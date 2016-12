El Gobierno no presentará los Presupuestos hasta después de enero

MADRID.- Los Presupuestos Generales del Estado no llegarán en enero, como se preveía. Así se desprende de las palabras del portavoz del Gobierno, que considera "difícil" que el titular de Hacienda, Cristobal Montoro, pueda llegar a acuerdos con el resto de formaciones para entonces. "Es precipitado creer que en enero va a haber un proyecto de PGE", resumió Iñigo Mendez de Vigo.



El también ministro de Educación constató que ya se están produciendo contactos para negociar el texto presupuestario en todos los departamentos del Ejecutivo, pero reconoció que llegar al acuerdo necesario para aprobarlo "va a requerir hablar mucho".









No obstante, el Gobierno que preside Mariano Rajoy mostró su "satisfacción" por la convalidación del decreto ley que delimita el techo de gasto y que ayer fue aprobado en el Congreso gracias al apoyo de PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria a la propuesta del PP. Eso sí, Méndez de Vigo reconoció que ese era solo un "primer paso" y que para llegar al mismo punto con los PGE para 2017 aún tienen trabajo por delante.

"Es mejor que haya más tiempo para lograr un buen acuerdo que no hacer las cosas de forma apresurada"

Los socialistas, de hecho, mantienen su negativa a apoyar los presupuestos conservadores y, aunque el Ejecutivo confía en alcanzar el apoyo de C's, PNV, CC y el diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, para obtener mayoría suficiente para sacarlos adelante, todavía no está nada escrito.



Eso sí, el Gobierno no parece tener prisa en acelerar el proceso. Méndez de Vigo rehusó establecer un calendario concreto al respecto y, preguntado sobre si mantendrán contactos con la oposición en el descanso navideño, se limitó a responder que "cada día tiene su afán". "Es mejor que haya más tiempo para lograr un buen acuerdo que no hacer las cosas de forma apresurada", agregó.

"Cambio de mentalidad" para salir a las 18.00h

Una de las medidas que tendrá que prever el Ejecutivo de Rajoy en su proyecto de Presupuestos será la ampliación del permiso de paternidad que el PP firmó en su pacto con Ciudadanos.



Los de Albert Rivera fecharon ayer la entrada en vigor de dicha medida para el 1 de enero, una cuestión que hoy ha sido confirmada por el portavoz del Gobierno. "El 1 de enero de 2017 se ampliará el permiso de paternidad de dos a cuatro semanas", constató, explicando a su vez que se trata de una de las medidas de conciliación que pretende llevar a cabo el departamento de Fátima Báñez.



Otra de ellas sería la polémica anunciada esta semana con la que la titular de Empleo pretende reducir las jornadas laborales y limitarlas hasta las 18.00 horas. A este respecto, Méndez de Vigo aclaró que "no es una decisión que se vaya a imponer, sino que se tomará conjuntamente con el resto de formaciones políticas" e incidió en que Báñez "ha abierto un debate y eso es positivo". No obstante, él se mostró partidario y hasta se mostró dispuesto a dar ejemplo: "Es bueno para la felicidad de la gente, aunque requiere un cambio de mentalidad, como cuando se prohibió fumar en lugares públicos", concluyó.