El Gobierno 'copia' a Rajoy en relación al chantaje de la 'brigada política' al CNI y a la Casa Real: "No sé de que me habla"

MADRID.— "No sé de que me habla usted, sinceramente. Intentaré estar más informado la próxima vez". Con esta simple frase, quince palabras, despachó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, la pregunta sobre qué tenía pensado hacer el Ejecutivo ante el intento de chantaje a la Casa Real y al CNI por parte de altos funcionarios policiales, integrantes de la conocida como la brigada política de Interior, encabezada por el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, durante el mandato de Jorge Fernández Díaz.



Público reveló este pasado jueves en exclusiva que altos mandos policiales del círculo íntimo del exministro Jorge Fernández Díaz están chantajeando al CNI con desvelar interioridades inconfesables de la relación entre Corinna y el rey Juan Carlos, así como los presuntos pagos que ella recibió a cambio de su silencio, si no se pone fin a las pesquisas por la que ya está imputado en el caso del pequeño Nicolás un comisario, José Manuel Villarejo Pérez, y se amplía esa investigación hasta el propio Eugenio Pino.

Méndez de Vigo también dijo no saber nada de las artimañas de Pino ante el juez para provocar la nulidad de la causa del pequeño Nicolás: Público también cuenta en exclusiva este viernes que Pino ocultó datos al juez al declarar como testigo en el caso.



El portavoz gubernamental también escurrió el bulto sobre la tardanza en poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprobada por la mayoría del Parlamento. "Esa decisión le compete a la Mesa del Parlamento", se limitó a decir Méndez de Vigo.



La creación de esta comisión sobre Fernández Díaz fue aprobada el pasado 27 de septiembre por la mayoría del parlamento. En noviembre los grupos decidieron posponerla hasta enero para los trabajos no se diluyeron entre los debates sobre los presupuestos generales del Estado y con las largas vacaciones navideñas que paralizan la actividad parlamentaria desde mediados de diciembre a finales de enero. Pero este próximo lunes empieza un nuevo período de sesiones en el Congreso de los Diputados y no parece haber demasiado interés ni por parte del Ejecutivo ni del PP.