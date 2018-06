El Gobierno destinará 10 millones de euros al plan para atajar "de manera inmediata" la pobreza infantil y garantizar las necesidades alimentarias durante el verano para los 375.000 niños que se encuentran en España en una situación de "carencia severa".

Así lo ha explicado este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha informado de que para tal fin el Ejecutivo duplicará los fondos destinados al programa ya existente de ayuda a comedores de verano, al pasar de 5 a 10 millones.

El Plan, que se implantará en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos, incluirá desayuno y comida en los comedores infantiles, e incluso la cena en el caso de los menores más necesitados.

En este sentido, Celaá ha subrayado que el Ejecutivo quiere paliar los "efectos dramáticos" que el periodo vacacional tiene en los menores vulnerables de entre 4 y 6 años que "tras el verano llegan a la escuela perdiendo hasta 4 kilos de peso".

El plan contempla actividades extraescolares deportivas y de aprendizaje para los chavales de entre 12 y 16 años que no hayan tenido la oportunidad de salir de sus hogares para tener "unas vacaciones".

El traslado de los líderes del 'procés' "está ya abierto"

Isabel Celaá ha anunciado también que el traslado de los líderes del procés presos a cárceles catalanas "está ya abierto", al haber concluido el juez Pablo Llarena las diligencias del caso en el Tribunal Supremo y cumplirse los requisitos necesarios.

La portavoz ha especificado que se cumplen los dos requisitos marcados, que la persona presa haya solicitado el traslado y que Instituciones Penitenciarias confirme su arraigo en el lugar al que quiere ser trasladado.

La exhumación de Franco será de manera "inmediata"

El Gobierno está "decidido y determinado" a exhumar los restos del dictador Francisco Franco de manera "inmediata" y con mucho respeto a la "dignidad humana", pero no ha decidido aún la fórmula jurídica.

Celaá ha señalado que el Valle de los Caídos tiene que ser un "memorial de paz y reconciliación" que atienda a todas las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos, "donde todo el mundo pueda reconocerse, pero no puede ser el referente de los restos de la tumba de un dictador".

En esta línea, la también ministra de Educación y Formación Profesional ha insistido en que no puede concretar una fecha para el traslado, ya que "no hay ningún precedente"; pero ha insistido en que se hará de manera "muy correcta".

La portavoz del Gobierno ha recordado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dicho a los periodistas que la exhumación de Franco "les pillará trabajando", por lo que se cree que será antes de agosto.

Renovación de RTVE: "No apostamos por ningún candidato"

La portavoz del Gobierno ha asegurado que no le consta que se esté "priorizando a Podemos" en el proceso de negociación para elegir al presidente y al Consejo de Administración de RTVE de forma urgente e interina. "No me consta que estemos priorizando a Podemos", ha sostenido Celaá, después de que esta mañana el líder de la formación morada, Pablo Iglesias anunciase que el periodista Andrés Gil era el candidato consensuado entre el PSOE y Podemos para presidir la corporación pública.

"El Gobierno no apuesta por ningún candidato", ha insistido la ministra, para después explicar que esta decisión no compete al Gobierno, ya que se trata de un "procedimiento que se encuentra en trámite parlamentario".

Celaá ha sostenido que los grupos tienen hasta el lunes por la mañana para negociar sus candidatos, y por la tarde el Congreso celebrará el primer pleno para renovar a los consejeros de RTVE. El Consejo debería estar completamente renovado el 8 de julio. "Ustedes saben que las fuerzas políticas podemos llegar a acordar en los diez últimos minutos, hasta que suene el gong", ha relatado.

Celaá ha aseverado que, en este momento, "las cosas están lo suficientemente abiertas" y ha evitado "afirmar ni negar ningún nombre" porque no es una tarea del Gobierno y por respeto al Parlamento, que es donde debe decidirse.