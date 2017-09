El Gobierno dice que "no es su labor" garantizar la independencia de RTVE 

A.T.

"No es labor del Gobierno garantizar la independencia de RTVE". Con esta frase ha defendido el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro las duras acusaciones de manipulación y dependencia gubernamental en la televisión y radio pública que ha realizado la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera. El ministro se ha limitado a señalar que el control de RTVE pertenece al Parlamento y que, por tanto, el Ejecutivo no interviene en la Corporación pública ni es responsable de la falta de la dependencia gubernamental que Vera ha reprochado. Eso sí, el ministro sí que ha encontrado hueco para utilizar el comodín de Venezuela y criticar el espacio que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, presenta en Hispan TV y en La Tuerka.

La diputada Noelia Vera ha recriminado al Ejecutivo el "uso propagandístico de la televisión pública" y ha recordado, entre otros casos, que una directiva de TVE hiciera llegar a los informativos el argumentario del PP sobre cómo tratar la declaración del presidente Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la Gürtel. "¿En los debates sobre Catalunya ha aparecido algún representante del independentismo? ¿Ha aparecido algún catalán independentista en el último año? ¿Cuál es la versión que tiene el pueblo español que sigue RTVE? Pues la versión que tienen ustedes", ha espetado Noelia Vera, que ha recordado que RTVE informa sobre la "caja B" del PP utilizando el eufemismo de "contabilidad no oficial". "Si esto no es manipulación que baje alguno de sus dioses y lo vea", ha continuado.

Las duras acusaciones de Noelia Vera no han tenido mayor replica por parte del ministro que la que encabeza esta noticia. Eso sí, el ministro no ha recordado que el Partido Popular utilizó su rodillo parlamentario de la anterior legislatura para ejercer un control absoluto sobre la Corporación pública. "No nos tome el pelo, señor Montoro", ha zanjado la diputada por Cádiz.

El ministro, por contra, sí que ha encontrado espacio para criticar el espacio televisivo que presenta el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Hispan Tv, y para recordar, una vez más, que miembros del partido morado asesoraron al Gobierno de Venezuela "¿Eso es lo que pretende llevar a la televisión pública el líder de Podemos? ", se ha preguntado el ministro huyendo del debate planteado por Noelia Vera. "Ustedes como grupo político dejan mucho que desear si quieren defender la objetividad", ha señalado al ministro, que ha pedido a la diputada que "respete la independencia de los periodistas".

Ningunear a los espectadores

La diputada de Unidos Podemos ha utilizado su turno de réplica para dejar en evidencia los "argumentos" de Montoro. "Ya sabíamos que ustedes iban a utilizar Hispan TV, La Tuerka o Venezuela. Ningunean a la gente y utilizan las instituciones públicas para tapar a los corruptos", ha afirmado Vera, que ha señalado que "una vergüenza democrática" es que los miembros del Gobierno utilicen Venezuela o a Irán para no hablar del problema de falta de independencia en RTVE. "Lo que es una vergüenza es que ustedes utilicen la televisión pública para lanzar mensajes racistas", ha incidido.

Por su parte, el ministro Montoro ha señalado en su turno de réplica que los argumentos de la diputada de Podemos son "estrambóticos". Una vez más, el ministro ha vuelto a señalar que donde no existe "libertad de expresión" es en Venezuela y ha señalado que Unidos Podemos ya está en la negociación de la reforma de RTVE. "El problema de su grupo es que da igual lo que digan. Ustedes se jalean, se besan... hacen de todo para estimularse y desahogarse. Serán técnicas de comunicación modernas que el señor Iglesias está introduciendo en nuestro país", ha concluido el ministro.