atendiendo a la situación económica que está sufriendo buena parte de la población del Estado y en pleno saqueo de la hucha de las pensiones”.

Un presupuesto que en nada se parece al inicial y que, según Compromís, deriva del coste de la publicidad —en medios de comunicación, vallas, marquesinas— que el Gobierno no ha querido detallar alegando que está incluido dentro de la campaña anual del Ministerio de Defensa, denominada “Proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación”.

Para el portavoz de Compromís en el Senado, “este tipo de actos son más bien anacrónicos, y ensalzan la cultura bélica; los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no necesitan estos alardes y despliegues, si se intenta explicar labores asistenciales, humanitarias, de ayudas a la ciudadanía, en lugar de tanto despliegue militar, seguramente no acarraría tanto coste a los contribuyentes, y generaría infinitas simpatías más. Hay que ser más escrupulosos con el gasto del dinero público, y no por el exceso se consiguen los objetivos deseados”.